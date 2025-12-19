Cumhuriyet Gazetesi Logo
Engelliliğim nedeniyle emekli olmak istiyorum
Nergis Şimşek
Son Köşe Yazıları

Engelliliğim nedeniyle emekli olmak istiyorum

19.12.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Soru: Sigorta başlangıç tarihim 13/11/2010, prim günüm 4198, engellilik derecem yüzde 84, 2024 yılında SGK sağlık kurulu malul olduğuma karar verdi. Engelli emeklilik 7538 sayılı kanunla kaldırıldı. Benim maluliyet kararım bu tarihten önce alınmıştı. Engellilik nedeniyle yaşlılık aylığı hakkımın korunmasını ve bu hakka göre emekli olmak istiyorum. Benim durumumda, 13/11/2025’te malullük için yaptığım başvuruyu geri çekip 6/8/2024 tarihli maluliyet kararımı dayanak göstererek engelli kapsamında yaşlılık aylığı başvurusunda bulunabilir miyim? Musa P.

Öncelikle şunu belirtmeliyim: Malullük ve yaşlılık sigortasında hak taleple başlamaktadır. Kanunda öngörülen diğer koşullar yerine gelmiş olmak kaydıyla aylık talebinde bulunmadan bu sigorta kollarından tarafınıza aylık bağlanmaz.

Diğer taraftan, 506 ve 5510 sayılı kanunlarda yer alan düzenlemelerle, engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlara, kanunlarda öngörülen koşullarda yaşlılık aylığı bağlanmaktaydı. 7538 sayılı kanunla engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlara yaşlılık aylığı bağlanmasına ilişkin 506 sayılı kanunun geçici 87. maddesi ile 5510 sayılı kanunun geçici 10. maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıldığından, 15/1/2025 (dahil) tarihinden sonra bu kapsamda talepte bulunanlara aylık bağlanmamaktadır. Zaten bu uygulama sadece sigortalılık başlangıç tarihi 2008/Ekim öncesi olan SSK kapsamındaki sigortalılar için geçerli bir emeklilik durumuydu.

Sigortalılık başlangıç tarihinizin 13/11/2010 olması nedeniyle zaten sizin bu haktan yararlanmanıza imkân bulunmamaktadır.

İlk defa 2008/Ekim ayından sonra sigortalı olanların hastanelerden aldıkları engellilik derecelerini gösterir sağlık kurulu raporları, SGK tarafından 5510/28. maddenin beşinci fıkrası kapsamında değerlendirilmektedir. SGK sağlık kurulu çalışma gücü kaybı değerlendirmesini maluliyet ve çalışma gücü kaybı tespiti işlemleri yönetmeliğine göre yapmaktadır. Yönetmelikte çalışma gücünün en az;

- Yüzde 60’ının kaybedilmesi-Ağır düzeyde çalışma gücü kaybı,

- Yüzde 50-59 arasında kaybedilmesi-Orta düzeyde çalışma gücü kaybı,

- Yüzde 40-49 arasında kaybedilmesi

- Hafif düzeyde çalışma gücü kaybı,

Şeklinde derecelendirilmiştir.

SGK sağlık kurulunun mail’iniz ekinde gönderdiğiniz kararında, ağır düzeyde çalışma gücü kaybınızın olduğu yani “malul olduğunuza”, “bakıma muhtaç olmadığınıza” ve “kontrol muayenesinin gerekmediğine” karar verildiği anlaşılmıştır.

Malullük ile yaşlılık sigortası farklı sigorta kolları olup bu sigorta kollarından sağlanan yardımlara hak kazanma koşulları da farklıdır.

Malullük sigortasından aylık bağlanması için sigortalının;

- Malul sayılması,

- En az on yıldan beri sigortalı bulunup toplam olarak 1800 prim gününün bulunması gerekmektedir. Mevcut durumda bu koşulları yerine getirdiğiniz görülmektedir.

