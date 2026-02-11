Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tüm amaç rant bölgesi oluşturmak
Konuk Yazarlar
Son Köşe Yazıları

Tüm amaç rant bölgesi oluşturmak

11.02.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Image

Boğaziçi Üniversitesi’nin yönetimi, uzun zamandır öğrenci kulüplerini zorla güney kampüsün dışına itmeye çalışıyordu. Bunun için gerekirse tehditlerden sakınmıyor, kulüp anahtarlarını öğrencilerin elinden alıp güvenliğe vereceğini uzun süredir söylüyordu.

Bunlardan biri de Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü (BÜMK). Burası yıllardan beri memleketin sayısız iyi müzisyenine okul vazifesi görmüş bir yuvaydı. Kardeş Türküler, Teoman, Murat Ertel, Harun Tekin, Badem, Melike Şahin, Ayşe Tütüncü, Teoman, Serdar Öztop, Cengiz Baysal gibi isimler ve niceleri buradan çıkmıştı.

Yönetim bir süredir BÜMK’e kuzey kampüste bir oda teklifi yapmıştı ama önerilen oda yetersizdi. BÜMK’ün ses izolasyonlu iki stüdyosu vardı; biri öğrenci faaliyetleri binasındaki (ÖFB) Taş Oda, diğeri de Hamlin Hall’da bulunan stüdyo. Bunlardan biri 1974 yılından beri kullanılıyordu.

Nihayetinde rektörlük, bu iki yeri önce zorla boşalttı, dört piyano ve yılların birikimi davul amplisini ve diğer çalgıları yetkisiz insanlara taşıtarak kamyonlarla gönderdi. Geçen cumartesi günü de daha önce de yurtları kapatan yönetimin talimatıyla BÜMK binası güney kampüsteki yaşam alanlarından biri daha ortadan kaldırıldı.

Bundan bir süre evvel de kuzey kampüste çok değerli eserlerin bulunduğu bir kütüphane vardı, yönetim onu da yıkmıştı. Rektörlük ileride de içinde tiyaro salonu, aynalı dans salonu ve spor salonu bulunan ÖFB’yi yıkmayı planlıyor.

Tüm amacı bu değerli alanları satarak bir rant bölgesi oluşturmak olan yönetime karşı güçlü bir direnç ve ses oluşturmak, herkesin insanlık adına bu ülkenin geleceğine karşı borcudur. 

MURAT BEŞER

İlgili Konular: #Boğaziçi Üniversitesi #Kulüp #Rant #Kampüs #Yönetim

Yazarın Son Yazıları

Tüm amaç rant bölgesi oluşturmak

Boğaziçi Üniversitesi’nin yönetimi, uzun zamandır öğrenci kulüplerini zorla güney kampüsün dışına itmeye çalışıyordu.

Devamını Oku
11.02.2026
Bir ekmek bir Cumhuriyet - Zafer Özhabeş

Cumhuriyet gazetesinin gazete okumaya teşvik amaçlı bir reklam sloganıydı...

Devamını Oku
28.01.2026
Yaşı 80, kökü eskide genç bir orkestra - Ersin Ante

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) 12 Aralık akşamı Murat Cem Orhan yönetiminde verdiği konserle 80. yaşını kutladı.

Devamını Oku
17.12.2025
Çığrından çıkan dünya - Zehra İpşiroğlu

Şık siyah giysiler içinde kadın erkek genç yaşlı bir grup.

Devamını Oku
30.10.2025
Yıldızlar geçidi - GÜLÇİN GÜLAN

BİFO ve İDSO’dan görkemli sezon açılışları: Maximov ve Lugansky sahnedeydi

Devamını Oku
13.10.2025
Gazetemizin yazarı usta şairi 20 yıl önce bugün yitirdik: Attilâ İlhan’a dair - Tolga Aydoğan

10 Ekim 2005 günü Cumhuriyet gazetesinin ikinci sayfasında şu satırlar yazılıdır...

Devamını Oku
10.10.2025
‘Tanıdık’ oyunlar - İdris Özyol

Antalya Müzesi “çürük” diye yıkılıyor.

