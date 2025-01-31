İzmir ve İzmirli bunu unutmaz!

31 Ocak 2025 Cuma

‘Silkeleme’, CHP’li belediyeler için adeta tepelerinde sallanan ‘Demokles’in kılıcı’ oldu! İzBB’nin payından geçen ay yapılan kesintiden sonra, bu ay da 1,5 milyar kesinti yapılacağı öğrenildi. Bu durum, İzmir ve Ege’deki birçok belediye için de geçerli. Hafta sonu İzmir’de CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le bir araya gelen İzmirli belediye başkanları, aralarındaki işbirliğini ve dayanışmayı güçlendirme kararı aldılar. ‘Silkeleme’den en çok zarar görenler, doğal olarak bu belediyelerin çalışanları ile hemşehrileri oluyor.

Yeni yıla girerken bakanlıkların yatırım programı belirlenip açıklanır. Bu yatırım programlarında yer alan yatırım kalemleri ile merkezi bütçede ayrılan bedeller tartışma konusu olur. Bu yıl da gelenek bozulmadı. Yatırımlarla -belki de daha doğru bir tanımla yatırımsızlıklarla- ilgili tartışmalar, yerel siyasi gündemde önemli yer tuttu. İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Kocaeli körfezinin temizliğine 592 milyon lira ayrılırken, İzmir’e bütçe ayrılmamasını; ‘AKP’li İzmit’e var, CHP’li İzmir’e yok. İzmir’e üvey evlat muamelesi yapılıyor’ diyerek yorumladı.

İZMİR’İN YATIRIM MAĞDURİYETİ

İzmir bütün ülkede mıhalif kimliğiyle biliniyor ve tanınıyor. İzmirliler 23 yıldır hemen her seçimde ana muhalefet CHP’yi ve adaylarını tercih ediyorlar. İşte bu siyasal tercihleri nedeniyle, merkezi iktidar tarafından kentin yeterince desteklenmediği ve kente gerekli yatırımların yapılmadığı düşünülüyor. İzmir’in yaşadığı yatırım mağduriyeti, İzmirlilerin belleklerinde derin izler bırakıyor.

Körfezin temizlenmesi ile 2. Çevre Yolu başta olmak üzere ulaşıma bütçede yeterli kaynak ayrılmaması tartışılıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ‘hak ettiğimiz payı alamıyoruz, dolayısıyla İzmirliler olarak hakkımızı istiyoruz’ diyerek görüşlerini ifade ediyor. İzBB’nin ulaşıma ayırdığı pay bile, bakanlığın İzmir’e ayırdığı kaynağın neredeyse 15 katına ulaşıyor.

İZMİRLİ CEZALANDIRILIYOR MU?

Bu arada bizim özellikle altını çizmek istediğimiz konu; İzmir’in yıllardır bekleyen Halkapınar-Otogar metro hattına, merkezi bütçeden sembolik olarak yalnızca 3 bin lira bütçe ayrılmış olması. Doğrusu, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun söylediği gibi, bu parayla oyuncak tren bile alınamaz. İzmir ve İzmirli ile dalga mı geçilmektedir? Üstelik bu yatırımın 12 yıldır bekletildiği de unutulmamalıdır.

Bütün bu gerçekler ve veriler, İzmir’in yatırımlar konusundaki mağduriyetini ortaya koymaktadır. İzmirliler yaşananlara üzülmekte ve tepki göstermektedir. İzmir’e haksızlık yapıldığı düşüncesi giderek yaygınlaşmakta ve kalıcılaşmaktadır.

İZMİRLİLER NE DÜŞÜNÜYOR?

İzmirlilerin, yaşananların ayırdında olduğu ve çoğunlukla İzmir’e haksızlık yapıldığını düşündükleri, kamuoyu araştırmalarında da ortaya çıkıyor. Konuyla ilgili olarak, İntegral Araştırma’nin İzmir’de yaptığı son kamuoyu araştırmasına göre; her 4 İzmirliden 3’ü İzmir’in cezalandırıldığını düşünüyor. Bu gerçekten çok çarpıcı bir sonuç!

Yatırımlar konusunda İzmir’e yönelik tavrı / yaklaşımı, başta yerel yönetimler olmak üzere, ekonomi kuruluşlarının, odaların, meslek örgütlerinin kısacası tüm yerel dinamiklerin irdelemesi ve bu konuda seslerini çıkarması gerektiğini düşünüyoruz. Böylesi güzel bir coğrafyada yer alan ve bunca tarihi, kültürel zenginliklere sahip olan güzel İzmir, doğrusu daha büyük ilgiyi ve özeni hak ediyor.

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Karşıyaka-Alaybey’den Fransa’ya uzanan başarı öyküsü

Son günlerde yaşadığımız onca olumsuzluk içinde, sanat dünyasından gelen kimi güzel haberler, doğrusu yüreklerimizde adeta ‘İzmir imbatı’ estirdi! Bu haberlerden biri de sinemada canlandırdığı karakterlerle dikkati çeken İzmirli oyuncu Merve Dizdar’in Fransa’dan kültür sanat şövalyeliği unvanı alması.

