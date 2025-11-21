Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ekolojik yaşam savunucuları
Mehmet Şakir Örs
Ekolojik yaşam savunucuları

21.11.2025 04:00
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP30) Brezilya Belem’de çalışmalarını sürdürürken ülkemizin ekolojik yaşam savunucuları da alanlara çıkıyorlar. Tüm baskılara ve görmezden gelmelere karşın, her fırsatta ekolojik yaşamı savunuyorlar. Bu yaşam savunucularının, ekoloji aktivistlerinin önemli bölümü Ege Bölgesi’nde bulunuyor. Çünkü çevre ve doğa tahribatı ile en çok bu yörede, ülkemizin Batı Anadolu’sunda karşılaşılıyor. Havamızı kirletenler, suyumuza el koyanlar, ağacımızı ve toprağımızı yok edenler çoğunlukla bu coğrafyaya yönelmiş görünüyor.

ÇEVRE MÜCADELESİ VE SİYASET 

İşte bu nedenle en dirençli çevre mücadeleleri Ege’de yaşanıyor. Kazdağları’ndan Akbelen’e kadar uzanan coğrafya, örnek çevre mücadelelerine sahne oluyor. Aslında duyarlı çevreciler, çevre aktivistleri, ekolojik yaşam aksiyonerleri, mücadeleleri ile bütün topluma örnek oluyorlar. Onların toplumsal mücadelesi kimi çevrelerde görülmemeye, yok sayılmaya çalışılıyor. Zaman zaman marjinal olmakla suçlanıyorlar. Ama onlar büyük bir özveri ve samimiyetle doğayı, hayatı savunuyorlar. 

ÖRNEK ÇEVRE PLATFORMLARI 

İşte bu örnek çevre platformlarından EGEÇEP (Ege Çevre ve Kültür Platformu), 20. yaşını kutluyor. Bu nedenle de “Ege Ekoloji Kervanı” düzenlendi. Geçtiğimiz hafta sonu önce Uşak, Manisa, sonra da Aydın ve Muğla yöresine gidildi ve oradaki çevre platformları ile buluşuldu. Bu hafta sonu da kuzeye gidilecek, Burhaniye’de “Büyük Toprak Emek Adalet Mitingi” düzenlenecek. 10. yaşını kutlayan MUÇEPMuğla Çevre Platformu da Milas’ta çevre meclisini topladı. Yapılan ve yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Önceki hafta Ege ekimizde Gediz Nehri için kampanya başlatan Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu’nun çalışmalarına yer vermiştik.

CHP VE MUHALEFET SAHİPLENMELİ 

Elbette başta Gediz, Küçük ve Büyük Menderes havzaları olmak üzere, Ege’nin daha birçok yöresinde aktif çalışmalar yapan çevre platformları var. İnsan, özveri ile çalışan bu platformların çabalarını gördükçe “İyi ki bu platformlar var” diye düşünmeden edemiyor. Doğrusu, onların özverili çabalarına büyük değer biçiyoruz. Yalnız bu platformlar mücadelelerinde yalnız bırakılmamalı diye düşünüyoruz. Bu bağlamda, CHP’nin bölgedeki örgütlerinde “ekolojik mücadele masaları” oluşturulmasını öneriyoruz. Başta ana muhalefet CHP olmak üzere, siyasal muhalefet ekolojik yaşam mücadelesini sahiplenmeli ve her türlü desteği vermelidir.

***

Sarayköy’de çiftçi eylemi

Tarım kesimi son dönemlerin en sıkıntılı ve mağdur kesimini oluşturuyor. Onların sorunlarını ve taleplerini her fırsatta sütunlarımıza taşıyoruz. Egeli çiftçi de ekonomide yaşanan olumsuzluklardan en çok şikayet edenlerin başında geliyor. Bu nedenle de Ege Bölgesi sıkça çiftçi eylemlerine sahne oluyor. 

Image

TABUTLU PROTESTO 

Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde Sarayköy’de traktörlü bir çiftçi eylemi yaşandı. Ürün girdilerinin ve maliyetlerinin yüksekliğinden yakınan çiftçiler, taşıdıkları simgesel tabutla çiftçinin ölümünü ilan ettiler. Sarayköy Ziraat Odası ve çiftçi temsilcilerinin önderliğinde yapılan mitinge, CHP Denizli İl Örgütü ve milletvekilleri de destek verdiler. 

ÇİFTÇİ İCRALIK 

Mitingde yapılan konuşmalarda, çiftçinin borçlarını ödemekte bile zorlandığı ve artık icralık olduğu vurgulandı. Eyleme katılan traktörlerin bir bölümünün üstündeki icralık levhaları dikkat çekti. CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca da alanda yaptığı konuşmada, iktidar yanlılarınca çiftçinin tehdit edilerek etkinliğin engellenmeye çalışıldığına dikkat çekti. Buna karşın yılmayarak, korkmayarak mitinge katılan çiftçilere teşekkür etti.

