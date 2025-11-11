Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özlem Çerçioğlu ve itirafçının ifadesi
Murat Ağırel
Son Köşe Yazıları

Özlem Çerçioğlu ve itirafçının ifadesi

11.11.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Aziz İhsan Aktaş ve Baki Nugay...

Bu iki ismin verdiği ifadeler neticesinde seçilmiş belediye başkanları ve bürokratlar tutuklandı. Operasyon üstüne operasyon yapıldı.

İki isim de itirafçı.

Kendi iddialarına göre bu iki isim, belediyelerden ihale almış; aldıkları ihale bedelini tahsil edebilmek için de belediye başkanlarına, bürokratlara rüşvetler vermiş, araçlar tahsis etmiş, ihaleleri organize etmiş.

En ince ayrıntısına kadar araştırılsın ve bu suça bulaşan kim varsa yargılansın. Bunun aksini kimse iddia etmez. Ancak bu olay öç alma için bir kaldıraç gibi kullanılırsa bunun adı yargılama olmaz, siyasi yargılama olur.

Baki Nugay...

Beşiktaş iddianamesinde de adı sıklıkla geçiyor.

İddianamede yer alan 16 Haziran 2025 tarihli ifadesine göre, AKP yönetimindeki Seyhan Belediyesi’nden ihale almış; Zeydan Karalar Seyhan Belediye başkanı seçilince, iddiasına göre başkan ile görüşmüş ve düzenli ödeme alabilmesi için her ay belli bir miktarı vermesi gerektiğini, bu organizasyonu da Özcan Zengerler ile yapmasını söylediğini belirtmiş. Bu olaylar 2019 yılında gerçekleşmiş. Aslında 2016 yılında devrettiği şirketinin işleri devam ettiği için bu olayları takip ediyormuş.

Baki Nugay, çalışanı Tekin Sönmez aracılığıyla Özcan Zengerler’e elden para vermiş, hatta Adana’ya gidip elden para verdiğini iddia etmiş. İddia bu şekilde.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Özcan Zengerler ise iddiaları reddedip aksine deliller sunmalarına rağmen tutuklandılar.

Bunu defalarca okumuşsunuzdur. İlginç olan şu:

Baki Nugay’ın 16 Mayıs 2025 tarihli ifadesine tekrar dönelim.

Beşiktaş iddianamesinde yer alan ifadesi, aslında verdiği ifadenin sadece bir kısmı. Diğer kısmı iddianamede yer almıyor ve o kısım ile ilgili nasıl bir aksiyon alındığını bilmiyoruz.

Peki, o kısımda ne yazıyor?

Aynen şöyle belirtmiş Baki Nugay: “Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olarak belediyenin 2016/514875 kayıt numaralı ihalesini Bilginay ve Akdeniz Ltd. Şti. almıştı. Berka firması olarak Bilginay firmasına 15 araç vermiştik. 2019/311662 kayıt numaralı ihaleyi ise Bilginay firması ve Barka firmam ortak iş olarak aldı. İhalenin konusu araç kiralama ve temizlik işiydi. İşi aldıktan sonra bana ve yetkililerimize ‘Hak edişlerinizi zamanında almak istiyorsanız istediğimiz ödemeleri yapacaksınız’ dendi. Bu görüşme, firmamızın bütün projelerinin koordinatörü Tekin Sönmez ile Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanı İbrahim Gürdal arasında yaşanmıştır. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatı ile Aydınspor 1923 Derneği’ne ve başkan için anket araştırması yapan Bupar anket firmasına para yatırmamız gerektiğini söyledi. Bu talepleri karşılamazsak ödemelerimizin geciktirileceğini bildiğim için talebi kabul etmek zorunda kaldım.”

Bir isim dikkatinizi çekti mi?

Evet, Zeydan Karalar’ın tutuklanmasına neden olan ifadenin diğer kısmında aslında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da adı geçiyor.

Hatta sadece adı geçmiyor.

İtirafçı doğrudan “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatı ile...” ifadesini kullanıyor.

Bakın, Baki Nugay’ın bu ifadesinde okuduğunuz satırlar ilk sırada, sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkındaki beyanları var.

Tarih neydi? 16 Haziran 2025.

Bu ifade tarihinden sonra Zeydan Karalar tutuklandı.

Ya ifade metnindeki Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na ne oldu?

AKP’ye transfer oldu ve görevinin başında.

Diğer açıdan bakalım. Bu sözler itirafçıya söyletildi mi? Söyletilme amacı belediye başkanlarını tutuklanma tehdidiyle AKP’ye kaydırmak mıydı yoksa?

