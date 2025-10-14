Cumhuriyet Gazetesi Logo
Milyarlarca liralık Papara iddianamesi çıktı
Murat Ağırel
14.10.2025 04:00
Güncellenme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada “Yasadışı bahis bataklığının üzerine kararlılıkla gideceğiz” mesajını paylaştı.

Geç bir açıklama ancak desteklemek gerekiyor. Zira yasadışı bahis, toplumsal çürümeye sebep veren uyuşturucudan çok daha tehlikeli. Memur, beyaz yakalı, öğrenci, zengin, fakir ayırt etmeksizin insanımızı batağa çekiyor.

Yasadışı bahis organizasyonlarının en önemli ayaklarından biri finans kısmı. Hem paranın yasadışı bahis sitelerine yatırılması hem de yatırılan paranın aklanması en önemli kısımları.

Bu hususta önemli operasyonlar yapıldı. Bunlardan biri PayFix, diğeri ise Papara operasyonu. PayFix ile ilgili yapılan ikinci soruşturmanın da iddianamesi hazırlandı. Önceki yazılarımda ayrıntılarıyla anlattım.

Şimdi ise Papara iddianamesi hazırlandı.

İddianameyi ayrıntılı şekilde okudum.

PayFix iddianamesinde MASAK uzmanları ve Hazine müfettişleri yaptıkları çalışmalarla yasadışı bahis parasının ne denli büyük olduğunu gözler önüne sermişlerdi. Müfettişler, PayFix kullanan yasadışı bahis finansçılarını tespit etmek için yasadışı bahis sitelerine üye olmuş, IP aralığını PayFix ile eşleştirmiş ve hesapları tespit etmişti. Tespit edilen hesaplarda 45 milyar Türk Lirası tespit etmişlerdi.

45 milyar Türk Lirası...

Bu sadece kısıtlı kullanıcılar arasında tespit edilebilen rakamlar.

Müfettişler şimdi aynı yöntemi Papara için de kullanmışlar. Dokuz adet yasadışı bahis sitesine üye olmuşlar. IP tespiti yapmışlar ve Papara kullanıcıları ile karşılaştırmışlar. Yasadışı bahis oyuncusu olduğu tespit edilen 30 hesaptan para alan 13 bin 616 hesaba ulaşmışlar. Yüzde 90’ı Papara tarafından kapatılmış olan bu hesaplardan, pasif statüde olanların hesap hareketleri incelenmiş ve çıkan paranın 155 milyar olduğu tespit edilmiş.

155 milyar TL!

Sadece iki ödeme yöntemiyle toplanan para 200 milyar TL (yaklaşık 5 milyar dolar) olmuş. Akıl alır gibi değil. Üstelik bu para yurtdışına kaçırılan herhangi bir vergi kesintisine uğramayan miktar.

Soruşturma, 2022 yılında yapılan bir itiraf ile başlamış. İddianamede gizli tanıklar var. Bu gizli tanıklar ayrıntılı şekilde isim, adres, gün, zaman vererek Papara’nın yasadışı bahis siteleri ile bağını anlatmış. Savcılık makamı, tanıkların ifadeleri ile şüphelilerin ifadelerini karşılaştırmış ve örtüştüğü kısımları iddianameye taşımış.

Müfettiş raporuna göre, 1657 kişi incelenmiş ve bu kişilerin banka hesaplarına 2022 sonrası toplam 70.9 milyar TL elektronik para aktarılmış. Bunun 67.6 milyar TL’si, Papara üzerinden yapılan 30.9 milyon işlemle gönderilmiş. Paraların daha sonra banka ve kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edilmiş.

İddianamede Binance, Paribu ve BTCTürk gibi elektronik para kuruluşları yer almış.

1657 kişinin Papara’dan özel bir bankaya 55 milyar TL aktardığı, bu paraların bakadan da BN Teknoloji’ye 31.8 milyar TL, Paribu’ya 18.6 milyar TL ve OKX Teknoloji’ye 350 milyon TL olarak gönderildiği belirlenmiş.