Devamını Oku
17.09.2025
Pompeiopolis Müzik Festivali ve 1905 yılında yapılan piyanonun öyküsü: Kastamonu piyanosu -Ersin Antep

Yöresel ürün adlarına şenlik ya da festival yapma, pazarın büyüğünü kurup, eğlenceler düzenleyip ahaliyi birkaç gün eğlendirmekten ibaret oldu. Hatta oralının kültürel durumuna göre düşünülmeyince civar muhitlerden merak edenlerin meydanlara doluşup yerlisinin evden çıkmadığı günler halini aldı. Tek bir soru soralım tüm kamu ve belediye kültür müdürlüğü emekçilerine ve böylece çok daha yol alırız: “Kültür nedir?”

Devamını Oku
09.09.2025
Yanıyoruz (!)

Yangınlar, üç tarafı sularla kaplı güzel Türkiye’mizi, iklim değişikliğinden kaynaklı güneş insanlarımızı, pahalılık cebimizi yakıyor.

Devamını Oku
30.07.2025
Bir tiyatro devinin vedası... - ZEHRA İPŞİROĞLU

Tiyatronun dönüştürücü gücüne inanan Claus Peymann Viyana Burg Tiyatrosu ve Berlin Berliner Ensemble’de yıllarca süren yöneticiliği ve sahnelediği birbirinden etkileyici oyunlarla bir döneme damgasını vurdu.

Devamını Oku
22.07.2025
Sutopunda devrim! - Aybars Kuday

Yıl 2013. Avrupa Şampiyonası’nda Milli Sutopu Takımımız farklı mağlup olmuş. Başlıklar acımasızdı...

Devamını Oku
09.07.2025
Güney Koreli seramikçi Kim Yongmoon, vatanı olarak gördüğü Türkiye’de toprağa verildi

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde 2010 yılından beri ders veren Güney Koreli seramikçi Kim Yongmoon bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek yaşamını yitirdi. Türkiye’yi vatan belleyen Yongmoon vasiyeti üzerine Karşıyaka Yabancılar Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Devamını Oku
07.07.2025
Boğuluyoruz!.. - Zafer Özhabeş

Ülkemiz genelinde yaz aylarının en güncel haberleri...

Devamını Oku
06.07.2025
Duyduk ki kesiyormuşsunuz - Zafer Özhabeş

Spor, beden eğitiminin kurallaştırılmış halidir...

Devamını Oku
22.06.2025
Hans’ın, Helga’nın radyo senfonisi var

NDRElbphilharmonie Orchester, Peter Zimmermann, Leh Piyanist Rafał Blechacz ile konser verdi...

Devamını Oku
22.06.2025
Nefes - Zafer Özhabeş

Nefes - Zafer Özhabeş

Devamını Oku
14.05.2025
Sportif ‘deprem’! - Zafer Özhabeş

Sportif ‘deprem’! - Zafer Özhabeş

Devamını Oku
02.05.2025
1 Mayıs Marşı’nın yaratanı, alanlarda ismi haykırılası değer: Sarper Özsan - Ersin Antep

1 Mayıs Marşı’nın yaratanı, alanlarda ismi haykırılası değer: Sarper Özsan - Ersin Antep

Devamını Oku
01.05.2025
Zorlu geleceğin yılmaz çocukları; müzisyenler - Ersin Antep

