Cumhuriyet gazetesinin gazete okumaya teşvik amaçlı bir reklam sloganıydı... Bir zamanlar insanlar özellikle pazar günleri keyifli bir kahvaltı ve sonrası haber, magazin, sanat, bulmaca dolu bir gün geçirmek için birkaç gazete alırdı. Pazar günleri pek sokağa çıkılmaz, evde vakit geçirilirdi. Evime çok yakın bir ekmek fırını var, karşısında da bir gazete bayi. Pazar günü ekmek almaya gittim, fırında kuyruk bile var, belli ki insanlar güzel bir pazar kahvaltısı peşinde. Ancak bir şey dikkatimi çekti, hatta uzun süre de gözlemledim, kimse gazete bayisine gitmedi. Hem şaşırdım hem üzüldüm. Gazeteler artık pahalı desem oturduğum semt öyle gazete parasına pek kıyamayacak bir semt değil. Gazete bayisiyle konuştum, satışların çok düştüğünden şikâyetçi, birçok bayilik bu yüzden kapanmış. Peki neden? Gazeteyi dijital ortamdan okumak bahane olabilir mi? Gazeteyi eline almak, evirmek çevirmek, onun kokusunun hışırtısının yerini tutabilir mi? Hele ki bir akademi olan doğruluğuna güvenilir Cumhuriyet.

Güvenilir deyince aklıma geldi. Afyon’da bir kişi Dinar’daki bir yakınına para gönderecek. Dinar minibüsüne binenlerden bir kişiyi gözüne kestirerek, “Sizden rica etsem bu paketi Dinar’da üzerinde adı ve telefonu yazan kişiye iletebilir misiniz” diyor. Peki ama ne var bu pakette, para var. “Siz bana nasıl güveniyorsunuz?” diye sorunca “Cebinizde Cumhuriyet gazetesi var” diyor.

Minguzzi cinayeti fotokopisi gibi, 15 yaşındaki çocuk, 17 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü! Bu ve buna benzer haberler artık kanıksanmaya başladı, her gün bir cinayet, vurgun, talan, kavga, uyuşturucu, gözaltılar, cinnet halindeyiz! Cehalet ağrı yapan bir hastalık olsaydı herkes çaresine bakardı, ağrı yok okumak da yok. Trafik çizgileri ve yaya geçitleri düzgün çizilmemiş, trafik lambaları yanlış yerleştirilmiş, hız belirleme tabelalarındaki ani ve anormal değişgenlikler, “Ceee” der gibi yerleştirilmeye çalışılan radar sistemleri, yaya kaldırımlarında fink atan motosikletler ve daha birçok eksik ve yanlış uygulanan trafik kurallarıyla vatandaşı yolmaya çalışacağınıza... Cebinde ruhsatsız silah, kesici, delici ve benzeri suç unsuru alet taşıyanlara bir ay süre verin, tamamını bir ay içinde yetkili makamlara teslim etmeyenlere işte o Meclis’e sevk ettiğiniz abartılı trafik cezalarındaki para cezalarını uygulayın, emin olun kasayı doldurursunuz!

ZAFER ÖZHABEŞ

MİLLİ CİMNASTİKÇİ - ESKİ MİLLİ TAKIM ANTRENÖRÜ