Cumhuriyet Gazetesi Logo
İzmir; ‘üvey’ mi, yoksa ‘hasım’ mı?
Mehmet Şakir Örs
Son Köşe Yazıları

İzmir; ‘üvey’ mi, yoksa ‘hasım’ mı?

23.01.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

2026 yılı merkezi idare yatırım programı açıklandı. Bu yıl da yatırım programından İzmir’in payına sembolik rakamlar düştü. Kısacası, İzmir altyapı yatırımları ile ilgili makus talihini yine değiştiremedi. Hele son olarak İzmir belediyesine ait tarihi binalara vakıflar eliyle el konmak istenmesi de doğrusu işin tuzu biberi oldu. İzmirli muhalif siyasetçilerin merkezi iktidara yönelttikleri “İzmir üvey evlat mı” soruları bu yıl da değişmedi. Benzer söylemler ve eleştiriler yinelendi. Hatta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu kez el yükseltti. “İktidar, İzmir’i üvey evlat değil, hasım gibi görüyor” diyerek konuştu.

Image

DERDİMİZ İZMİR

Mevcut siyasi iktidarın yıllardır İzmir’e bakışını ve yaklaşımını bilen İzmirliler için, bu son gelişmeler elbette sürpriz olmadı. Aksi olsaydı belki sürpriz olurdu. İzmirliler artık iktidar çevrelerinin bu tutumuna alıştılar. Oysa bu güzel İzmir, bütün ülkede “kurtuluşun ve kuruluşun kenti” olarak biliniyor, anılıyor. Aynı zamanda ülkemizin Batı’ya açılan kapısı, penceresi olarak tanımlanıyor. Tarihi geçmişinden gelen bir öncülük misyonu da var bu “tarihi derin” kentin. Dolayısıyla çok daha fazla ilgiyi, desteği, yatırımı hak ediyor. Yatırımsızlık kader mi? Biz böyle düşünürken hayatın gerçekliğinde ise tam tersi oluyor. İzmir’e hak ettiği gerekli yatırımlar yapılmıyor. Başta 2. Çevre Yolu, Halkapınar-Garaj Metro Hattı olmak üzere birçok proje bekliyor. Körfez kirliliğinin aşılması için de gerekli yatırım miktarları ayrılmıyor. Su kaynaklarının bulunması ve yeni barajların kurulması merkezi yönetime bağlı DSİ’nin sorumluluğundayken maalesef bu sorumluluklar da gereğince yerine getirilmiyor. Yerel yönetim ve ona bağlı İZSU idaresi adeta yokuşa sürülüyor. Yeni kuyu açma talepleri bile geciktiriliyor.

İZMİR-İZMİT FARKI

Körfez kirliliği yaşanan iki kentle ilgili tutum, iktidarın yaklaşımı konusunda adeta bir “turnusol” işlevi görüyor. CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, bu yıl İzmir Körfezi için sözde bir kaynak 18 milyon olarak ayrılırken iktidar partisinin büyükşehir yönetiminde olduğu İzmit Körfezi için 900 milyonluk kaynak ayrıldığını açıkladı. Aslında kentler arasında ayrım yapılmaması, her yere adaletli ve hakça yaklaşılması gerekiyor. Türkiye’nin 3. büyük kentine, İzmit Körfezi’ne ayrılan kaynağın sadece yüzde 2’sinin ayrılması; İzmir’e yönelik ayrımcılığı ortaya koyuyor. Sonuçta İzmirli ödediği vergilerin karşılığını hizmet olarak yeterince alamıyor.

TUGAY’IN VE CHP’NİN TAVRI

Son dönemde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın bir tavır değişikliğine gittiğini gözlemliyoruz. Önceleri merkezi yönetimin ayrımcı tutumuna karşı çoğunlukla sessiz kalmayı tercih eden ya da yeterince ses çıkarmayan Tugay, son günlerde sesini yükseltiyor. Merkezi idarenin onay süreçlerini geciktirdiğini ve önlerini tıkadığını vurguluyor. Bekletilen projeleri kalem kalem kamuoyuna açıklıyor. Bu konuda başkan Tugay’ın yalnız bırakılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Başta odalar ve meslek kuruluşları olmak üzere İzmir’in yerel dinamikleri, İzmir için ortak tutum almalı ve başkanı yalnız bırakmamalıdır. Bir başka görev, İzmir’de yerel yönetimleri elinde bulunduran ana muhalefet CHP’nin il örgütüne düşüyor. CHP örgütleri ve siyasetçileri, İzmir’e yönelik olumsuz tutumları halka sergilemeli ve seslerini yükseltmelidirler. Son “toplu tövbe” görisi ya da tarikat yurtları gibi örneklerde olduğu gibi, İzmir’in siyaseten kuşatılmasına izin verilmemelidir. CHP’nin İzmir’de atıl durumda olan ve görev bekleyen çok sayıda tecrübeli siyasetçisi vardır. Bunlar organize olmalı ve hep birlikte sahaya çıkmalıdır.

