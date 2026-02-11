Boğaziçi Üniversitesi’nin yönetimi, uzun zamandır öğrenci kulüplerini zorla güney kampüsün dışına itmeye çalışıyordu. Bunun için gerekirse tehditlerden sakınmıyor, kulüp anahtarlarını öğrencilerin elinden alıp güvenliğe vereceğini uzun süredir söylüyordu.

Bunlardan biri de Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü (BÜMK). Burası yıllardan beri memleketin sayısız iyi müzisyenine okul vazifesi görmüş bir yuvaydı. Kardeş Türküler, Teoman, Murat Ertel, Harun Tekin, Badem, Melike Şahin, Ayşe Tütüncü, Teoman, Serdar Öztop, Cengiz Baysal gibi isimler ve niceleri buradan çıkmıştı.

Yönetim bir süredir BÜMK’e kuzey kampüste bir oda teklifi yapmıştı ama önerilen oda yetersizdi. BÜMK’ün ses izolasyonlu iki stüdyosu vardı; biri öğrenci faaliyetleri binasındaki (ÖFB) Taş Oda, diğeri de Hamlin Hall’da bulunan stüdyo. Bunlardan biri 1974 yılından beri kullanılıyordu.

Nihayetinde rektörlük, bu iki yeri önce zorla boşalttı, dört piyano ve yılların birikimi davul amplisini ve diğer çalgıları yetkisiz insanlara taşıtarak kamyonlarla gönderdi. Geçen cumartesi günü de daha önce de yurtları kapatan yönetimin talimatıyla BÜMK binası güney kampüsteki yaşam alanlarından biri daha ortadan kaldırıldı.

Bundan bir süre evvel de kuzey kampüste çok değerli eserlerin bulunduğu bir kütüphane vardı, yönetim onu da yıkmıştı. Rektörlük ileride de içinde tiyaro salonu, aynalı dans salonu ve spor salonu bulunan ÖFB’yi yıkmayı planlıyor.

Tüm amacı bu değerli alanları satarak bir rant bölgesi oluşturmak olan yönetime karşı güçlü bir direnç ve ses oluşturmak, herkesin insanlık adına bu ülkenin geleceğine karşı borcudur.

MURAT BEŞER