***

Salihli Şiir İkindileri

“Uluslararası Şiir İkindileri”nin 52’ncisi geçtiğimiz günlerde Salihli’de yapıldı. Manisa Büyükşehir ve Salihli belediyelerinin işbirliğiyle yapılan etkinlikte şair Veysel Çolak’a “Dionysos Şiir Ödülü”, sanatçı Ercan Kesal’a da “Dionysos Sanata Emek Ödülü” verildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, etkinlikte yaptıkları konuşmalarda geleneğe sahip çıktılar. Etkinliğin canlandırılmasında önemli katkısı olan, genç yaşta kaybettiğimiz önceki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de etkinlikte anıldı. 

Image

40 YILLIK GELENEK 

Aslında Salihli Şiir İkindileri’nin 40 yıllık geçmişe uzanan köklü bir geleneği var. Türkiye’nin en uzun soluklu şiir buluşmalarından olan etkinliğin ilki 1985 yılında düzenlenmişti. Biz de o yörenin bir insanı olarak bu etkinliğin hikâyesini çok iyi biliyoruz. Etkinlikte büyük emekleri olan iki iyi yürekli ve değerli insanı özellikle anmak istiyoruz. O dönemin unutulmaz belediye başkanı Zafer Keskiner ile etkinliğe emeğini ve yaratıcılığını koyan değerli dostumuz, meslek büyüğümüz Şadan Gökovalı’yı saygıyla, sevgiyle anıyoruz. 

UNUTULMAZ BİR ANI 

Rahmetli Zafer başkandan söz açılınca, bizim de usumuzda anılar canlanıyor. Tariş’te görev yaptığımız 1990’lı yıllarda; rahmetli dostumuz, dönemin Salihli Ziraat Odası Başkanı Ahmet Can, bizi ve dönemin Tariş Genel Müdürü Prof. Dr. Oğuz Oyan’ı bağında konuk etmişti. Aynı zamanda dönemin Salihli Belediye Başkanı Zafer Keskiner ile Salihli Kaymakamı Ramazan Urgancıoğlu da bizimle birlikte olmuşlardı. O birliktelikte, rahmetli Zafer başkanın entelektüel birikimine ve yine kamu yöneticisi rahmetli Urgancıoğlu’nun cesaretine gıpta etmiştim. Daha sonra İzmir vali yardımcısı olan Ramazan Urgancıoğlu ile dostluğumuzu İzmir’de de sürdürmüştük. Geçmişte yaşadığımız o anlamlı Salihli gecesi ve dost sohbeti, unutulmaz anılarımız içinde yerini aldı. Oğuz hoca ve ben dışında o güzel birliktelikten yaşayan kimse kalmadı. Kaybettiğimiz bu değerli insanları saygıyla anıyoruz. Salihli Şiir İkindileri’ne emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve daha nice yıllar yaşatılmasını diliyoruz.

***

Gölcük korunmalı

Gölcük yaylası ve gölü, Ege’nin en güzel yerlerindendir. Bu güzellikleri nedeniyle yayla ve göl, her zaman turizm açısından ilgi odağıdır. Bu güzel yaylanın ve gölün, günümüzde daha çok sahiplenilmesi ve korunması gerekiyor. Oysa son günlerde göl kirlenme tehdidi ve tehlikesi ile haberlere konu oluyor. 

Image

BİRGİ-BOZDAĞ-GÖLCÜK ÜÇGENİ 

Birgi’nin UNESCO’nun geçici koruma listesine girmesi ve dünyanın sayılı örnek turizm köyleri arasında yer alması, bu yöreyi daha da cazip hale getirdi. Birgi-Bozdağ-Gölcük üçgeni, hem turizm hem de koruma açısından birlikte değerlendirilmelidir. Bu ilginç tarih ve doğa zenginliği, ortaklaşa sahiplenilmeli ve korunmalıdır. 

MERKEZ-YEREL İŞBİRLİĞİ 

Gölcük Muhtarlığı gölde uzun süredir dip temizliği yapılmadığını belirtip yetki karmaşasının bir an önce aşılmasını istiyor. Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan da konuya partiler üstü yaklaşılması çağrısı yapıyor. Bizce, Gölcük ve benzeri doğal zenginliklerimiz mevzuat tartışmalarına ve gecikmelerine kurban edilmemelidir. Kısacası, merkezi ve yerel yönetim işbirliği yapmalı; Gölcük Gölü ivedilikle temizlenmelidir.