“Tutuklansın, o neden tutuklanmıyor” diye yazmıyorum.

Fakat yapbozu tamamladığınızda adil bir yargılamadan çok siyasi amaçların güdüldüğü soruşturmalarla karşılaşıyoruz.

Bu kadar soruşturma ve “itiraf” içerisinde hiç mi şüpheli AKP’li belediye başkanları yok? Hepsi mi CHP’li oluyor?

Hukuk herkese adil davranmalı.

Bir kişinin iddialarıyla ilgili seçilmiş bir belediye başkanı tutuklanıyor ama diğer seçilmiş belediye başkanı, iktidarla anlaştığı için tutuklanmıyor.

Özetle çıkan sonuç şu:

Bu bir yolsuzluk soruşturması değil, siyasi bir soruşturmadır.

Hukuk adil değildir; yargılama adil yapılmıyor. Zeydan Karalar ve Özlem Çerçioğlu arasında bir fark yoktur.

İkisi de suçsuz olabilir.

İfadeyi veren kişi iftirada bulunuyor olabilir.

Ama ortada açık bir hakkaniyetsizlik var.

Bu nedenle toplumun beklentisi, soruşturmaların kişilere, partilere veya iktidara yakınlığa göre değil; yalnızca delillere, somut bulgulara ve hukuk normlarına göre yürütülmesidir.

Adaletin siyasete göre şekillendiği bir düzende ne yargıya güven kalır ne de demokrasiye.

Bu sürecin şeffaf, tarafsız ve gerçek anlamda adil bir şekilde sonuçlanması, sadece ilgili isimlerin değil; ülkenin tamamının ortak faydasına olacaktır.

İlgili Konular: #Özlem Çerçioğlu

Yazarın Son Yazıları

Özlem Çerçioğlu ve itirafçının ifadesi

Aziz İhsan Aktaş ve Baki Nugay... Bu iki ismin verdiği ifadeler neticesinde seçilmiş belediye başkanları ve bürokratlar tutuklandı. Operasyon üstüne operasyon yapıldı.

Devamını Oku
11.11.2025
Sayıştay raporları çıktı: Yargılanmayan ‘hatalar’

Sayıştay’ın 2024 yılı mahalli idareler denetim raporları yayımlandı.

Devamını Oku
08.11.2025
Eda Saraç’ın adalet çağrısı

Günlerden pazar... Harbiye’desiniz. “Bugün ne yapayım?” diye düşünürken tiyatroya gitmek istiyorsunuz. Hazırlanıp yola koyuluyorsunuz. Koştur koştur, geç kalmadan tiyatronun yolunu tutuyorsunuz. E malum, İstanbul trafiği! 10 dakikalık yola 1 saatte gidiyorsunuz. Ama bir sorun var. Her yerde polisler, bariyerler, siren sesleri...

Devamını Oku
04.11.2025
Yasadışı bahise operasyonlar art arda

Türkiye’de gündem öyle hızlı değişiyor ki takip edebilmek mümkün değil.

Devamını Oku
01.11.2025
Bahis skandalı: TFF ile konuştum

Düşünün: maçı yöneten hakemler bahis oynamışlar! Ki bir de bu, tespit edilen yasal sitelere girip üye olup oynayan kişiler. Bir de bunun yasadışı bahis ayağı var. Ki son 5 yılda tespit edilebilen rakamlar bunlar. Bu hakemler içinde Süper Lig hakemleri var. Hakem yardımcıları var. Mutlaka uluslararası bakımdan da incelenecektir.

Devamını Oku
28.10.2025
Tele1 soruşturması ve Ekrem İmamoğlu

Türkiye bir kez daha sabaha bir operasyon haberiyle uyandı.

Devamını Oku
25.10.2025
Emniyet’in uyuşturucu raporu (2)

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 2025 Uyuşturucu Raporu, Türkiye’deki uyuşturucu gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu hususta çok yazı yazdım, son rapor ile ilgili de yazdım. Rapordaki belirtilen rakamlar çok korkutucu. Çevirip çevirip tekrar okuyorum. Israrla üzerinde durmamız gereken bir durum.

Devamını Oku
21.10.2025
Emniyet’in uyuşturucu raporunda inanılmaz rakamlar

Bir ülkenin karanlığını anlamak istiyorsan rakamlara değil, o rakamların sessizliğine bakacaksın.

Devamını Oku
18.10.2025
'Sahte diploma' skandalında yeni perde!