***

Uğur Mumcu, toplumun vicdanıydı

Örnek devrimci, araştırmacı-gazeteci, değerli Cumhuriyetçi Uğur Mumcu’yu; katledilişinin 33. yılında saygıyla, sevgiyle ve özlemle anıyoruz. Uğur Mumcu, ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi, başta İzmir’de olmak üzere Ege’nin pek çok kentinde farklı etkinliklerle anılıyor. Değerli gazeteci yazar Uğur Mumcu, ülkemizde verilen bağımsızlık, özgürlük, demokrasi ve aydınlanma mücadelesinin mumu, ışığı ve aydınlığıydı. O, yaşamı boyunca, emperyalizme, faşizme, her türlü karanlığa ve gericiliğe karşı korkusuzca mücadele verdi. Tam anlamıyla bir Cumhuriyetçi, Aydınlanmacı ve Kuvayı Milliyetçiydi. Her şeyden önce yurtsever bir aydındı; her daim emekten ve emekçiden yanaydı. Onun izinden yürüyen bizler için de örnek bir aydın ve gazeteciydi.

Image

ÖRNEK DEVRİMCİ-GAZETECİ

Uğur Mumcu’nun mücadelesini üç ayrı alanda irdelemek mümkündür. Bunların birincisi Uğur Mumcu’yu Uğur Mumcu yapan ideolojisi, tavrı ve duruşudur. İkinci olarak, aynı zamanda bir hukukçu olan Uğur Mumcu’nun yaşamı boyunca adaletsizliklere, haksızlıklara, yanlışlıklara, yoksulluğa ve yolsuzluklara karşı verdiği mücadeledir. Bir diğer önemli alan da onun araştırmacı gazeteciliğidir. Bükülmez kalemi, Cumhuriyet’teki köşesi, kitapları ve makaleleri, bu mücadeledeki en önemli araçlarıydı.

MUMCU VE CUMHURİYET

Uğur Mumcu, kararlı duruşuyla, tavrıyla ve korkusuzca mücadelesiyle, aynı zamanda toplumun vicdanıydı. Bu özelliği ile geniş toplumsal kesimlerin vicdanında ve gönlünde apayrı bir yeri vardı. Uğur Mumcu, yaşamının anlamı haline gelmiş araştırmacı-gazetecilik uğraşısıyla, Cumhuriyet gazetemiz ile de bütünleşmişti. Onu, mücadelesini ve anısını, Cumhuriyet gazetesinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Bir bakıma Uğur Mumcu Cumhuriyet gazetesidir, Cumhuriyet gazetesi de Uğur Mumcu’dur. Cumhuriyet gazetesi var oldukça Uğur Mumcu’nun anısı ve mücadelesi hep yaşayacaktır. Anısı ve mücadelesi önünde saygıyla eğiliyoruz.

***

Hakkı Ülkü’yü uğurlarken

Değerli dostumuz, sevgili arkadaşımız Hakkı Ülkü’yü dün sonsuzluğa uğurladık. Üç dönem Aliağa Belediye başkanlığı, bir dönem de İzmir milletvekilliği yapan Ülkü; bizim için çok farklı anlamlar taşıyordu. Kendisiyle tanışıklığımız ve arkadaşlığımız, yarım asra uzanan köklü bir geçmişe uzanıyordu. Bugünlerde 46. yılını yaşadığımız “Tariş direnişi” günlerinde de emek mücadelesinin içinde birlikteydik. O Tariş bünyesindeki üzüm depolamada eksper olarak çalışırken, biz de üzüm işletmesinde çalışıyorduk.

