Cumhuriyetin kurucu ve ülkemizin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 39. olağan kurultayı, bugün Ankara’da toplanıyor. 31 Mart 2023 yerel seçimlerinde neredeyse bütün Batı Anadolu’yu CHP kırmızısına boyayan Egeli seçmenlerle CHP arasında çok köklü ve güçlü bağlar var.

39. KURULTAY TOPLANIRKEN

Öncelikle Ege’deki pek çok kentin belediyesi CHP’li başkanlarca yönetiliyor. Bu nedenle Egeliler, CHP ile ilgili gelişmeleri çok daha yakından takip ediyorlar. Bu hafta sonu da gözler ve kulaklar Ankara’daki kurultayda olacak. Ege’deki CHP’li seçmenlerin önemli bir talebi ve beklentisi de başta “muhalefetin amiral gemisi” olarak tanımlanan İzmir olmak üzere Ege kentlerinin CHP’nin yönetsel organlarında ne ölçüde doğru ve etkin temsil edilebildiği olacak. Bilindiği gibi neredeyse çeyrek asırdır hiçbir seçimde iktidar partisine geçit vermeyen İzmir ile Ege’nin diğer kentleri, haklı olarak muhalefetin merkezinde ve politika süreçlerinde daha etkin olmak istiyorlar.

EGE’NİN, EGELİNİN TAVRI

İktidarın muhalif belediyeleri kuşatma ve silkeleme uygulamalarından, İzmir ve Ege’deki belediyeler de büyük ölçüde olumsuz etkileniyorlar. Bu olumsuzluklar, Ege kentlerindeki hizmetleri de ister istemez aksatıyor. Dolayısıyla Egeliler, CHP’li başkanlardan ve belediyelerden daha güçlü bir birliktelik ve dayanışma bekliyorlar. Örneğin CHP’li başkanlarca yönetilen Ege’deki belediye birlikleri, bu dayanışmayı ve ortaklaşmayı etkin ve güçlü biçimde hayata geçirebilir. Daha önce kurulacağı duyurulan Ege Planlama Ajansı’nın oluşum süreci hızlandırılıp bu ortaklaşmanın düşünsel ve projesel kaldıracı olması sağlanabilir.

EGELİ GENEL BAŞKAN

Bu dönem CHP’nin Egeli bir genel başkana sahip olması, Ege’yi ve Egelileri daha da umutlandırıyor. Ama aynı zamanda CHP’den beklentileri de artırıyor. Doğrusu CHP’nin Manisalı genel başkanı Özgür Özel de bu beklentilerin ayırdında olduğunu her fırsatta gösteriyor. Ege’ye, Egeliye elinden geldiğince sahip çıkıyor. Bölge gündemine ve sorunlarına hâkimiyetini her uygun zeminde sergiliyor. Günümüzde yaşanan ağır ekonomik-sosyal sorunlardan Ege ve Egeliler de alabildiğine olumsuz etkileniyor. CHP lideri de bu sorunları her ortamda dile getiriyor. Önceki haftaki grup toplantısında Marmaris’teki kıyı işgaline dikkat çeken Özel, geçen haftaki grup toplantısına da elinde Ege’nin kırsalından getirilmiş Ege’nin simge ürünü pamuk bitkisiyle çıktı. Egeli pamukçunun, üreticinin sıkıntısını bütün ülkeye duyurdu. Egeliler, Egeli lider Özel’in bölgeye gösterdiği ilgiyi ve duyarlılığı, kurultay sonrasında oluşacak CHP’nin yeni yönetim organlarından ve siyasetçilerinden de bekliyorlar.

***

Anlayış değişimi

Son dönemde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yaptığı konuşmalar ve değerlendirmelerle, yönetim anlayışı değişimini sürekli öne çıkarmaya çalışıyor. Özellikle kamuda görülen eksiklik ve aksaklıklar giderilmeden sonuç alınmasının mümkün olmayacağını düşünüyor. Başta klasik makam odalarının kaldırılarak açık ofis sistemine geçilmesi olmak üzere, İzmir Büyükşehir bünyesindeki yeni düzenlemeleri bu bağlamda değerlendirmek gerekiyor. Son bir hafta içinde Cemil Başkan’ı iki farklı ortamda dinleme fırsatımız oldu. Birincisi İzmir teknoloji zirvesinde; diğeri de belediyenin ev sahipliği yaptığı, bu yıl 26. kez düzenlenen Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması seçici kurulu çalışmasında başkanla birlikte olduk. Oralarda yaptığı konuşmalarda Cemil Başkan, özellikle kamudaki anlayışzihniyet değişimine dikkat çekti.