Bu satırları apar topar aldığım bir haber nedeniyle hızlıca yazıyorum. Haber her şeyden önce gelir diyerek o yüzden ifadelerimi de kısa tutacağım.

Devamını Oku
15.10.2025
Milyarlarca liralık Papara iddianamesi çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada “Yasadışı bahis bataklığının üzerine kararlılıkla gideceğiz” mesajını paylaştı.

Devamını Oku
14.10.2025
'Adaletin değil, rövanşın hikâyesi...'

Türkiye’de hukuk metinleri bazen adaletin pusulasıdır bazen de siyasetin kılıfı.

Devamını Oku
11.10.2025
Gazetecilik değil gerçeği saklamak suçtur

Saat 05.45. Kapıya vurulan tok sesle uyandım. Polisler evdeydi. Gözaltı kararı vardı. Suçum: Gazetecilik. Ama belgede şantaj yazıyordu.

Devamını Oku
07.10.2025
Yargının başka işleri var

En son yazımda Sayıştay raporlarından hükümet bütçesinin nasıl bir batakta olduğunu anlatmıştım.

Devamını Oku
04.10.2025
Norveç mi Türkiye mi?

Türkiye Varlık Fonu ise 360 milyar dolar büyüklüğünde. Fakat her bir Türk vatandaşına sadece 3 bin 644 dolar düşüyor. Peki, bir Norveç vatandaşıyla bir Türkün yatırım varlığı arasındaki 318 milyar dolarlık fark nerede?

Devamını Oku
30.09.2025
Unutmayın, unutturmayın

Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı dönemi, kentin tarihine tartışmalı ihaleler ve usulsüzlük iddialarıyla geçti.

Devamını Oku
27.09.2025
Sahte Sayıştay denetçisi!

Haber böyle. Kimdir bu kişi diye araştırdığınızda ise muhteşem bir katalog ve fotoğraflarla karşılaşıyorsunuz. Bu kişi gerçekten Sayıştay amblemi bulunan bir araçla gelmiş.

Devamını Oku
23.09.2025
Futbola da soruşturma başlatıldı

Bugün sizlere iki durumdan bahsedeceğim...

Devamını Oku
20.09.2025
Bu kadar öğrenci ve öğretmen ne olacak

“Bu firma sigara ihracatı yapıyor gibi gözüküyordu. Dolayısıyla ürettiği sigarayı ihraç ediyordu ancak sigaralar ya tekrar getiriliyor ya da ihraç edilmiş gibi gösterilip iç piyasaya dağıtılıyordu. Yasal olarak elde ettikleri KDV iadesini de mahsup ediyorlardı. Mahsubu ise Awox isimli teknoloji şirketinin ithalat işlemlerinde ödenecek vergi tutarına kullanılıyordu.”

Devamını Oku
16.09.2025
Cevabını herkesin bildiği soru

Paraya ihtiyacınız oldu ve bankadan kredi almaya gittiniz.

Devamını Oku
13.09.2025
Çürümenin fotoğrafı

Türkiye son yıllarda büyük bir yıkım sürecinden geçiyor.

Devamını Oku
06.09.2025
Savcıları bile kandırmaya kalkıştılar

Dolandırıcılık dediğimiz şey genelde sıradan vatandaşın bir telefonla tuzağa düşmesiyle sınırlı kalır. Ama bu kez tablo bambaşka.

Devamını Oku
02.09.2025
Sahte kanser ilacı ürettiler: İstenen ceza şaşırttı!

Depo baskınında 2 milyar TL değerinde ilaç bulunurken sanıklar hakkında sadece bir yıldan beş yıla kadar hapis istenmesi şaşkınlık yarattı.

Devamını Oku
31.08.2025
'Berlin büyükelçiliği' dolandırıcılığı

İnsanlığın bir toplum olarak var olduğu dönemlerden bu yana aradığı iki şey var...

Devamını Oku
30.08.2025
Milyarlık yarım adaya 20 bin lira bedel

Daha önce yine bu köşeden, Hazine arazilerinin sahte evraklar ile işbirlikçi avukatlar aracılığıyla ele geçirildiğini yazmıştım. Bu dosyaları takip ediyorum ve çok ilginç gelişmeler var, yakında yazacağım.

Devamını Oku
26.08.2025
E-imza skandalı ve uyuşturucu ticareti

Bir önceki yazımda, devlet hastanesi ve özel hastanelerdeki doktorların çalınan e-imza tokenleri ile ilgili düzenlenen iddianameden bahsetmiştim.