Daha önce Halil Falyalı iddianamesinde gördüğümüz bir durum vardı. Yasadışı bahis finansı ile uğraşan kişiler, hesaplarına gelen parayı saniyeler içerisinde başka hesaplara ya da “kasa” diye tabir edilen hesaplara; kasa hesapları da kripto hesaplara çıkarıyordu.

Papara’da da aynı durum söz konusu: 60 saniye içerisinde gelen paralar başka hesaplara dağıtılmış. Gizli tanıklardan birisi çok ilginç bir iddiada bulunuyor. Papara içerisinde kullanıcıların haberi olmadan onların adına hesapların kullanıldığını belirtiyor. Bunun için “Saklanax” adı verilen bir sistemin kullanıldığını iddia ediyor. Savcılık ve müfettiş bu iddiayı araştırıyor. Papara’nın hissedarı olan ve aynı zamanda iddianamede yer alan sanıklardan biri olan Murat Aslan ifadesinde bunu anlatıyor:

“Saklanax, Papara’ya entegre çalışan bir bahis panelidir. Bahis siteleri bu sistem üzerinden saniyeler içinde otomatik onaylı hesap açıp işlem yapabilir. Papara kendi veri havuzunda farklı kimliklerle eşleştirme yapar.”

Aslan’ın anlattığına göre bu panel, kimlik fotokopisi ve yüz tanıma adımlarını atlayarak anında hesap oluşturabiliyor; hatta bazen gerçek kullanıcıların hesaplarını izinsiz kullanıyordu.

Panelin PEP (Palladium Elektronik Para) ile de entegre edildiği, yasadışı bahis sitelerinin finansmanında birden fazla elektronik para kuruluşunun aynı anda kullanıldığı tespit edilmiş.

Denetim raporuna göre 2021-2023 arasında yasadışı bahis nedeniyle 21 bin Papara e-para hesabı kapatıldı; bu, sektördeki toplamın yüzde 94.4’üne denk geliyor. Aynı dönemde 26 bin Papara hesabı yasadışı bahis sitelerinde kullanıldı, 12 milyar TL’lik işlem hacmi oluştu. Paralar 274 banka hesabı ve 5 kripto cüzdana aktarıldı. Hesapların Holiganbet, Grandpashabet, MarsBahis, Restbet gibi sitelerle ve Veysel Şahin, Derkan Başer, Anıl Uzun gibi yasadışı bahis baronlarıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Yine iddianamede tanık ifadeleri ve tespitlerde Yaşam Ayavefe, Osman Güneş Çizmeci, Berkin Kaya, İlker Zorlu, Burak Başel, Bulut Akacan gibi kişilerin yasadışı bahis baronu olduğu ve sistemleri hakkında bilgi verildiği belirtilmiş.

İddianamede örgüt lideri olarak belirtilen Ahmet Faruk Karslı’nın edindiği mal varlığının suçtan elde edilen gelirle sağlandığı belirtilmiş. Karslı ifadesinde suçlamaları kabul etmemiş, Pakistan’da ve İspanya’da elektronik para şirketleri kurduğunu anlatmış.

Madde madde anlatıp bitireyim...

İddianameye göre Halil Falyalı’ya yönelik banka hesaplarında da birden fazla IBAN oluşturularak yapılan ve yasadışı bahisle ilgili olduğu düşünülen işlemler belirlenmiş.

Ahmet Faruk Karslı’nın ifadesine göre, yalnızca son üç ayda Papara aracılığıyla yasadışı bahis ödemeleri için 100 binden fazla hesap açılmış.

Ve en önemlisi MASAK raporunu hazırlayan başmüfettiş Umut Yeşilöz, rapor sonrası PayFix ile aynı grupta olan İNENAL Elektronik AŞ’de işe başlamış. (Şu anda PayFix operasyonu kapsamında tutuklu.)

Davalar başladığında takipçisi olacağız.

Ancak tanıkların, müfettişlerin tespit ettiği yasadışı bahis sitelerine para yatırma aracı olarak kullanılan diğer elektronik ödeme sistemlerine de vakit geçirmeden soruşturulmalıdır.

Toplumun kanını, emeğini sömüren bu düzenin bir an önce üzerine gidilmeli.

İlgili Konular: #iddianame #bahis #müfettiş #Papara #Yasadışı bahis