Image

HAYATIN EMEKÇİSİ

Aslında aynı coğrafyanın insanlarıydık. Salihli’de doğan ve ilk gençlik yıllarını orada geçiren Ülkü, emeğin mücadelesiyle de ilk orada tanışmıştı. Salihli’de bir tekstil fabrikasında çalışma hayatına atılmıştı. Sonra Tarişli günler geldi. Ülkü’nün siyasette adını duyurduğu yer Aliağa oldu. Önce ilçe başkanlığı sonra da üç dönem belediye başkanlığı yaptı. Ardından TBMM’de İzmir’i başarıyla temsil etti. Hakkı Ülkü’nün Aliağa’da termik santrala karşı verilen mücadeledeki emekleri unutulmaz. Çevre mücadelesinin önderlerindendi. Hem Aliağa’da hem de Bakırçay havzasında, dönemin ilerici belediye başkanlarıyla birlikte örnek işler yaptılar. Yerel yönetim alanında pek çok ilki hayata geçirdiler. Cumhuriyet dostu Yaşamı boyunca ilerici yurtsever değerleri savunan Ülkü, tam anlamıyla Cumhuriyetçi ve devrimciydi. Cumhuriyet gazetemizin de yakın dostu ve sıkı takipçisiydi. Yazılarımızla ya da haberlerle ilgili olarak sıkça bizleri arardı. Görüşlerini ifade eder ve her fırsatta Cumhuriyet’e destek verirdi. Daha kısa bir süre önce yayımlanan “Hakkı’yla Geçen Yıllar” kitabının imza gününe eşimle birlikte katılmıştık. Yıllar sonra büyük bir azimle mezun olduğu iletişim fakültesinde eşimin öğrencisiydi. O gün, kitabının yayımlanmasından ve dostlarının arasında bulunmaktan çok mutlu olduğuna tanıklık etmiş ve sevincini içtenlikle paylaşmıştık. Kendisini çok özleyeceğiz. Işıklar içinde olsun.

İlgili Konular: #İzmir #Uğur Mumcu

Yazarın Son Yazıları

İzmir; ‘üvey’ mi, yoksa ‘hasım’ mı?

2026 yılı merkezi idare yatırım programı açıklandı. Bu yıl da yatırım programından İzmir’in payına sembolik rakamlar düştü. Kısacası, İzmir altyapı yatırımları ile ilgili makus talihini yine değiştiremedi. Hele son olarak İzmir belediyesine ait tarihi binalara vakıflar eliyle el konmak istenmesi de doğrusu işin tuzu biberi oldu.

Devamını Oku
23.01.2026
Çürümüşlük ve tükenmişlik

Günümüzde nereye el atılsa hemen her yerden ortalığa olumsuzluk saçılıyor.

Devamını Oku
20.01.2026
Ege’nin toplumcu ve muhalif damarı

Anadolu coğrafyasında yüzyıllar önce yaşanmış önemli bir toplumsal hareket var. Osmanlı’nın baskısına, zulmüne karşı eşitliğin, kardeşliğin ve dayanışmanın türküsünü söyleyenlerin öğretisi, geçmişten günümüze kadar ulaşıyor. Biz de onları ve mücadelelerini tüm yönleriyle kavramaya çalışıyoruz.

Devamını Oku
16.01.2026
Toplumsal mücadele

Hayatın o durdurulamaz akışında bir yılı daha geride bıraktık

Devamını Oku
13.01.2026
Ege’de muhalefet arayı açıyor

PİAR Araştırma, bölgelerde yaptığı siyasi parti oy tercihi anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre Ege Bölgesi’nde iktidar partisi ile ana muhalefet CHP arasındaki oy farkı oranı yüzde 17.7 olarak belirlendi.

Devamını Oku
09.01.2026
Emperyalizm...

Son dönemlerde birçok siyasal çevre “emperyalizm” tanımını artık kullanmaz olmuştu.

Devamını Oku
06.01.2026
Bir Ege güzellemesi

Bir Ege güzellemesi

Devamını Oku
02.01.2026
Zor ve zorlu yıl

Her yılın sonunda yeni bir yıla girerken geçmiş yılın toplu bir değerlendirmesini yapmak gelenektendir.

Devamını Oku
30.12.2025
İktidar İzmir'i kilitliyor!

Güzel İzmir, birçok bakımdan Türkiye’nin öncü kentidir. Yakın siyasal ve sosyal tarihimizde birçok ilk bu güzel kentte yaşanmıştır. O nedenle de her fırsatta, “İzmir Türkiye’nin batıya açılan kapısıdırpenceresidir” diyoruz.

