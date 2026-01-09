Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ege’de muhalefet arayı açıyor
Mehmet Şakir Örs
Ege'de muhalefet arayı açıyor

09.01.2026 04:00
PİAR Araştırma, bölgelerde yaptığı siyasi parti oy tercihi anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre Ege Bölgesi’nde iktidar partisi ile ana muhalefet CHP arasındaki oy farkı oranı yüzde 17.7 olarak belirlendi. Ege Bölgesi’nde partilere göre oy oranları şöyle sıralandı: CHP yüzde 45, AKP yüzde 27.3, MHP yüzde 7.6, İYİ Parti yüzde 6.2, DEM Parti yüzde 4.6, Zafer Partisi yüzde 4.4, Yeniden Refah Partisi yüzde 1.6, Diğer yüzde 3.3.

Image

SİLKELEME GERİ TEPİYOR 

Ortaya çıkan sonuçlar, iktidar partisinin bölgede yeterince mesafe alamadığı gibi tam tersine oy kaybettiğini ortaya koyuyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde neredeyse bütün bölgeyi CHP kırmızısına boyayan ana muhalefet partisinin bölgedeki ağırlığı artarak sürüyor. CHP’li belediyelerin mali açıdan kuşatılıp silkelenmesi de iktidara yaramıyor. Bu silkeleme girişimleri elbette muhalif belediyelerin bütçe dengelerini altüst ediyor. Yaşanan olumsuzluklar belediyelerin hizmetlerinin aksamasına da yol açıyor. Ancak Egeli seçmen bu olumsuzlukların, hizmetteki aksamaların; merkezi iktidarın muhalefet belediyelerinin elini kolunu bağlamasından kaynaklandığını görüyor. Dolayısıyla fatura merkezi iktidara kesiliyor. 

ÖZGÜR ÖZEL FAKTÖRÜ 

Ege’nin, Egelinin muhalefete ve özellikle de ana muhalefet CHP’ye yönelmesinin bir başka önemli nedeni de Özgür Özel. Egeli muhalif seçmen, yıllar sonra bir büyük partinin, özellikle de Cumhuriyetin kurucu partisinin liderliğine bir Egeli siyasetçinin gelmesinden memnuniyet duyuyor. Egeli yurttaşlar hemşerileri CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i sahipleniyorlar. Onun partisi CHP’ye sıcak yaklaşıyorlar. Bu nedenle de CHP’yi ve Özgür Özel’i dikkatle takip ediyorlar. Doğrusu Özel de Ege’yi ve Egeliyi hiç yalnız bırakmıyor. Her fırsatta memleketi Manisa’ya ve Ege’ye geliyor. İşte bu hafta sonu da Denizli’de olacak. 

CHP’Lİ BELEDİYELER 

İktidarın onca kuşatmasına ve engellemesine karşın, CHP’li belediyeler doğrusu hiç de fena gitmiyorlar. Denizli, Manisa ve Balıkesir gibi bu dönem kazanılan büyükşehirlerde başarılı bir performans sergileniyor. Ancak yine de siyasi tercihlerde ağırlıklı nedenin ekonomik sosyal sorunlar olduğu göz ardı edilmemeli. Ege Bölgesi için büyük önem taşıyan tarımdaki yıkım da Egeli seçmeni muhalefete yaklaştırıyor. Aydın büyükşehir başkanının ve onunla birlikte hareket eden birkaç belediye başkanının iktidar partisine transfer edilmesi de iktidar için çözüm olmuyor. Tam tersine, Egeli seçmende hem iktidara ve hem de bu transferci başkanlara olan tepkiyi artırıyor. 

BİRLİKLER VE EPA 

Her şeye karşın muhalefet elinde bulundurduğu belediyelerdeki başarı grafiğini daha da artırmalı. Aydın için özel bir çalışma planı hazırlanması gerektiğini düşünüyoruz. Buradaki gedikler hızla kapatılmalı. Yerel parti örgütleri daha da güçlendirilmeli. Buca, Karabağlar, Karşıyaka gibi İzmir’in sorunlu yerel yönetimleri dikkatle izlenmeli ve özel iyileştirme çalışmaları yapılmalı. CHP’li belediyeler arasındaki dayanışma ve koordinasyon çok yönlü güçlendirilmeli. Bu bağlamda CHP’li başkanların yönetiminde bulunduğu belediye birliklerinden daha çok yararlanılmalı. Başta Ege Belediyeler Birliği olmak üzere bu birliklerin etkinliği artırılmalı. Kamudaki eski DPT geleneğinin günümüze uyarlanması olabilecek Ege Planlama Ajansı (EPA) hızla kurulmalı. Sözün özü; muhalefetin Ege’ye bütüncül bakışı-yaklaşımı oluşturulup hayata geçirilmelidir.

***

‘Beyaz Zambaklar’ köyünde...

Ünlü Rus yazarı Grigoriy Petrov’un özellikle eğitim alanında klasik hale gelmiş “Beyaz Zambaklar Ülkesinde” eseri yaygın olarak bilinir ve sevilir. Geçmişten günümüze eğitimciler için adeta kaynak olarak kabul edilen bu ünlü yapıt, günümüzde de esin kaynağı olmaya devam ediyor. İzmir’in Tire ilçesinin Kahrat köylüleri, “Beyaz Zambaklar Ülkesinde”den hareketle, 700 yıllık köylerini “Beyaz Zambaklar köyü” haline getirmeye çalışıyorlar. Bu çalışmalarda da köyün başarılı muhtarı Mehmet Kuray Kuru öncülük yapıyor.

