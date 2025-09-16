Geçen hafta İstanbul’da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Can Holding çatısı altında bulunan Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Energy Petrol’ün de aralarında bulunduğu 121 şirkete el konuldu. Savcılığın kamuoyuna yaptığı açıklamada holding ve yetkilileri adına yöneltilen suçlamalar; “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak”.

Yine bu köşede sormuştuk. Bu holding yöneticileri itham edilen suçları yeni işlemeye başlamış olamaz. Çünkü holdingin iştirakleri vasıtasıyla girmediği sektör kalmamış. Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji, Habertürk, Show TV, Energy, Awox Teknoloji gibi firmaların çoğu çok yakın zamanda satın alındı.

Soruşturma ayrıntısına göre holding bünyesinde 88 milyar TL’lik (Bugünkü kurla 2.1 milyar dolar) karaparadan bahsediliyor. İnanılmaz bir para...

Yüzlerce bayiden oluşan akaryakıt istasyonları, elektronik eşya üreten ve yerli olduğunu iddia eden bir teknoloji şirketi, eğitim yatırımları... Saymakla bitmiyor. TEKFEN isimli, borsada işlem gören devasa şirketin yüzde 25 hissesini 315 milyon dolara aldılar.

Savcılık açıklamasında, “Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılmak suretiyle izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edilmiştir” deniliyor.

İşte devamlı bahsettiğimiz karapara düzeni bu!

Cezasızlık, göz yumma, tarikat ve siyaset referansları; bu faaliyetlerde bulunan kişilerin daha da cesaretlenip palazlanmasına neden oluyor.

Can Holding ile ilgili kısa bir araştırma yaptığınızda ve Timur Soykan’ın konu hakkındaki yazısına baktığınızda, ailenin Doğubayazıt’taki Gürbulak Sınır Kapısı’nda freeshop açtığını görürsünüz. “Meteor” ismini verdikleri freeshop ile ilgili Mart 2002’de yayımlanan bir haberde, Gürbulak Sınır Kapısı’ndaki freeshoplarda 614 koli kaçak sigaranın ele geçirildiği anlatılıyor. Aynı holding Mersin Organize Sanayi Bölgesi’nde büyük bir sigara fabrikası da satın aldı. Holdingin yükselişi sigara ve akaryakıt kaçakçılığına dayanıyor. Buradan gelen yüksek gelir, savcılık açıklamasına göre meşruiyet kazanılması için itibarlı işlere yatırılıyordu.

Kafamda oturmayan yerler olduğu için kaynaklarımı aradım.

Öncelikle bu soruşturma için öncül suç: Aklama. Vergi kaçakçılığından elde edilen paranın aklanması. “Nasıl yapmışlar?” sorusuna aldığım yanıt şu oldu:

“Bu firma sigara ihracatı yapıyor gibi gözüküyordu. Dolayısıyla ürettiği sigarayı ihraç ediyordu ancak sigaralar ya tekrar getiriliyor ya da ihraç edilmiş gibi gösterilip iç piyasaya dağıtılıyordu. Yasal olarak elde ettikleri KDV iadesini de mahsup ediyorlardı. Mahsubu ise Awox isimli teknoloji şirketinin ithalat işlemlerinde ödenecek vergi tutarına kullanılıyordu.”

Holdinge bağlı Awox isimli teknoloji şirketiyle televizyon başta olmak üzere beyaz eşya üretimine başladılar. Lüleburgaz ve Tarsus’ta iki fabrika kurdular. “Yerli ve milli” deniyordu ancak birçok parçası yurtdışından ayrı ayrı getirilip burada montajı sağlanıyordu. En çok yurttaşlarımızdan gelen sorulardan biri de: Doğa Koleji ne olacak?

Bu sorunun cevabı için başka bir kaynağımla konuştum. Çok ama çok ilginç bilgiler elde ettim.

Doğa Koleji, 52 okul ve 48 franchise olmak üzere toplam 100 kampüs barındıran bir okul. Öğretmenler maaşlarını alamadığı ve eğitimin aksadığı haberleriyle gündeme gelmişti.

Sonrasında bu kurum 2019 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ETA Vakfı bünyesine geçti. Daha sonra, Doğa Kolejleri 2022 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin de sahibi olan Can Eğitim Grubu’na satıldı.

Can Holding, Bilgi Üniversitesi’ni de 2019 yılında 90 milyon dolara satın almıştı. Kaynağım şunu belirtti:

“İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji (‘İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji’) Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi unvanı ile faaliyetlerini yürütüyordu. İTÜNOVA şirketinin payları: İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı 2.082.100 pay ile İTÜNOVA Teknoloji AŞ’nin yüzde 47’sine, İstanbul Teknik Üniversitesi 2.170.700 pay ile yüzde 49’una, 132.900 pay ile yüzde 3’üne İstanbul Teknik Üniversitesi İleri Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Vakfı, 44.300 pay ile yüzde 1’ine ise Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama AŞ sahipti.

2022 yılında dönemin İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu zamanında, yüzde 100 Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri (Doğa Koleji/Okulları) hisseleri diğer vakıf temsilcilerine sormadan, genel kurul kararı almadan 250.000 TL’ye Can Grubu’na satılmıştır. Maalesef satış sözleşmesinde mevcut kamu borçlarının (SGK, vergi) ödenmesi zorunluluğu dahi yoktur. Hâlâ eski ve güncel hiçbir borç ödenmemiştir.”

“Yani koskoca Doğa Koleji 250 bin TL’ye mi satıldı” diye sordum. Çünkü bu hususta 800 milyon TL’ye satıldığı belirtiliyordu. Aldığım cevap: “Satış sözleşmesinde böyle bir rakam yok.”

Yahu aklım almıyor! Yıllardır sigara ve akaryakıt kaçırdığı belirtilen bir firma nasıl oluyor da böylesi kurumları manavdan domates alır gibi alıyor?

Eski İTÜ Rektörü İsmail Koyuncu, iddia olunduğu gibi genel kurul kararı olmadan Doğa Koleji’ni 250 bin TL’ye mi sattı?

Peki, bu satışa aracılık edenler arasında cumhurbaşkanı danışmanı var mı?

Ve en önemli soru: Doğa Koleji’ndeki öğretmenler ve öğrenciler ne olacak?