İZMİR TEKNOLOJİ ZİRVESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB), İzmir Ticaret Odası (İzTO) ve Ege Ekonomisini Geliştirme Vakfı (EGEV) tarafından ortaklaşa düzenlenen “İzmir Meets-Teknoloji Zirvesi”; “teknoloji ve inovasyon” temasıyla Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapıldı. Her üç düzenleyici kuruluşun başkanları Cemil Tugay-Mahmut ÖzgenerHasan Küçükkurt yaptıkları konuşmalarla İzmir’in teknolojinin kalbi kent olması hedefini ortaya koydular. Etkinliğin sürprizi, Cemil Başkan’ın açıkladığı İzBB bünyesinde bir “başkanlık inovasyon fonu” oluşturulacağı haberiydi. Hem bu haber ve hem de başkanın son günlerdeki açıklamaları, hep kamuda bir çalışma anlayışı, zihniyet değişimine işaret ediyordu.

TUGAY’IN YAKLAŞIMLARI

Biz hem teknoloji zirvesinde ve hem de sonraki dar bir gazeteci grubuyla yapılan yemek buluşmasında, Cemil Başkan’ın anlatımlarını dikkatle dinledik. Tugay, İzmir’in tarihinden gelen öncülük misyonunu çok iyi kavramış görünüyor. Buradan hareketle yeni dönemde, İzmir’in teknoloji ve inovasyon alanlarında öncü bir kent olabileceğinin, daha doğrusu olması gerektiğinin altını çiziyor. Bunu da; “İzmir olarak geleceğe hazırlanmak değil, geleceği yazmak istiyoruz” sözleriyle ifade ediyor. Tugay, yeni dönemdeki çalışmalarında kamuda zihniyet değişimine odaklanacaklarını ve bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni örnek bir model kurum yapma hedefinde olduklarını vurguluyor. Teknolojideki ve bilişimdeki yeni olanakları da bu hedefle buluşturmak ve bütünleştirmek istiyor. Makam odalarının kaldırılması örneğinde olduğu gibi büyükşehirde gündeme gelen yeni uygulamaları, bu bağlamda değerlendirmek gerekiyor.

***

Bafa gölü, Milli Park ve Rosemary

Bir İzmir ve Ege sevdalısı olarak, Ege’deki sosyalkültürel mekânları yakından takip etmeye çalışırız. Ama doğrusu bu konularda ailecek oldukça duyarlı olan bizim bile görmekte geciktiğimiz bir yeri, geçtiğimiz günlerde gezme ve inceleme fırsatı bulduk. Bu yer, Kuşadası Belediyesi tarafından bu güzel kıyı kentimize kazandırılmış Rosemary Anı Evi ile kahve müzesiydi. Üstelik bu anı evinin içinde müthiş bir insan hikâyesi vardı. Kuşadası ve Ege sevdalısı İngiliz yurttaşı bayan Rosemary Baldwin, 1965-1978 yılları arasında bu evde yaşamıştı.

ROSEMARY ANI EVİ

Kuşadası’ndaki anı evini gezerken bize verilen bilgiye göre, 13 yıl Kuşadası’nda kalan ve bu evde yaşayan Rosemary; Bafa Gölü’nün ve Kuşadası Milli Parkı’nın korunup bugünlere ulaşmasında önemli rol oynamıştı. Bir zamanlar bağ evi olan bu evde yaşayan ve tam bir doğa tutkunu olan Rosemary, çevreyle ve adalılarla çok sıcak ilişkiler kurar. Adanın doğal güzelliklerinin korunmasında ve tanıtılmasında aktif görevler alır. Kuşadalılar onu ve kentlerine yaptığı katkıları unutamazlar.

HALUK PERK KAHVE MÜZESİ

Anı evinin ikinci katında da bir kahve müzesi var. Yakın bir geçmişte kaybettiğimiz koleksiyoner Haluk Perk’in yıllarca topladığı kahve kültürümüz ile ilgili objeler burada sergileniyor. Bu güzel müzede, 600 yıllık kahve kültürümüzün yolculuğuna tanık olmanın çok anlamlı olacağını düşünüyoruz. Anı evi ve kahve müzesinin bahçesinde kahve yudumlamak ise bir başka güzellik.