2026 yılı merkezi idare yatırım programı açıklandı. Bu yıl da yatırım programından İzmir’in payına sembolik rakamlar düştü. Kısacası, İzmir altyapı yatırımları ile ilgili makus talihini yine değiştiremedi. Hele son olarak İzmir belediyesine ait tarihi binalara vakıflar eliyle el konmak istenmesi de doğrusu işin tuzu biberi oldu. İzmirli muhalif siyasetçilerin merkezi iktidara yönelttikleri “İzmir üvey evlat mı” soruları bu yıl da değişmedi. Benzer söylemler ve eleştiriler yinelendi. Hatta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu kez el yükseltti. “İktidar, İzmir’i üvey evlat değil, hasım gibi görüyor” diyerek konuştu.

DERDİMİZ İZMİR

Mevcut siyasi iktidarın yıllardır İzmir’e bakışını ve yaklaşımını bilen İzmirliler için, bu son gelişmeler elbette sürpriz olmadı. Aksi olsaydı belki sürpriz olurdu. İzmirliler artık iktidar çevrelerinin bu tutumuna alıştılar. Oysa bu güzel İzmir, bütün ülkede “kurtuluşun ve kuruluşun kenti” olarak biliniyor, anılıyor. Aynı zamanda ülkemizin Batı’ya açılan kapısı, penceresi olarak tanımlanıyor. Tarihi geçmişinden gelen bir öncülük misyonu da var bu “tarihi derin” kentin. Dolayısıyla çok daha fazla ilgiyi, desteği, yatırımı hak ediyor. Yatırımsızlık kader mi? Biz böyle düşünürken hayatın gerçekliğinde ise tam tersi oluyor. İzmir’e hak ettiği gerekli yatırımlar yapılmıyor. Başta 2. Çevre Yolu, Halkapınar-Garaj Metro Hattı olmak üzere birçok proje bekliyor. Körfez kirliliğinin aşılması için de gerekli yatırım miktarları ayrılmıyor. Su kaynaklarının bulunması ve yeni barajların kurulması merkezi yönetime bağlı DSİ’nin sorumluluğundayken maalesef bu sorumluluklar da gereğince yerine getirilmiyor. Yerel yönetim ve ona bağlı İZSU idaresi adeta yokuşa sürülüyor. Yeni kuyu açma talepleri bile geciktiriliyor.

İZMİR-İZMİT FARKI

Körfez kirliliği yaşanan iki kentle ilgili tutum, iktidarın yaklaşımı konusunda adeta bir “turnusol” işlevi görüyor. CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, bu yıl İzmir Körfezi için sözde bir kaynak 18 milyon olarak ayrılırken iktidar partisinin büyükşehir yönetiminde olduğu İzmit Körfezi için 900 milyonluk kaynak ayrıldığını açıkladı. Aslında kentler arasında ayrım yapılmaması, her yere adaletli ve hakça yaklaşılması gerekiyor. Türkiye’nin 3. büyük kentine, İzmit Körfezi’ne ayrılan kaynağın sadece yüzde 2’sinin ayrılması; İzmir’e yönelik ayrımcılığı ortaya koyuyor. Sonuçta İzmirli ödediği vergilerin karşılığını hizmet olarak yeterince alamıyor.

TUGAY’IN VE CHP’NİN TAVRI

Son dönemde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın bir tavır değişikliğine gittiğini gözlemliyoruz. Önceleri merkezi yönetimin ayrımcı tutumuna karşı çoğunlukla sessiz kalmayı tercih eden ya da yeterince ses çıkarmayan Tugay, son günlerde sesini yükseltiyor. Merkezi idarenin onay süreçlerini geciktirdiğini ve önlerini tıkadığını vurguluyor. Bekletilen projeleri kalem kalem kamuoyuna açıklıyor. Bu konuda başkan Tugay’ın yalnız bırakılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Başta odalar ve meslek kuruluşları olmak üzere İzmir’in yerel dinamikleri, İzmir için ortak tutum almalı ve başkanı yalnız bırakmamalıdır. Bir başka görev, İzmir’de yerel yönetimleri elinde bulunduran ana muhalefet CHP’nin il örgütüne düşüyor. CHP örgütleri ve siyasetçileri, İzmir’e yönelik olumsuz tutumları halka sergilemeli ve seslerini yükseltmelidirler. Son “toplu tövbe” görisi ya da tarikat yurtları gibi örneklerde olduğu gibi, İzmir’in siyaseten kuşatılmasına izin verilmemelidir. CHP’nin İzmir’de atıl durumda olan ve görev bekleyen çok sayıda tecrübeli siyasetçisi vardır. Bunlar organize olmalı ve hep birlikte sahaya çıkmalıdır.

