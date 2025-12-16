Manisa’da dün gözyaşı adeta sel olup aktı! Manisalılar, büyükşehir başkanı Ferdi Zeyrek’ten sonra bir büyük acıyı daha yaşadılar. Uzun zamandır mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düşen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ı toprağa verdiler. Manisa’nın mitolojik simgesi Niobe’nin akıttığı gözyaşlarına benzer gözyaşları Manisa’da yine aktı.

Manisa ile birlikte anılan birçok mitolojik öykü ve söylence vardır. Bunların içinde en çok bilineni Niobe ile ilgili olarak ağlayan kayadır. Lidya Kralı Tantolos’un kızı olan Niobe, öldürülen çocukları için günlerce ağlar. Sonunda Zeus ona acıyarak ağlayan kayaya dönüştürür. Manisa’nın simgesi olan ve tepesinde adeta asılı bir fener gibi duran Spil Dağı’nın eteklerindeki ağlayan kaya bile dün adeta yeniden ağladı!

MANİSA’NIN GÜLŞAH’I

Gençlik kolu başkanlığından beri tanıdığımız Gülşah Durbay, 6 ay önce toprağa verilen Ferdi Zeyrek’le birlikte, uzun yıllar sonra Manisa’da yerel seçimi kazanan CHP’nin önemli siyasi aktörlerindendi. Genç yaşta kendisini çok iyi yetiştirmiş Durbay, önce gıda mühendisliği eğitimi almış sonra da hukuk fakültesini bitirmişti. Yüksek lisans eğitimi de olan Gülşah başkan, bunca siyasi görevinin ve hastalıkla mücadelesinin yanında aynı zamanda doktora eğitimi yapıyordu.

Cenaze töreni için geldiğimiz Manisa’da, tarihi çarşıda dolaştığımızda, hangi siyasi partiden olursa olsun tüm Manisalılar üzüntülerini ifade ediyorlardı. Ferdi Zeyrek’in kaybını daha kabullenemeden, şimdi de genç Gülşah başkanın acısıyla karşılaşmak Manisalıları derinden sarsmıştı.

ACIKLI HİKÂYE

Gülşah Durbay başkanın en yakın yol arkadaşları olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ile Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli’nin yaptığı içten, duygusal konuşmalar; adeta yürekleri dağladı! Hele ardı ardına en yakın siyaset arkadaşlarını kaybeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ağlayarak yaptığı konuşma, cenaze törenine katılanların tümünü derinden etkiledi.

Özel, geçmişte seçim kaybettiklerinde Gülşah başkanın “Hikâyemiz yoktu” diye değerlendirme yaptığını hatırlattı. Anlaşılan, 31 Mart yerel seçiminde yazılan başarı hikâyesinin ardından; ardı ardına kaybedilen Ferdi ve Gülşah başkanlarla, Manisa’da CHP bu kez en acıklı hikâyesini yazıyordu.

KIRMIZI YELEKLİLER

CHP’nin bütün önemli siyasi isimleri, çok sayıda CHP’li belediye başkanı dün Manisa’daydı. Cenaze töreninin düzenini de kırmızı yelekli CHP Gençlik Kolları üyeleri sağlıyordu. Gülşah başkan da onlardan biriydi. Çok genç yaşlarında CHP Gençlik Kolları’nda görev almıştı. İlçe ve il gençlik kolları başkanlığı yapmıştı. 31 Mart yerel seçiminde de Şehzadeler Belediye başkanlığını CHP’ye kazandırmıştı.

Başta İzmir ve Ege’de olmak üzere, CHP Gençlik Kolları’ndan yetişmiş çok sayıda genç aday, son yerel seçimde CHP’nin adayı olarak seçim kazanmış bugünün belediye başkanlarıydı. Bir zamanlıların kırmızı yeleklileri olarak onlar da kırmızı yelekli Gülşah başkanı son yolculuğunda yalnız bırakmadılar.

ÖZEL’İN KARDEŞLERİ

Geçmişten günümüze Manisa ve Türkiye için ortak hayaller kuran, birlikte en büyük zorlukları göğüsleyen CHP lideri Özgür Özel, en yakın çalışma arkadaşlarını ardı ardına kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyordu. Daha 6 ay önce Ferdi Zeyrek başkanın tabutunu omuzlarında taşımış ve kendi elleriyle onu toprağa yerleştirmiş Özel, bu kez de aynı işlemleri Gülşah Durbay başkan için yapıyordu.

Onlar aslında CHP liderinin kardeşleri ve en yakın mücadele arkadaşlarıydı. Yıllar sonra Manisa’yı CHP’ye kazandırmışlar ve bunun sevincini, coşkusunu hep birlikte yaşamışlardı. Bunca kısa arayla yaşanan derin acılar, bir bakıma CHP’nin ve onun yenilikçi yönetim anlayışının da adeta acılarla test edilmesi anlamına geliyordu. CHP camiası ve Manisalılar, ardı ardına kaybettikleri bu genç ve değerli başkanları hiç unutmayacak.