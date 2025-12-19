Cumhuriyet Gazetesi Logo
Uçak yok, maliyeti 14 milyar
Sertaç Eş
Son Köşe Yazıları

Uçak yok, maliyeti 14 milyar

19.12.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Boksta kuraldır, rakibiniz “zayıf bölgenize çalışır”. Zayıf noktanızı güçlendirmezseniz her ringe çıktığınızda buradan dayak yersiniz. Hava savunma konusu Türkiye’nin yarım yüzyıldan fazla bir süredir zayıf noktası. İşin içine siyasi beceriksizlik, üstüne de “kendini dev aynasında görme”, gerçeklikten uzaklaşma durumunu eklerseniz fatura büyüyor. Bu sorunun AKP iktidarı dönemindeki tartışmaları gözlerimizin önünde yaşandı. İş öyle bir boyuta geldi ki Türkiye, Çin’le bile hava savunma sistemlerinin alımını müzakere etti. Görüşme-müzakere konusunda sorun yok da elinizde hava savunma sistemi yok ve kuzeyinizde savaş sürüyor, güneyiniz dünyanın “çatışma merkezi”ne dönüştürülmüşse bu fantezi oluyor.

Askerler, hava savunmanın birinci unsuru olarak savaş uçaklarını kabul ederler. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) savunma platformlarında planlarını en az çeyrek yüzyıllık yapar. Bu mantıkla F-35 projesine taa başından girilmişti.

FETÖ’cü darbe girişimiyle ABD ile ilişkilerde de tarihsel bir kırılma yaşanmıştı. Öyle ki bazı ABD’li askerler, FETÖ’cü generaller için “birlikte çalıştığımız arkadaşlar” değerlendirmesini yapıyordu. O ortamda ikili ve müttefiklik ilişkileri yönetilemedi. Türkiye’de biraz anlaşılabilir öfke duygusu kontrolden çıktı, “Kimseye ihtiyacımız yok” söylemiyle gerçeklikten uzaklaşıldı. “Al papazı ver papazı” restleşmesi tutmadı. Papaz gitti ama papaz gelmedi. Trump’ın “Türklerin ekonomisini çökertirim” sözlerinin ardından salgın yaşandı, ülke ekonomisi bir daha belini doğrultamıyor. Bu ortamda Rusya’dan S-400 hava savunma füze sistemleri alındı. Maliyeti 2 milyar doların üzerinde.

ABD buna ağır karşılık verdi. Türkiye F-35 projesinden sökülüp atıldı. 2 milyar dolar civarında bir ödeme yapmamıza karşın bu para geri verilmedi, etti en az 4 milyar dolar. Bu dışlanma Türkiye’ye neredeyse tüm Batı’nın savunma ambargosuna dönüştü. Sonra bu ambargo İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Türkiye açısından pek işe yaramayacak şekilde yumuşatıldı. Türkiye, “Madem vermiyorsunuz biz de kendimiz yaparız” dedi. Ancak Türkiye’nin savaş uçağı ve hava savunma açığı büyüdü. ABD ile F-16 projesi, “pahalılık” gerekçesiyle ilerlemiyor. Türkiye, İngiltere ve ortaklarıyla Eurofighter uçağı almak için anlaşma yaptı. Yerli ve mevcut mühimmat bu uçaklarda kullanılamayacağı için yarısı Körfez’den gelecek ikinci el 44 uçak için 10 milyar dolar gözden çıkarıldı. Rakam toplamda 14 milyar dolara yükseldi.

Bakım masraflarını dahi ödediğimiz ancak parmağımızla dokunamadığımız F-35’ler ABD’de. Aldığımız ama düğmesine basamadığımız S-400’leri topraklarımızdan çıkarma arayışındayız. Birileri İHA ile hava sahamızı delme girişimi yapıyor. Beceriksizliğin maliyeti yükseliyor, zayıf tarafımızdan dövülüyoruz.

Ortada uçak yok ama maliyeti şu an için 14 milyar dolar.

İlgili Konular: #ABD #Çin #ekonomi #Trump #F-35

Yazarın Son Yazıları

Uçak yok, maliyeti 14 milyar

Boksta kuraldır, rakibiniz “zayıf bölgenize çalışır”.

Devamını Oku
19.12.2025
Barış mı çatışma mı?

Öyle görünüyor ki ABD, Ortadoğu’da İsrail’in güvenliği konusunda rahat.

Devamını Oku
12.12.2025
İhvancılığın Türkiye yansımaları

Türkiye’nin sorunları yalnız içeride değil.

Devamını Oku
05.12.2025
İktidarda Öcalan gerginliği

Niye bu öfke, kızgınlık?

Devamını Oku
28.11.2025
İmamoğlu’nun teatral gücü

CHP lideri Özel ve İBB’nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu, başından beri duruşmaların televizyonlardan canlı yayınlanmasını istiyor

Devamını Oku
21.11.2025
Mahkeme kararıyla oy verilmesine...

Ergenekon dava süreçleri bazılarımızın belleğinde hâlâ tazeliğini koruyor.

Devamını Oku
14.11.2025
Yaşamın çifte açığı

Bazen insan ters gitmeyen bir şey arar, bir şeyler de iyi olsun ister.

Devamını Oku
07.11.2025
Ne yapacaksınız bu casusu?

Akıl sağlığıyla ilgili çeşitli iddialar bulunan bir kişinin başvurusu ile başladı süreç.

Devamını Oku
31.10.2025
Suskunluk

Rabindranath Tagore, Hint yazar ve şair.

Devamını Oku
24.10.2025
Hukukun gözleri

Türkiye’yi “cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle” ve 23 yıldır yönetiyor olmanız önemli avantaj.