***

Uğur Mumcu, toplumun vicdanıydı

Örnek devrimci, araştırmacı-gazeteci, değerli Cumhuriyetçi Uğur Mumcu’yu; katledilişinin 33. yılında saygıyla, sevgiyle ve özlemle anıyoruz. Uğur Mumcu, ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi, başta İzmir’de olmak üzere Ege’nin pek çok kentinde farklı etkinliklerle anılıyor. Değerli gazeteci yazar Uğur Mumcu, ülkemizde verilen bağımsızlık, özgürlük, demokrasi ve aydınlanma mücadelesinin mumu, ışığı ve aydınlığıydı. O, yaşamı boyunca, emperyalizme, faşizme, her türlü karanlığa ve gericiliğe karşı korkusuzca mücadele verdi. Tam anlamıyla bir Cumhuriyetçi, Aydınlanmacı ve Kuvayı Milliyetçiydi. Her şeyden önce yurtsever bir aydındı; her daim emekten ve emekçiden yanaydı. Onun izinden yürüyen bizler için de örnek bir aydın ve gazeteciydi.

ÖRNEK DEVRİMCİ-GAZETECİ

Uğur Mumcu’nun mücadelesini üç ayrı alanda irdelemek mümkündür. Bunların birincisi Uğur Mumcu’yu Uğur Mumcu yapan ideolojisi, tavrı ve duruşudur. İkinci olarak, aynı zamanda bir hukukçu olan Uğur Mumcu’nun yaşamı boyunca adaletsizliklere, haksızlıklara, yanlışlıklara, yoksulluğa ve yolsuzluklara karşı verdiği mücadeledir. Bir diğer önemli alan da onun araştırmacı gazeteciliğidir. Bükülmez kalemi, Cumhuriyet’teki köşesi, kitapları ve makaleleri, bu mücadeledeki en önemli araçlarıydı.

MUMCU VE CUMHURİYET

Uğur Mumcu, kararlı duruşuyla, tavrıyla ve korkusuzca mücadelesiyle, aynı zamanda toplumun vicdanıydı. Bu özelliği ile geniş toplumsal kesimlerin vicdanında ve gönlünde apayrı bir yeri vardı. Uğur Mumcu, yaşamının anlamı haline gelmiş araştırmacı-gazetecilik uğraşısıyla, Cumhuriyet gazetemiz ile de bütünleşmişti. Onu, mücadelesini ve anısını, Cumhuriyet gazetesinden ayrı düşünmek mümkün değildir. Bir bakıma Uğur Mumcu Cumhuriyet gazetesidir, Cumhuriyet gazetesi de Uğur Mumcu’dur. Cumhuriyet gazetesi var oldukça Uğur Mumcu’nun anısı ve mücadelesi hep yaşayacaktır. Anısı ve mücadelesi önünde saygıyla eğiliyoruz.

***

Hakkı Ülkü’yü uğurlarken

Değerli dostumuz, sevgili arkadaşımız Hakkı Ülkü’yü dün sonsuzluğa uğurladık. Üç dönem Aliağa Belediye başkanlığı, bir dönem de İzmir milletvekilliği yapan Ülkü; bizim için çok farklı anlamlar taşıyordu. Kendisiyle tanışıklığımız ve arkadaşlığımız, yarım asra uzanan köklü bir geçmişe uzanıyordu. Bugünlerde 46. yılını yaşadığımız “Tariş direnişi” günlerinde de emek mücadelesinin içinde birlikteydik. O Tariş bünyesindeki üzüm depolamada eksper olarak çalışırken, biz de üzüm işletmesinde çalışıyorduk.

HAYATIN EMEKÇİSİ

Aslında aynı coğrafyanın insanlarıydık. Salihli’de doğan ve ilk gençlik yıllarını orada geçiren Ülkü, emeğin mücadelesiyle de ilk orada tanışmıştı. Salihli’de bir tekstil fabrikasında çalışma hayatına atılmıştı. Sonra Tarişli günler geldi. Ülkü’nün siyasette adını duyurduğu yer Aliağa oldu. Önce ilçe başkanlığı sonra da üç dönem belediye başkanlığı yaptı. Ardından TBMM’de İzmir’i başarıyla temsil etti. Hakkı Ülkü’nün Aliağa’da termik santrala karşı verilen mücadeledeki emekleri unutulmaz. Çevre mücadelesinin önderlerindendi. Hem Aliağa’da hem de Bakırçay havzasında, dönemin ilerici belediye başkanlarıyla birlikte örnek işler yaptılar. Yerel yönetim alanında pek çok ilki hayata geçirdiler. Cumhuriyet dostu Yaşamı boyunca ilerici yurtsever değerleri savunan Ülkü, tam anlamıyla Cumhuriyetçi ve devrimciydi. Cumhuriyet gazetemizin de yakın dostu ve sıkı takipçisiydi. Yazılarımızla ya da haberlerle ilgili olarak sıkça bizleri arardı. Görüşlerini ifade eder ve her fırsatta Cumhuriyet’e destek verirdi. Daha kısa bir süre önce yayımlanan “Hakkı’yla Geçen Yıllar” kitabının imza gününe eşimle birlikte katılmıştık. Yıllar sonra büyük bir azimle mezun olduğu iletişim fakültesinde eşimin öğrencisiydi. O gün, kitabının yayımlanmasından ve dostlarının arasında bulunmaktan çok mutlu olduğuna tanıklık etmiş ve sevincini içtenlikle paylaşmıştık. Kendisini çok özleyeceğiz. Işıklar içinde olsun.