12 Haziran 2011 genel seçimleri, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP genel başkanı olarak girdiği ikinci, oy kullanabildiği ilk seçimdi.

Kılıçdaroğlu 2010’daki anayasa referandumunda adres değişikliği yapmayı unuttuğu için oy kullanamamış ama henüz ekmelettin tekmelettinle başlayıp 2017’de mühürsüz oyların kabulüyle süren ve altılı masa rezaletiyle sonlanan parti oymacılığına başlamamıştı.

Umudumuzu koruyor, kendisini CHP’li sanıyorduk.

Seçimlerden bir hafta sonra, 19 Haziran tarihli Röveşata’da şu satırlarım yer aldı:

Bir de baktık ki Kemal Kılıçdaroğlu iyi de partiyi asıl biçimleyen, AKP’nin açılımlarına öykünen Gürsel Tekin ile “aynı yoldan geçip, aynı suları içen” fırsatçı takımı.

CHP’nin kamuya mal edilmesini bekleyen bizler gördük ki Gürsel Tekin ve şürekâsının “halka açılım”dan anladığı, partinin ANAP’tan, DYP’den dul kalıp AKP’den yüz bulamamış politikacı eskisi, medya patronu yamağı, yamağın bacanağına falan koltuk sahası açmak.

KÖTÜ BİLİRDİK

Gürsel Tekin 1989 ile 2004 yılları arasında CHP’li Kadıköy Belediyesi ve İBB’de meclis üyeliği; 2007’den 2010 yılına CHP il başkanlığı yaparken tartışmasız bir nam salmadı, ardında temiz bir sicil bırakmadı.

Kendisini kötü bilirdik.

Nitekim 2009 yılında Kadıköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla “resmi belgede sahtecilik” suçundan iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kadıköy Belediye başkan yardımcısı olduğu dönemde, Suadiye’deki Movieplex Sinema Salonları’nın sahiplerine belediyenin yıkım kararı aldığı bir bina için işletme ruhsatı vermişti. Gürsel Tekin ve ruhsatı alan taraf, davanın siyasi olduğunu haykırarak ağır ceza mahkemesinin verdiği cezayı temyiz ettiler.

Ama Yargıtay aşamasında bazı belgeler dava dosyasından kayboldu.

DOSYA KAYIP, KARAR KADÜK

Yok belgeler bulunamadı, yok tebligat yapılmadı derken; verilen mahkûmiyet ne bozuldu ne onandı ve raslantıya bakın ki 12 Haziran 2025’te teknik anlamda kadük oldu...

Yüz kızartıcı suç olduğu için Gürsel Tekin’i siyasetten men edecek mahkeme kararına temel oluşturan dava siyasi olsa... üstelik AKP iktidarına muhalif bir politikacı hakkındaki dosyadan belgeler buharlaşır mıydı, gerçekten? Gerçekten ihmal edilir ya da gecikir miydi tebligatlar?

Olası değil.

Ama Kemal Kılıçdaroğlu, 2009’da aldığı mahkûmiyet Yargıtay’da onanırsa siyasetten men edilecek Gürsel Tekin’i parti örgütünden sorumlu başkan yardımcısı yapmakla yetinmeyip, daha 2011 seçimlerinde milletvekili adayı göstermekten de çekinmedi. Yetmedi, Gürsel onun sayesinde 2018 yılına kadar TBMM’de milletvekiliydi ve bu süreçte iki yıl da CHP Genel Sekreterliği yaptı.

Bugün yine birlikte hareket ediyor ve içinden çürüttükleri CHP’yi çökertmeye çalışıyorlar.

YANCI VE KAYYUMCU

Bugün Kılıçdaroğlu’nu CHP’nin başına kayyum atamak için yanında yer alan kayyumcuk ve yandaşlarına bir bakın.

Örneğin 2010 yılında Gürsel Tekin’in sponsorluğuyla kurduğu Gerçek Gündem sitesinde CHP’nin 2011 seçimlerine milletvekili aday adayı olanlardan “adaylık garantisi” karşılığında para toplayan Barış Yarkadaş; ilk iş olarak dişlerini porselen yaptırdı. Ve Gürsel Tekin’in aracılığıyla Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterildiği 2015 yılında milletvekili seçildi.

2025 yılındayız. Barış Yarkadaş, led ampulü dişleriyle değişmeyen patronu Gürsel Tekin ve eski başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hesabına CHP’nin yeni yönetimini yalan, dolan ithamlarla ısırıp duruyor.

Örneğin, İstanbul Ataşehir sakinlerinin yaka silkerek salt CHP’nin adayı diye 2009’dan 2024’e belediye başkanı seçtiği Battal İlgezdi’nin eşi sıfatıyla otorite saçan Gamze Akkuş İlgezdi... Hırsı zekâsından önde giden bu hanım, Kılıçdaroğlu’nun dayatmasıyla 2015’ten 2023’e tam sekiz yıl milletvekiliydi ve 2018’den istifasına kadar başkan yardımcılığı da yaptı.

KRİPTO YARIŞINDA TRUVA ATLARI

Örneğin 2014’te İstanbul Maltepe belediye başkanı seçilip Kılıçdaroğlu’nun hakkında hazırlanan parti içi dosyaya rağmen 2024’e kadar tekrar tekrar aday gösterip görevde tuttuğu Ali Kılıç... Keza Kılıçdaroğlu’nun 2023’teki kurultay seçimlerinde başkanlıktan düşmesine çeyrek kala haldır haldır Aydın’a koşup 2024 belediye seçimlerinde yeniden aday ilan ettiği; oysa benim hakkındaki suçlamaları ve dava dosyalarını 2023’te bu köşede paylaştığım Özlem Çerçioğlu...

Ve bugün CHP’ten istifa edip AKP saflarına katılan ya da içeride kalıp partiyi çökertmeye çalışanlarla işbirliği yapan diğer politikacılar...

Hepsi Kılıçdaroğlu’nun özenle partiye yerleştirdiği Truva atları değil mi?

Bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu kimin nesi oluyor?

CHP’li kripto mu, yoksa kripto CHP’li mi?