Zorlu geleceğin yılmaz çocukları; müzisyenler - Ersin Antep

Devamını Oku
23.04.2025
İki viyolayla Akdeniz turunda - Ersin Antep

İki viyolayla Akdeniz turunda - Ersin Antep

Devamını Oku
18.04.2025
Başarı ve risk - Zafer Özhabeş

Başarı ve risk - Zafer Özhabeş

Devamını Oku
11.04.2025
Gerçek bir yurtseveri yitirdik - Özlem Özdemir

Gerçek bir yurtseveri yitirdik - Özlem Özdemir

Devamını Oku
09.04.2025
Başım döndü! - Zafer Özhabeş

Başım döndü! - Zafer Özhabeş

Devamını Oku
01.04.2025
Sanatçı Ali Kazma’nın yeni sergisi Portekiz’in başkentinde ziyarete açıldı: ‘Sınırda İki Portre’ - Ayşenur Tanrıverdi

Sanatçı Ali Kazma’nın yeni sergisi Portekiz’in başkentinde ziyarete açıldı: ‘Sınırda İki Portre’ - Ayşenur Tanrıverdi

Devamını Oku
31.03.2025
Hakeme sorsanıza - Zafer Özhabeş

Hakeme sorsanıza - Zafer Özhabeş

Devamını Oku
20.03.2025
Usmanbaş'ı uğurladık - Ersin Antep

Usmanbaş'ı uğurladık - Ersin Antep

Devamını Oku
01.02.2025
Motor sporları! - Zafer Özhabeş

Motor sporları!

Devamını Oku
25.12.2024
Bugünün Kubilaylarını laik ve bilimsel eğitimle yetiştirebiliriz! - Av. Sedat Durna

Bugünün Kubilaylarını laik ve bilimsel eğitimle yetiştirebiliriz! - Av. Sedat Durna

Devamını Oku
22.12.2024
Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner klasik müzikle insanların kalbine dokunuyor: ‘Müzik bir köprü’ - Cenk Erdem

Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner klasik müzikle insanların kalbine dokunuyor: ‘Müzik bir köprü’ - Cenk Erdem

Devamını Oku
16.12.2024
Ne ekersen onu biçersin - Zafer Özhabeş

Ne ekersen onu biçersin

Devamını Oku
01.12.2024
Bir perdelik destan ‘Özsoy’un sahneye taşınma yolculuğu: Bir Cumhuriyet yapıtı - Ersin Antep

Bir perdelik destan ‘Özsoy’un sahneye taşınma yolculuğu: Bir Cumhuriyet yapıtı - Ersin Antep

Devamını Oku
19.11.2024
Eğitimli hakem! - Zafer Özhabeş

Eğitimli hakem! - Zafer Özhabeş

Devamını Oku
16.11.2024
Bir umut: Eğitimde 'Yenişehir Modeli' - Süreyya Köle

Bir umut: Eğitimde 'Yenişehir Modeli' - Süreyya Köle

Devamını Oku
31.10.2024
Eser, seremonilere konu olan aynı adlı efsaneden ismini alıyor: ‘Hollandalı’ İstanbul’da - Ersin Antep

Eser, seremonilere konu olan aynı adlı efsaneden ismini alıyor: ‘Hollandalı’ İstanbul’da - Ersin Antep

Devamını Oku
21.10.2024
İnci taneleri - Zafer Özhabeş

İnci taneleri - Zafer Özhabeş

Devamını Oku
19.10.2024
Sorgulamak yersiz - Banu Yelkovan

Sorgulamak yersiz - Banu Yelkovan

Devamını Oku
13.10.2024
‘Nerede bu devlet?’ (2) - Zafer Özhabeş

‘Nerede bu devlet?’ (2) - Zafer Özhabeş

Devamını Oku
12.10.2024
‘Nerede bu devlet?’ - Zafer Özhabeş

‘Nerede bu devlet?’ - Zafer Özhabeş

Devamını Oku
29.09.2024
Liyakat (2) - Zafer Özhabeş

Liyakat (2) - Zafer Özhabeş

Devamını Oku
15.09.2024
Liyakat (1) - Zafer Özhabeş

Liyakat (1) - Zafer Özhabeş

Devamını Oku
14.09.2024