Sigortalılık başlangıç tarihinizin 13/11/2010 olması nedeniyle yaşlılık sigortasından aylık bağlanması için genel koşullar;

- 60 yaş 7200 gün veya

- 63 yaş 4800 gündür. (2010 giriş-kademeli geçişe göre)

Doğum tarihinizin 1992 olması nedeniyle yaşlılık sigortasında aranan yaş ve gün koşullarını yerine getirmediğiniz görülmektedir.

Ancak, talebiniz engellilik nedeniyle tarafınıza yaşlılık aylığı bağlanması olmakla birlikte, 2010 sigortalılık başlangıç tarihinize göre engellilik durumunuz 5510 sayılı kanunun 28. maddesinin beşinci fıkrası kapsamında değerlendirilmiş ve malul olduğunuza karar verilmiştir. Eğer SGK sağlık kurulu tarafından, engellilik durumunuza göre hafif (çalışma gücü kaybı yüzde 40-49 arası) veya orta düzeyde (yüzde 50-59 arası) çalışma gücü kaybı kararı verilseydi o zaman tarafınıza kanunda belirtilen sigortalılık süresi ve prim gün sayısı koşullarını da yerine getirmeniz kaydıyla yaşlılık sigortasından aylık bağlanacaktı. Ancak SGK sağlık kurulunun sizin hakkınızdaki kararının “ağır düzeyde çalışma gücü kaybı”-malul (çalışma gücü kaybı yüzde 60 ve üzeri) olması nedeniyle tarafınıza bu kapsamda yaşlılık aylığı bağlanmasına imkân bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 5510/54. madde gereği sigortalıların hem yaşlılık hem de malullük aylığına hak kazanması halinde, yüksek olan aylık, eşit olması halinde ise yaşlılık aylığı bağlanmaktadır.

Kanunda belirtilen yaşlılık aylığına hak kazanma koşullarını yerine getirerek hem yaşlılık hem de malullük aylığına hak kazanmış olsaydınız hakkınızda 54. madde uygulanacaktı. Ancak mevcut durumda yaşlılık aylığına hak kazanamadığınızdan tarafınıza talebiniz hali

İlgili Konular: #SGK #sigorta #Sosyal Güvenlik Uzmanı #Yaşlılık Sigortası

Yazarın Son Yazıları

Engelliliğim nedeniyle emekli olmak istiyorum

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
19.12.2025
Genel sağlık sigortalıların mağduriyeti

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
12.12.2025
2026 yılı ocak ayında emekli aylıkları ne kadar artacak?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
05.12.2025
Yönetici kadrosunda bulunduğu halde yöneticilere verilen hiçbir haktan yararlanamayan müdürlerin mağduriyetine bir yenisi eklendi

Yönetici kadrosunda bulunduğu halde yöneticilere verilen hiçbir haktan yararlanamayan müdürlerin mağduriyetine bir yenisi eklendi

Devamını Oku
03.12.2025
Torba kanunla prim borçları emekli aylıklarından kesilecektir

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
28.11.2025
Torba kanunla işveren prim teşviki dört puandan iki puana düşürülmüştür

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
21.11.2025
Torba kanunla, malullük, yaşlılık ve ölüm (MYÖ) sigortaları prim oranı artırılmıştır

Kanun teklifinin 20. maddesiyle 2026 yılı ocak ayı başı itibarıyla...

Devamını Oku
14.11.2025
Torba kanunla Bağ-Kur hizmet ihyasındaki prim oranı artırılmış ve genç girişimci desteği kaldırılmıştır

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
07.11.2025
Meclis’e sunulan torba kanunda hizmet borçlanması prim oranları artırılmıştır

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
31.10.2025
Torba kanunda sosyal güvenlik sistemine ilişkin yapılan düzenlemelerle sigortalı ve işverenlerin prim yükleri artırılmıştır

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
30.10.2025
Bağ-Kur’da prim çıkmazı

Bağ-Kur’da prim çıkmazı

Devamını Oku
25.10.2025
Kimler ‘küçük esnaf’ sayılacak?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
24.10.2025
İktidarın hedefi kaçışı önlemek

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
23.10.2025
Bağ-Kur’lulara verilecek bir hak memurlar için emsal olur mu?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
17.10.2025
Yıpranma payları emeklilik işlemlerine ne şekilde yansır?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
10.10.2025
Birleşik hizmetler üzerinden ölüm aylığı bağlanması

