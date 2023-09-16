Temel içgüdü dersi

16 Eylül 2023 Cumartesi

Biliyorsunuz ki Ezya arşipelinin en küçük istibdat karası Mikronezya, bir cima cennetiydi. Adada uçan kaçan, ayaklı kanatlı, canlı cansız, şehvet uyandıran her delik türüyle cinsel ilişkiye girmek serbest, dolayısıyla aldatma diye bir suçlama gerekçesi de yoktu.

Gelin görün ki gönüller ayettir, fetvadır dinlemiyor; çiftler arasındaki kıskançlık krizleri önlenemiyordu.

Mikronezya İmaniyet İşleri Reisi Alyoşa Ersaltz’ın karısı Sefertası Ersaltz da böyle bir kıskançlıktan gözü dönenler arasındaydı. Kocasının bizzat verdiği serbest cima fetvasını bile hazmedememişti ki Alyoşa’nın Bitania’daki hemcins sevgilisi Azam Varak’ın üstünde yakalandığı kaza skandalı yarasına tuz biber ekti.

Hırsından köpüren Sefertası Ersaltz, imaniyet reisi kocasından yakıcı bir intikam almaya karar verdi.

Hayvan satan bir dükkânın camekânında “Harika seks yapan maymun” afişini görünce aradığını bulmuş oldu. Alyoşa’ya hem boynuz takacak hem de “Maymun senden iyidir” mesajı verecekti.

İçeri daldı, dükkân sahibine parayı sayıp maymunu ve kullanma kılavuzunu alıp çıktı.

Eve dönünce kılavuzu okudu. “Maymunu yıkayın, kendiniz de yıkanın, sonra birlikte yatağa yatın, hayvan gereğini yapar” yazıyordu.

Sefertası Ersaltz, tarifi aynıyla uyguladı. Ancak maymun yatakta uslu uslu yatıyordu. Sefertası hayvanı tekrar yıkadı, kendisi tekrar yıkandı, yatağa geçtiler ama maymun yine edebini bozmadı.

Kadıncağız, “Acaba neyi eksik yaptım” kuşkusuyla kılavuza tekrar baktı. En altta, “Eğer maymun eyleme geçmiyorsa dükkân sahibini arayın” uyarısını görünce telefona sarıldı.

Dükkân sahibi, on dakika sonra kapıdaydı. Sefertası Ersaltz’a yatağa uzanmasını söyledi. Sonra maymuna dönüp öfkeyle bağırdı: “Bak bunu sana son kez öğretiyorum!”