Devamını Oku
17.10.2025
AKP’nin çıkış yolu

Bir yanda AKP ve MHP’nin omurgasını oluşturduğu Cumhur iktidarının PKK ve DEM Parti ile yürüttüğü süreç var.

Devamını Oku
10.10.2025
Türkler de yapabilir

Çok kişi, Kurtuluş Savaşı’mıza ve Mustafa Kemal Atatürk’e inanmamıştı.

Devamını Oku
03.10.2025
Hukuk meydan savaşı

CHP lideri Özgür Özel ve yönetimine yönelik hukuk üzerinden çok ciddi bir yıpratma süreci yürütüldü.

Devamını Oku
26.09.2025
İktidarın derdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı ilk kaybettiklerinde oluştu bu travma.

Devamını Oku
19.09.2025
Türkiye’nin kayyumu

“Hasmını yaralı bırakma, iyileşir, seni öldürür.”

Devamını Oku
12.09.2025
Umudunu yıktırma

Bugün yapılmak istenenleri, Demokrat Parti’nin CHP’ye yapmak istediklerine benzetenler var.

Devamını Oku
05.09.2025
Çöküntünün işaretleri

Cumhur iktidarı devlete, kurumlarına, yöneticilere, kadrolara tam hâkim.

Devamını Oku
29.08.2025
Cumhur’un zorlanma noktası

İmamoğlu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kazanmasının ardından iptal tartışmaları gündeme gelince MHP lideri Bahçeli, o dönem, “İstanbul seçimlerinin tekrarı beka meselesi haline gelmiştir.

Devamını Oku
22.08.2025
AKP’nin amel defteri

Biz üç türlüsünü saptayabildik.

Devamını Oku
15.08.2025
Trump Rotası’nın anlamı ne?

Devlet olmak nasıl bir şeydir? Yalnızca kendi yurttaşına eziyet etmekle mi sınırlıdır? Gelenekselleşmiş şekilde imtiyazlı sınıf yaratıp toplumun her türlü değerinin yağmalanması ve uzun iktidarınız boyunca enflasyonla mücadele etmek midir? Devlette devamlılık, sadece söylenip geçilen bir kavram mıdır?

Devamını Oku
11.08.2025
Komisyonu kim dağıtacak?

Yazıya, biraz da tepki çekebilecek bir soruyla başladık, aynı şekilde sürdürelim.

Devamını Oku
08.08.2025
Ulusun itibarı

Ne haldeyiz, ne hissediyoruz? Kendisini iyi hisseden var mı?

Devamını Oku
01.08.2025
Ortadoğu bataklığına batıyoruz

Suriye... Günümüzde bulunulmaması gereken noktadır.

Devamını Oku
25.07.2025
Yüzyılı ıskalayan ülke

Iskaladık bu yüzyılı da... Öyle bir geç kaldık ki birazcık hissedenin içi acıyor.

Devamını Oku
18.07.2025
Bu dava ne işe yarar?

CHP’li belediye başkanlarına yönelik operasyonlar Cumhur iktidarının yerel yönetimleri yok etme amacını sergilerken yerel demokrasi söylemlerinin de yalan olduğunu ortaya koyuyor.

Devamını Oku
11.07.2025
CHP’nin taktiği

Uzun süreli iktidar yalnızca muhalifleri için katlanılmaz olmuyor. Kendi bünyesinden muhalifler de çıkarıyor.

Devamını Oku
04.07.2025
‘Gideon’un Casusları’

Trump gelmeden öncü emareler gelmeye başlamıştı...

Devamını Oku
20.06.2025
Siyasi hüsranlar listesi

Seçimsiz bir belediyeyi ele geçirmenin demokraside yeri var mı? Öyle görünüyor ki “demokrasi tramvayından” inildi.

Devamını Oku
13.06.2025
Kara bayram

Bugün Kurban Bayramı’nın ilk günü. Baştan söyleyelim bu bir bayram yazısı değil, anılardaki bayramlar da anlatılmayacak.

Devamını Oku
06.06.2025
Seçmen geri döner mi?

Emekliyi, asgari ücretliyi, adalet arayanı boğuyor. Öğrenciyi, çiftçiyi; soğan üreticisini, don mağdurunu boğuyor.

Devamını Oku
30.05.2025
Ortadoğu’da silah bırakmak

Cumhur iktidarının “terörsüz Türkiye” söylemi, propaganda içerikli.

Devamını Oku
23.05.2025
Yine soykırım

“Partimiz PKK; kaynağını Lozan Antlaşması ve 1924 Anayasası’ndan alan Kürt inkâr ve imha siyasetine karşı, halkımızın özgürlük hareketi olarak tarih sahnesine çıktı.”

Devamını Oku
16.05.2025
Barzani kazandı

Bugün gelinen noktanın 2023’te Brüksel’de başladığı kulislere yansımış durumda. 12 siyasetçi ve örgütten 5 kişinin altyapıyı hazırlamaya başladığı bilgileri geliyor.

Devamını Oku
15.05.2025
Suriye’yi kim bölüyor?

Suriye’yi kim bölüyor?

Devamını Oku
09.05.2025
Öteki AKP

Öteki AKP

Devamını Oku
02.05.2025
Satılık özgürlük

Satılık özgürlük

Devamını Oku
25.04.2025
Sertaç Eş yazdı...

CHP ve iktidar

Devamını Oku
18.04.2025
Muhalefet uyandırmalı

Muhalefet uyandırmalı

Devamını Oku
11.04.2025
Kurultay

Kurultay

Devamını Oku
04.04.2025
Büyük oyun

Büyük oyun

Devamını Oku
28.03.2025