Devamını Oku
23.08.2025
Ölü doktorla sahte reçete

Bakın bir çete, depremde ölmüş olan doktorların hesaplarıyla reçete düzenleyip uyuşturucu etkisi olan ilaçları satmış. Çetenin içerisinde eczacılar da var doktorlar da... Bakın 1301 reçete ve 585 bin kapsül yeşil reçeteli haptan bahsediyoruz. İddianamesine ulaştım.

Devamını Oku
19.08.2025
Bu açıklamalar AKP’deki hizipleşmeler içindi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, eski AKP MKYK Üyesi avukat Mücahit Birinci’ye yönelik açıklamaları gündeme damga vurdu.

Devamını Oku
16.08.2025
Türk öğrenciler yasal olmayan yollarla düzenlenmiş belgelerle fakültelere girdi: Sahte pasaport skandalı

Kasım 2024’te CİMER’e ulaşan ihbara göre yüzlerce Türk öğrenci sahte yabancı pasaportlarla üniversitelere özellikle de tıp ve hukuk fakültelerine kayıt yaptırdı.

Devamını Oku
11.08.2025
Diploma skandalında yeni perde

Türkiye, bir haftadır sahte diploma, sahte ehliyet ve sahte belgelerin ortaya çıkmasıyla sarsılıyor.

Devamını Oku
09.08.2025
Sahte diploma sistemi

Bu köşeyi takip eden okurlarım hatırlarlarsa sahte diplomalar, sertifikalar ve ehliyet çeteleri ile ilgili onlarca yazı yazdım. En son 28.09.2024 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi’nde gerçekleşen diploma skandalını yazmıştım.

Devamını Oku
05.08.2025
Neslim Güngen’i hatırlar mısınız

Dilan Polat’ı malum sektöre sokmasıyla bilinen fenomen Neslim Güngen’i hatırlayanlar vardır.

Devamını Oku
02.08.2025
Ormanlar yanarken uçaklar satılıyor

“Orman yangınları mevsiminde” her yıl yüreğimiz yanarken gökyüzüne umutla baktığımız yangın söndürme uçaklarının akıbeti, ne yazık ki ticari ve hukuki bir çıkmaza saplanmış durumda.

Devamını Oku
29.07.2025
Ölüm serbest, sorumluluk yasak

Bu ülkede insanlar ölüyor. Her gün, her ay, her yıl. Ve ölümlerin çoğu kader değil, ihmal.

Devamını Oku
26.07.2025
‘Zabıt kâtibi’ soruşturmaları kapattı

Bir adliye düşünün...

Devamını Oku
22.07.2025
Zeydan Karalar ve dosyadaki çelişkiler

Zeydan Karalar, güneşin yüz bin parçaya bölündüğü topraklarda doğmuş bir adamdır.

Devamını Oku
19.07.2025
‘Barış’ diye diye gelen tasfiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beklenen “kritik” açıklamasını yaptı. “AK Parti, MHP ve DEM; biz, en azından üçlü olarak bu yola beraber yürümeye karar verdik.”

Devamını Oku
15.07.2025
Görgüsüzlükle kurulan saltanat

Dilan Polat davasının bir duruşması daha geride kaldı.

Devamını Oku
12.07.2025
Kim bu Aziz İhsan Aktaş?

Son dönemlerde sıkça duyuyoruz bu ismi. Savcılık iddiasına göre bu kişi suç örgütü lideriymiş. Suç örgütü lideri olarak gözaltına alınıp tutuklandı. Tutuklandıktan sonra şirketleri için konkordato istedi ancak kabul edilmedi. Sonra etkin pişmanlıktan yararlandı ve rüşvet verdiği isimleri açıkladı. Tam da bu esnada tesadüf konkordato talebi kabul edildi! Beyanlarıyla seçilmiş belediye başkanları ve bürokratlar gözaltına alındı, tutuklandı. Belediye yönetimleri el değiştirdi.

Devamını Oku
08.07.2025
Yangınların çaresi kamulaştırma

Ormanlarımız, yüreğimiz, ciğerimiz yanıyor. Hatay, Manisa, Antalya ve İzmir...

Devamını Oku
05.07.2025
Kolay para yok!

Hesabını kiraya vermek, özgürlüğünü ipotek etmektir. Yasadışı bahis ve kumar, bu ülkenin en derin yaralarından biri. Uyuşturucu kadar tehlikeli, hatta ondan daha yaygın bir bataklık.

Devamını Oku
01.07.2025