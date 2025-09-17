Antalya Müzesi “çürük” diye yıkılıyor. Yaklaşık 2 aydır “yıkılmasın” diye mücadele ediliyor, eylemler yapılıyordu. Meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, halk, müze için verilen “çürük raporunu” görmek istiyor. Göstermiyorlar. Varlığı halen tartışmalı bir raporun son sayfasıydı yayımlanan. Şu anda müzede çalışan, şantiye düzenlemesi yapan, çakıl serip beton döken, hangarlar inşa eden firma aslında bir “yapı güçlendirme firması”. Bu güçlendirme firmasının adı Yapıgüç… Yani hem müze binasını güçlendirmenin “fizıbıl” olmadığını yıkılması gerektiği söylendi, hem de iş bir “güçlendirme firmasına” verildi.

Gelelim çürük raporuna. Kim hazırlamış bu deprem performans analizi raporunu? 1C Mühendislik… Basında raporun Gazi Üniversitesi’ne ait olduğu ve Prof. Dr. Sabahattin Aykaç’ın hazırladığı öne sürüldü. Oysa raporu firma yetkilisi imzalamış. Metinde, “firmamız” ifadesi görülüyor. Antette de firmanın logosu var. Raporu hazırladığı söylenen Prof. Dr. Sabahattin Aykaç, ilave kaşe-mühür altına imza atmış. Yani Aykaç rapora sadece onay hizmeti vermiş görünüyor. Raporda tarih yok. Peki tarih yazmadığına göre bu rapor ne zaman hazırlandı? Bunu anlamak için süreci biraz hatırlamamız gerekiyor. Müzenin yıkım kararı 20 Mart’ta duyuruldu; ama toplantıya “seçme” STK temsilcileri çağrıldığı için halk haberdar olamadı. Medyanın da geneli davet edilmeyip sadece 3 haber ajansı çağrıldı. Yani kontrollü bir medya çalışması yürütüldü. Bu da projenin medya tarafından sorgulanmasını engelledi. 5 Mayıs tarihinde, Antalya Kent Konseyi’nde yapılan ikinci lansman toplantısında talep edilmesine rağmen bir rapor sunulamadı. İnşaat Mühendisleri Odası da sonra defalarca çürük raporunu talep etti. Fakat rapor paylaşılmadı.