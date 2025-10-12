ABD’nin en hafif deyimle en tuhaf başkanı Trump’ın Gazze’ye ilişkin bir projesi var. Amerikan devletinin resmi internet sitesi ve zaten sosyal medyada “Başkan Donald J. Trump’ın Gazze’deki çatışmayı sonlandırmak için küresel planı” başlığıyla ilan edilen 20 maddelik proje; Gazzelilere barış içinde yaşayacakları bir yeryüzü cenneti vaat ediyor. Oysa öteki dünyadaki cennet ne kadar gerçekse Gazze’ye biçilen yeryüzü cenneti de o kadar doğru...

Zaten önerilen plan da Trump’ın değil; ilham perisi Curtis Yarvin, damadı Jared Kushner ve Ortadoğu danışmanları Tony Blair ile Steve Witkoff’un kapitalist hırs damgasını taşıyor.

Kim kimdir diye bakacak olursak, karşımıza tüyler ürpertici karakterler çıkıyor:

Trump’ın ideoloğu sayılan bilişimci Curtis Yarvin, demokrasi düşmanı ve monark (kral ya da diktatör) tarafından teknokrasiyle yönetilen güçlü devlet idealini savunan, kendinden menkul bir düşünür.

ÖZLENEN MAZİ, ÖZENTİ NAZİ

Neoreaksiyoner, yani yeni kuşak gerici diye tanımlanan Yarvin, bana sorarsanız dümdüz faşist. Faşist ideolojiye eklediği yenilik, tek patronlu monarşik devletin bir kapital girişimi, startup gibi yönetilmesi gerektiği.

İngiliz felsefe akımı Karanlık Işıklar peygamberi diye anılan ve Mencius Moldbug takma adını kullanan bu faşist; zaten Gazze’nin de borsada işlem gören, BM’de de gayrimenkul projesi olarak temsil edilmesini savunan bir megaloman!

Trump’ın yatırımcı damadı Jared Kushner, milyarder inşaat müteahhidi Steve Witkoff çokomelli fırsatı kaçırır mı? Yeni gerici sapığın fikrine atlamış ve eski İngiliz Başbakanı Tony Blair’in kurduğu düşünce enstitüsü TBI ile Boston Consulting Group BCG’ye pek işlerine gelen Great Trust projesini hazırlatmışlar.

ORTADOĞU’NUN RİVİERA’SI

Washington Post gazetesinin ifşa ettiği projede Great’in açılımı “Gaza Reconstitution Economic Acceleration Transformation”, Gazze’nin yeniden inşası ve hızlandırılmış ekonomik dönüşümü anlamına geliyor. Trust de uluslararası fonların ticari şirketleşme biçimi, bildiğiniz tröst...

Yapay zekâyla oluşturulan reklamlarda, yeni Gazze yatırımcılara “Ortadoğu’nun Riviera’sı” olarak pazarlanıyor. 324 milyar dolara mal olacağı hesap edilen projeye göre Gazze, nüfusu boşaltıldıktan sonra devasa bir şantiyeye dönüşecek. 10 yıl süreyle Amerikan yönetimine verilecek. Bu sürede turistik ve teknolojik bir çekim merkezine evrilecek, deniz üstüne yapay adalar vb. inşa edilecek ve bunlar olurken borsada hisseleri satışa çıkacak, küresel çapta kapital toplanacak falan...

ZORUNLU GÖÇ YA DA ZORLA SÜRGÜN

Peki Gazze, nasıl boşaltılacak dersiniz? Ne de olsa iki milyonluk bir nüfusu var, kolay mı insanları yerlerinden yurtlarından etmek?

Great Trust projesi buna da bir çözüm sunuyor: Ürdün ve Mısır’la anlaşma yapılacak, gönüllü göçen her Gazzeliye 5 bin dolar, 4 yıl boyunca kira, 1 yıllık yiyecek ve mülk sahibi olanlara sonradan bozdurabilecekleri belirsiz tutarda “bitcoin” verilmesi öngörülüyor.

Göçmek istemeyenler zorla mı sürülecek, gidenler bir gün Gazze’ye dönebilecek mi, meçhul...

Önce Washington Post, ardından Financial Times aracılığıyla uluslararası basına sızan bilgiler, elbette projenin tamamını kapsamıyor.

Trump’ın resmen ilan ettiği plana bakılırsa, göçen Gazzelilere güle güle, ama kalsınlar da Gazze’nin yeniden inşasına katkıda bulunsunlar deniyor.

DÖNEN YOK SEFERİ

Oysa…

10 yıl süreyle Amerikan yönetiminde yeniden inşa edilecek Gazze, borsaya açılacak bir rant alanı ve yatırımcılara satılacak meta. Dolayısıyla göçen Gazzelilerin dönebileceği, yoksulların oturabileceği bir santimetre kare bile kalmayacak.

İsrail ellerini ovuşturuyor. Yahudi asıllı iş insanı Michael Eisenberg ya da eski MOSSAD subayı Natan Man gibi İsrail ile ilişkili kişiler, projeye şimdiden yatırım yapıyorlar.

Yeni Gazze’yi yedirirler mi hiç eski Gazzelilere?

Aslında Great Trust projesi, çoktan yürürlükte.

Gazze niçin bombalanıyor, niçin ablukaya alınıyor, insanlar niçin aç ve susuz bırakılıyor, yardıma gelenler engelleniyor, gemilere el konuluyor sanıyoruz?

Ulus olamayan bir halk, öz yurdundan işte böyle kovulur. Ve kovuluyor.

GÜZ ÖLÜMÜ

Ne kadar direnirse

dirensin

yaz gürültüleri.

Bir küçük sarı yaprak

elçi olur, gelir.

Yanında güz sessizliği.

Daha ilk görüşte

ayrılık olur, bu şehir.

Eylül, hepimizin yalnızlığı.

Unutmalara sığınır

çekilenler.

Beyaz bayrak ayna

hüzünlere koşar

sevinçler.

Ne kadar direnirse

dirensin

yaz gürültüleri.

Sonbaharlaşarak

yavaşça öl.

Acıların ses vermesin.

A. Kadri Ergin