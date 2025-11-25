Günlerdir İBB iddianamesini ve CHP’ye yönelik yargısal kuşatmayı tartışıyoruz. Bu hamlelerle iktidar muhalefeti etkisizleştirmeye ve itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Bir başka hesap da muhalefeti siyaseten dar alana sıkıştırıp hareketsiz kılmaktır. Muhalefet iktidarın bu hesaplarını bozmalı ve hamlelerini boşa çıkarmalıdır.

Siyasal muhalefetin ve özellikle de ana muhalefet CHP’nin kuşatmayı aşmasının yolu, öncelikle halkın gündemine odaklanmaktan geçiyor. Muhalefet hapsedilmek istendiği dar alandan ancak böylesi bir atakla çıkabilir ve kuşatmayı aşabilir. CHP’nin toplanacak kurultayı da bunun ön kaldıracı olabilir. Biz işte bunun için, toplanacak kurultaya “umut ve direniş kurultayı” diyoruz.

CHP’NİN 39. KURULTAYI

Cumhuriyetin kurucu, ülkenin birinci partisi CHP, 28-30 Kasım’da 39. olağan kurultayını topluyor. Bu kurultay, partinin çevresindeki çemberi kırmak ve kuşatmayı aşmak için önemli bir dönemeç olmalıdır. Kurultay, ülkemizin demokrasi mücadelesinde yeni ve tarihi bir süreci başlatmalıdır.

Mevcut iktidardan umudunu kesen geniş toplumsal kesimler yönünü muhalefete çevirmiş görünüyor. Emekçilerin, emeklilerin, mağdur kesimlerin gözü kulağı CHP’nin kurultayında olacaktır. Yurttaşımız umut etmek ve güven duymak istiyor. Ülkemizin ve halkımızın yaşadığı olağanüstü bir dönemde toplanacak kurultay, tarihi bir kurultay olmaya adaydır.

TARİHİ KURULTAYLAR

Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın ateşleri içinde kurulan CHP’nin tarihi ve kurultayları, Sivas Kongresi’ne kadar uzanmaktadır. Bugünlerde “Atatürk Karar ve Tavır” isimli yeni kitabı yayımlanan Cumhuriyet Vakfı Başkanı Mehmet Alev Coşkun’un ısrarlı yayınları ve fikri takibiyle, CHP’nin ilk ve kuruluş kurultayının Sivas Kongresi olduğu genel kabul görmüştür. Coşkun’un yeni kitabında da CHP’nin kuruluş dönemi ile ilgili ilginç yaklaşımlar ve belgeler bulunuyor.

CHP’nin asırlık tarihinde; Mustafa Kemal Atatürk’ün söylevini okuduğu, çok partili yaşama geçişin tartışıldığı, ilk hedefler beyannamesinin yayımlandığı, ayrıca 6 ok ve ortanın solu gibi önemli yaklaşımların kabul edildiği tarihi kurultaylar vardır. İçinde yaşadığımız olağanüstü dönem ve koşullar nedeniyle, 39. kurultayın da tarihi bir kurultay olacağını öngörüyoruz.

PARTİ PROGRAMI

Günümüzde iktidara en yakın parti kimliği ile CHP’nin programı, durumundan hoşnut olmayan geniş toplumsal kesimler için büyük önem taşıyor. İktidara gelmeye ve ülkeyi yönetmeye hazırlanan CHP, bunun bilinci ve sorumluluğu ile 17 yıl aradan sonra programını yeniliyor.

Partiye yönelik onca saldırıya karşın, CHP program çalışmalarını ve hazırlıklarını aksatmadan sürdürdü. Parti örgütünün, farklı toplum kesimi temsilcilerinin ve değişik alanlardan uzmanların görüşleri alındı. Uzun ve yoğun çalışmalarla hazırlanan program, kurultayda görüşülüp karara bağlanacak. Böylece CHP’nin parti programı güncellenip yenilenecek.

İKTİDAR HAZIRLIĞI

CHP’nin önümüzdeki süreçte iktidarın en güçlü adayı olması, program çalışmasını daha da anlamlı ve önemli hale getiriyor. Çünkü parti programının bir başka uzantısı da iktidar programı olacak. Olası CHP iktidarının çözümleri, projeleri ve uygulamaları bu programa göre şekillenecek. Böylece, bir anlamda CHP iktidarının “düşün ve proje mutfağı” oluşturulacak.

Bu bağlamda, kurultay sonrası cumhurbaşkanlığı adaylık ofisleri daha işlevsel hale gelecek. İktidarın teknik hazırlığı buralarda yapılacak. O nedenle de bakanlıklardan sorumlu genel başkan yardımcılıklarının işlevleri de bu ofislere aktarılacak. CHP iktidarının ön hazırlıkları buralarda yürütülecek.

‘ŞİMDİ İKTİDAR ZAMANI’

Doğrusu biz ülkemizin geleceği adına CHP’nin toplanacak kurultayını çok önemsiyoruz. Bizim gibi pek çok muhalif yurttaşımızın da gözünün kulağının bu kurultayda olacağını biliyoruz. CHP, kendisine yönelik yoğun ilgiyi ve dikkati iyi değerlendirmelidir. Toplanacak kurultayıyla, kurultayda kesinleşecek programıyla ve seçilecek yeni kadrolarıyla halka güven vermelidir.

39. kurultayın teması “Şimdi iktidar zamanı” olarak belirlendi. Bu temanın; kurultayla, programla ve oluşturulacak yönetim kadrolarıyla, ete kemiğe büründürülmesini bekliyoruz. Biz CHP’nin 39. olağan kurultayını, “umut ve direniş kurultayı” olarak tanımlıyoruz. Bu kurultayın; her türlü haksızlığa, hukuksuzluğa, saldırılara karşı direnişi daha da güçlendirmesini ve ülkenin dört bir yanında umut çiçekleri açtırmasını diliyoruz.