Devamını Oku
26.12.2025
Emekliler...

Geçim ve barınma kaygısıyla ucuz otel odalarına sığınmak zorunda kalan emeklilerin durumu, günlerdir yüreklerimize kor düşürdü!

Devamını Oku
23.12.2025
‘Kooperatifler daha iyi bir dünya kurar’

ooperatifçilikle güçlü bir gönül bağımız var. Kuşaklar boyu üzüm üreticiliği ile uğraşmış ailemizin adeta genlerinde kooperatifçilik var. Biz de yıllar boyu hem bir çalışan hem de bir üretici olarak tarım kooperatifçiliğinin ve toplumsal mücadelelerin içinde bulunduk.

Devamını Oku
19.12.2025
Niobe’nin gözyaşları

Manisa’da dün gözyaşı adeta sel olup aktı!

Devamını Oku
16.12.2025
Tarım SOS veriyor!

Ülkemizin ekonomik-sosyal yaşamında yaşanan olumsuzluklardan en çok etkilenen kesimlerin başında tarım kesimi geliyor. Bu olumsuzluklar kırsaldan kente, üreticiden tüketiciye uzanarak gıda zincirinin tüm halkalarını kapsıyor.

Devamını Oku
12.12.2025
Emeğin asgarileşmesi

Ülkemizin kendine özgü ekonomi-politiği bağlamında; yılın son günlerinde çalışanları ve emeklileri maaş artış beklentisi sarar.

Devamını Oku
09.12.2025
Egeliler ‘Hadi gari’ diyor!

Ege ve Egeli ile özdeşleşmiş bir ifade vardır. Egeliler günlük yaşamda çok sık “Hadi gari” sözcüklerini kullanırlar. Bu ifade, içinde bulunulan duruma göre bazen bir hayret ifadesidir bazen de bir hareketlenme çağrısıdır.

Devamını Oku
05.12.2025
Halkın bütçesi

Bütçe görüşmeleri ve tartışmaları, ekonomi-politik değerlendirmeler açısından büyük önem taşır.

Devamını Oku
02.12.2025
CHP kurultayı ve Ege

Cumhuriyetin kurucu ve ülkemizin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 39. olağan kurultayı, bugün Ankara’da toplanıyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde neredeyse bütün Batı Anadolu’yu CHP kırmızısına boyayan Egeli seçmenlerle CHP arasında çok köklü ve güçlü bağlar var.

Devamını Oku
28.11.2025
Umut ve direniş kurultayı

Günlerdir İBB iddianamesini ve CHP’ye yönelik yargısal kuşatmayı tartışıyoruz.

Devamını Oku
25.11.2025
Ekolojik yaşam savunucuları

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP30) Brezilya Belem’de çalışmalarını sürdürürken ülkemizin ekolojik yaşam savunucuları da alanlara çıkıyorlar.

Devamını Oku
21.11.2025
Umudu örgütlemek ve büyütmek

Küresel kapitalizmin neden olduğu ve otoriter siyaset anlayışlarının daha da ağırlaştırdığı iktisadi ve siyasal bunalımlar, bütün dünyada katmerlenerek devam ediyor.

Devamını Oku
18.11.2025
Asfalyalar atmasın!

Kış mevsimi kendini hissettirmeye başladı. Kış mevsiminin oldukça zor ve zorlu koşulları var. Öncelikle ısınma ve giyinme giderleri dar gelirli ailelerin belini büküyor. İçinde bulunduğumuz koşullarda elektrikle ısınmaya çalışmak, aile bütçeleri açısından başlı başına bir yıkım haline geliyor.

Devamını Oku
14.11.2025
Küresel adaletsizlik ve otoriterlik

Emperyalizme karşı duruşun ve mücadelenin simgesi, Kurtuluş Savaşı’nın önderi Mustafa Kemal Atatürk’ü; vefatının 87. yılında saygıyla andık, anıyoruz.

Devamını Oku
11.11.2025
Yerele darbe!

Bir zamanlar yereli güçlendireceğiz, yereli daha çok yetkilendireceğiz diyerek iktidara gelenler, son dönemde tam tersi işlere yöneliyorlar.

Devamını Oku
07.11.2025
CHP ile uğraşmayı bırakın!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk genel başkanı olduğu CHP, Cumhuriyetin kurucu ve ülkemizin birinci partisi.

Devamını Oku
04.11.2025
Doğa ve iklim uyarıyor!