Image

KAHRAT’IN ATATÜRKÇÜ MUHTARI 

Muhtar Kuru bu dönem göreve gelmiş. Gelir gelmez de farklı etkinlikleri ardı ardına hayata geçirmeye başlamış. Köylerinin geçmişte Gökçen beldesi ve belediyesi olduğunu ifade ediyor. Geçmişteki belediye başkanı Mustafa başkanı biz de tanıyoruz. Onun şimdi Tire’de belediye meclisi üyesi olduğunu öğreniyoruz. Cumhuriyetçi ve Atatürkçü muhtar köylerinin simgesi Gökçen Efe’den de söz ediyor. Tire yolundan köye girilirken gelenleri Gökçen Efe’nin heykeli karşılıyor. Biz de oradan her geçişimizde, adeta efeyi selamlıyor ve Ege’nin zeybeklik ritüelini yerine getirerek “Efe yol ver, geçelim” diyoruz! 

‘HADİ GARİ’ HAREKETİ 

Geçen yıl ilk olarak köyde “Hadi Gari” sloganıyla bir kampanya başlatılmış. Bu bağlamda, daha önce bu köşede de yer verdiğimiz “Keşkek kazanda, efe meydanda” festivali yapılmış. Kahrat, Tire ile Ödemiş’in arasında yer alıyor. Konumu nedeniyle de Küçük Menderes havzasının tam da ortasında, merkezinde bulunuyor. Tarımsal üretim açısından çok önemli bir konuma ve işleve sahip olan yörenin tüm muhtarları davet edilerek Kahrat’ta bir “Su Çalıştayı” gerçekleştirilmiş. Çalıştayın 2026’da da yineleneceği ifade ediliyor. Kuray muhtar, bu çalışmalarda yeni kurdukları Kahrat Güzelleştirme Derneği ile birlikte hareket ettiklerini ve Tire Belediyesi, Tire Süt Kooperatifi ve Muhtarlar Derneği gibi kuruluşlarla dayanışma içinde olduklarını söylüyor. 

KAHRAT KADIN KOOPERATİFİ 

Yörük kültürünün izlerini taşıyan Kahrat’ın ekmeği ve keşkeği de ünlü. Yerel kültürün ve gastronomi zenginliklerinin yaşatılması için de çalışmalar başlatılmış. Bu bağlamda “Kahrat Kadın Kooperatifi” kurulmuş. Kooperatif, yörenin el emeği ürünlerini tanıtmak için gayretli çalışmalar içinde. Ayrıca Döngü Kadın Kooperatifi de köy kadınlarının eğitimi için faaliyetler yürütüyor. Muhtar Kuru, şimdiden 26 Nisan 2026 tarihinin belirlendiğini ve yeni yılın ilk büyük buluşmasını, Kahrat ekmeğinin tanıtılması amacıyla o tarihte yapacaklarını ifade ediyor. Şimdiden herkesi 26 Nisan’daki etkinliğe davet eden Kahrat’ın Atatürkçü muhtarı; Kahrat’ı “Beyaz Zambaklar köyünde” olarak tanımlatmaya kararlı görünüyor!..

***

‘Yitik hatıraların sessiz tanığı’

Eski İzmirliler ve Egeliler, bir zamanlar tarihi Kemeraltı çarşısının girişinde yer alan Şükran Oteli’ni ve onun zemininde yer alan Şükran Lokantası’nı iyi bilirler. Tarihi Kemeraltı’nın simgelerinden olan bu ünlü mekânlardan maalesef günümüze iz kalmadı. Bir zamanlar çevreden, Ege kentlerinden İzmir’e gelenler için; bu otelde kalmak ya da bu lokantada yemek, bir prestijdi. Doğrusu biz Şükran Oteli’nde hiç konaklamadık. Ama lokantasında yemek yemişliğimiz çoktur.

Image

‘ŞÜKRAN OTELİ’ 

Gazeteci dostumuz, İGC Yönetim Kurulu üyesi ve fotoğraf sanatçısı Esat Erçetingöz; Şükran Oteli ile ilgili anıları günümüze taşıdı. Bu bağlamda, Eskiiz Sanat Galerisi’nde “Şükran Oteli-Anılara Saygı” fotoğraf sergisini açtı. Serginin, bir zamanlar otelin de bulunduğu Kemeraltı’nda açılması, doğrusu yerinde olmuş. Daha ilk günden büyük ilgi gören bu sergi için, Esat Erçetingöz arkadaşımızı yürekten kutluyoruz. 

‘SÜKÛNET İSTASYONU’ 

Oteli son dönemlerinde biz de dolaşmış ve orada kalanlarla sohbet etmiştik. Ömürlerinin son dönemlerini burada geçirenler için, adeta bir “sükûnet istasyonu”ydu. İzmirliler ve Egeliler için de bir bakıma ‘yitik hatıraların sessiz tanığı’ydı. Yapının hafızasını görsel anlatım yoluyla izleyiciye sunmayı amaçlayan sergi, 15 Ocak’a kadar açık kalacak. İzmir ve Kemeraltı sevdalılarını, bu anlamlı sergiyi görmeye davet ediyoruz.