CANNES ÖDÜLÜ VE ŞÖVALYELİK

Hatırlanacağı gibi, iki yıl önce Dizdar çok büyük bir başarıya imza atmıştı. Cannes Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanmıştı. Ünlü sinema yönetmenimiz Nuri Bilge Ceylan’ın filmi ‘Kuru Otlar Üstüne’, gösterildiği dönemde Cannes Film Festivali’nde, izleyiciler tarafından büyük beğeni ile karşılanmıştı. Filmde öğretmen Nuray karakterini oynayan sinema oyuncusu Merve Dizdar, filmdeki rolüyle yarışmanın en iyi kadın oyuncusu seçilmişti. O dönemde ödül, sinema ve sanat dünyasında sevinçle karşılanmıştı.

Dizdar’ın Cannes’da yaptığı konuşma büyük ses getirmişti. Şunları söylemişti: “Ödülü Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için, kendine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerime ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum.”

MERVE DİZDAR’IN BAŞARISI

Merve Dizdar’ın elde ettiği başarıdan, biz İzmirliler ve Karşıyakalılar ayrı bir haz duyduk. Çünkü Merve Dizdar bu kentin ve semtimizin çocuğuydu. Karşıyaka Alaybey’de başlayan yaşamı, Alaybey Selçuk Yaşar İlköğretim Okulu ve Karşıyaka Lisesi duraklarından geçerek, sanat ve sinema dünyasına doğru yönelmişti.

İzBB çalışanı Mehmet Ali Dizdar’ın kızı olarak dünyaya gelen ve Karşıyaka Alaybey’de büyüyüp ilk eğitimlerini burada alan Merve Dizdar, tam anlamıyla bir İzmirli ve Karşıyakalıdır. Bu kültürle yoğrulmuştur. Sinema ve sanat alanında elde ettiği başarıdan; başta aile çevresi olmak üzere, bütün Alaybeyliler, Karşıyakalılar ve İzmirliler büyük sevinç duymaktadır. Biz de yarım asırdır İzmir Karşıyaka’da yaşayan eski bir Karşıyakalı / İzmirli olarak, doğrusu Merve Dizdar’ın bu başarısından büyük gönenç duyuyoruz.

ALAYBEY’DE YENİ BİR GÖNENÇ

Karşıyaka Alaybey, önemli kültür - düşün - sanat insanlarını yetiştirmiş ve bağrında yaşatmış

ilginç bir yöredir. Sivas’ta yakılarak yok edilen değerli şairimiz Metin Altıok gibi, Alaybey’de yaşamış bir başka önemli şairimiz de Ahmet Necdet’tir. Burada uzun süre yaşamış rahmetli Ahmet Necdet hocamız, bu güzel ve kadim semt için yıllar önce hangi dizeleri yazmıştı: “alaybey’de insan neyle gönenir // şiirle / şarkıyla / meyle gönenir // geceyi çoğaltsa da kadehi cem’in // cem’le değil hiç kimseyle gönenir”

Değerli dostumuz rahmetli Ahmet Necdet hocamız, eğer bugün yaşıyor olsaydı; Alaybey’den yetişmiş Merve Dizdar’ın başarısı ile ilgili neler söylerdi ve acaba hangi dizeleri yazardı? Doğrusu bunu düşünmeden edemedik. Biz biliyor ve inanıyoruz ki hayat şiirle, edebiyatla, sinemayla ve sanatla güzel. İyi ki bu dünyada, güzel ülkemizde ve kadim kentimizde sanat var, sanatçılar var.

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Muammer Aksoy ve hukuk mücadelesi

31 Ocak, değerli hukukçu ve düşün insanı, gazetemiz yazarı Prof. Dr. Muammer Aksoy’un katledilişinin 35. yıl dönümüdür. O’nun cenaze töreninde fotoğrafını taşıyan yazarımız Uğur Mumcu da 3 yıl sonra hocasıyla aynı kaderi paylaşmıştı. Elinde Muammer Aksoy’un fotoğrafıyla yürüyen Uğur Mumcu’nun görüntüsü, bir dönemin simgesi olarak adeta belleklere kazınmıştır.

Bu yılki Uğur Mumcu’yu anma etkinlikleri İzmir ve Ege’de oldukça ses getirdi. Biz bunu günümüz koşullarının oluşturduğu olağanüstü dönemde, adalet ve demokrasi arayışı olarak değerlendiriyoruz. Yurttaşlar, başta Uğur Mumcu ve Muammer Aksoy olmak üzere, adalet ve demokrasi mücadelesinde şehit düşmüş tüm aydınlarımızı saygıyla, sevgiyle ve özlemle anıyorlar.

‘Adalet ve Demokrasi Haftası’ bağlamında; kurucusu olduğu ADD’nin İzmir şubelerinin ortak organizasyonuyla, bugün İzmir - Bayraklı’da Muammer Aksoy’u anacağız. O, hukukçu kimliğinin yanında aynı zamanda bir Cumhuriyet’çiydi ve demokrasi savaşçısıydı. Onları bugünlerde daha çok düşünüyor ve arıyoruz. Anıları ve mücadeleleri önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Onların kalıtı olan adalet, demokrasi ve hukuk mücadelesi bugün de devam ediyor.