Son dönemde doğa ve iklim koşullarındaki gelişmeler, değişimler günlük hayatımızı derinden etkilemeye başladı. Deprem tehlikesi ve iklim krizi artık hepimizi daha çok ilgilendiriyor. İzmir ve Ege Bölgesi de bütün bu gelişmelerden alabildiğine etkileniyor.

Devamını Oku
31.10.2025
Cumhuriyet ve demokrasi

Demokrasi, Cumhuriyetle birlikte düşünülmesi ve birlikte anılması gereken çoğulcu, halkçı yönetsel sistemdir, anlayıştır. Her ikisi de birbirini bütünler ve tamamlar.

Devamını Oku
28.10.2025
Ege’nin Cumhuriyet sevdası

Yeni bir Cumhuriyet bayramı kutlaması daha yaklaşıyor. Başta Ege ve Egeliler olmak üzere bütün halkımız, Cumhuriyetin 102. yaşını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

Devamını Oku
24.10.2025
‘Asgari’ hayatlar

Yıl sonu yaklaşırken çalışanların ve emeklilerin büyük çoğunluğunu yeni yıl maaş artışlarının telaşı sarar.

Devamını Oku
21.10.2025
Tarım ve gıda, temel sorun

Dün 16 Ekim Dünya Gıda Günü’ydü. Bu anlamlı gün nedeniyle uzmanlar ve ilgili kuruluşlar konuyla ilgili açıklamalar yaptılar.

Devamını Oku
17.10.2025
‘Metal fırtına’

Türkiye’nin emek tarihinde metal emekçilerinin çok ayrı bir yeri vardır.

Devamını Oku
14.10.2025
CHP’de il kongrelerinden olağan kurultaya

Türkiye’nin kurucu-ülkenin 1. partisi Cumhuriyet Halk Partisi, kongreler ve kurultay sürecini yaşıyor. Önce mahalle delegelerinin seçimi ile başlayan süreç, ilçe kongreleri ile devam etti. Şimdi sırada il kongreleri var.

Devamını Oku
10.10.2025
Halk siyaseti

TBMM’nin açılışı sonrasında ortaya çıkan fotoğraflar, siyaset çevrelerinde tartışılmaya devam ediyor.

Devamını Oku
07.10.2025
Halk silkeleniyor!

İktidarın muhalif belediyeleri yönetsel açıdan kuşatması ve mali olarak silkelemesinin faturası doğrudan halka çıkıyor. Muhalif belediye başkanlarınca yönetilen kentlerde yaşayanlar, bu silkelemelerden alabildiğine etkileniyorlar.

Devamını Oku
03.10.2025
Derin yoksulluk

Ülkemizde büyük çoğunluğun temel gündemini ekonomik sorunlar oluşturuyor.

Devamını Oku
30.09.2025
Toprağıma, zeytinime dokunma!

Ege’de çevre sorunları ile birlikte çevre mücadelesi de büyüyor. Özellikle Muğla yöresinde kömür ve maden çıkarma amaçlı doğaya müdahaleler sürüyor. Ege’nin simge ağacı zeytin başta olmak üzere tarım ve orman alanları zarar görüyor. Verimli tarım toprakları yok ediliyor.

Devamını Oku
26.09.2025
‘Ev-Genç’liler!

Geçmiş dönemlerde siyasal ve toplumsal alanlarda gençlikten söz edilirken usa önce “Dev-Genç” gelirdi.

Devamını Oku
23.09.2025
Üreticiye darbe üstüne darbe!

İçinde bulunduğumuz aylar, Ege’nin tarım kesiminde hasat dönemidir.

Devamını Oku
19.09.2025
Siyasal direniş

Ülke ve halk olarak çok ilginç günlerden geçiyoruz.

Devamını Oku
16.09.2025
İktidar, İzmir’e kör ve sağır!

Ülkemiz genel anlamda zor ve zorlu bir dönemden geçiyor. Başta siyasal ve toplumsal gerginlikler olmak üzere, pek çok sorun halkı olumsuz etkiliyor. Ekonomik-sosyal sorunların dayanılmaz ağırlığı, yurttaş çoğunluğunun günlük yaşamını adeta bir cendereye dönüştürüyor.

Devamını Oku
12.09.2025
Yeniden kurtuluş ve kuruluş

Bugün 9 Eylül İzmir’in kurtuluş günü

Devamını Oku
09.09.2025