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
03.10.2025
Ölüm sigortasında yasa kaynaklı adaletsizlikler

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
26.09.2025
Hak sahipleri için en düşük emekli aylığı uygulaması (3)

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
19.09.2025
Hak sahipleri için en düşük emekli aylığı uygulaması-II

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
12.09.2025
Hak sahipleri için en düşük emekli aylığı uygulaması (1)

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
05.09.2025
Bağ-Kur’luların hizmet kayıtları nasıl okunmalı?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
29.08.2025
Vah çalışan ve emekli memurumun haline!

Vah çalışan ve emekli memurumun haline!

Devamını Oku
26.08.2025
Askerlik hizmetimi borçlanırsam EYT kapsamına girer miyim?

Sosyal güvenlik uzmanı...

Devamını Oku
22.08.2025
Yetim aylığı bağlanmasına ilişkin haklarım nelerdir?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
15.08.2025
Prim iademe kanuni faiz uygulanır mı

Soru: 35 yıllık çalışması olan pratisyen hekim olup halen devlette çalışmaya devam ediyorum...

Devamını Oku
08.08.2025
Ölen annemin alamadığı aylıklar bize ödenir mi?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
01.08.2025
Memurlara 9 yıl gecikmeli olarak verilen yarım zamanlı çalışma hakkı

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
26.07.2025
İkinci yükseköğrenimde yetim aylığım ödenir mi?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
25.07.2025
İki aylığı da alabilir miyim?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
18.07.2025
Emekli aylığı yönünden 2025’mi yoksa 2026 yılında aylık talebinde bulunmak mı avantajlı?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
17.07.2025
Sadece çalışan memurlara verilen ilave ödeme tüm emeklilere verilmelidir!

Sosyal Güvenlik Rehberi...

Devamını Oku
11.07.2025
BAĞ-KUR tarım sigortalıları mağdur olmasın!

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendindeki sigortalılar Bağ-kur tarım sigortalılarıdır. (Mülga 2926 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar dahil) Bağ-kur tarım sigortalılarının, kanunla kurulu meslek kuruluşlarına (ziraat odaları, ziraat odalarının bulunmadığı yerlerde tarım il/ilçe müdürlükleri) ) kayıt tarihinden itibaren en geç bir ay içinde SGK’ya bildirimleri yapılmaktadır. Tarım sigortalıları kendileri de sigortalılık bildirimi yapabilmektedir.

Devamını Oku
08.07.2025
Doğum borçlanması yapabilir miyim?

Sosyal güvenlik rehberi...

Devamını Oku
04.07.2025
2025/Temmuz'da emekli aylıkları ne kadar arttı?

2025/Temmuz'da emekli aylıkları ne kadar arttı?

Devamını Oku
03.07.2025
Devlet memuruyum emeklilik koşullarım nedir?

Sosyal Güvenlik Rehberi...

Devamını Oku
27.06.2025
Bağ-Kur’u ödeyemedim. Nasıl emekli olurum?

Nergis Şimşek - Sosyal Güvenlik Rehberi

Devamını Oku
20.06.2025
2025/Temmuz’da emekli aylıkları ne kadar artacak?

Bağ-kur ve SSK emeklilerinin aylıkları, 5510 sayılı Kanunun 55. Maddesine göre...

Devamını Oku
15.06.2025
Rusya’da Türk işverenin yanında çalışacağım. Sigortalılık durumum nasıl olacak?

Nergis Şişmek: Sosyal Güvenlik Rehberi

Devamını Oku
13.06.2025
İsteğe bağlı sigorta prim borcum var. Nasıl emekli olurum?

Sosyal Güvenlik Rehberi...

Devamını Oku
06.06.2025
Yönetmelik değişikliği ile verilen hak nedir?

“Gelir” kavramı iş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeyi, “aylık” kavramı ise malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile vazife malullüğü halinde yapılan sürekli ödemeyi ifade etmektedir.

Devamını Oku
29.05.2025