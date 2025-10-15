Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sahte Diploma Skandalında Yeni Perde: Tutuklular Serbest, Örgüt Liderleri Firarda
Murat Ağırel
Son Köşe Yazıları

Sahte Diploma Skandalında Yeni Perde: Tutuklular Serbest, Örgüt Liderleri Firarda

15.10.2025 22:29
Güncellenme:
Takip Et:

Bu satırları apar topar aldığım bir haber nedeniyle hızlıca yazıyorum. Haber her şeyden önce gelir diyerek o yüzden ifadelerimi de kısa tutacağım.

Daha önce bahsettiğim sahte diploma skandalında yeni bir gelişme yaşandı.

Evet, “E-imza çetesi” soruşturması büyüyor ama adaletin ritmi yine şaşıyor.

Türkiye’de son yılların en büyük bilişim ve sahtecilik dosyalarından biri, “sahte diploma ve e-imza çetesi” davasıdır.

İlk kez bu köşede yazdığım, daha sonra Halk TV ekranlarında da gündeme getirdiğim olay, artık bir üniversite skandalı olmaktan çıktı; kamu kurumlarından özel sektöre kadar birçok alana sirayet eden bir suç zincirine dönüştü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzalarını kopyalayarak sisteme izinsiz giren, sahte üniversite ve lise diplomaları, hatta sürücü belgeleri düzenleyen şüphelilere ilişkin iki ayrı dava açtı.

İlk iddianamede 134, ikinci iddianamede 65 sanık yer aldı. Daha sonra bu dosyalar birleştirildi ve toplam 199 sanık hakkında yargılama başladı.

Ancak iddianameyi gören herkesin ortak sorusu şuydu:

“Bu kadar geniş bir yapıyı neden örgüt kapsamında değerlendirmediniz?"

Yargılama sürerken tutuklu sayısı azaldı, sonunda beş sanık kaldı:

Ziya Kadiroğlu, Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan, Gökay Gülen ve Yalçın Maraşlı.

Ancak 10 Ekim 2025’te Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi, delillerin toplanmış ve karartılma ihtimalinin olmaması ve CMK’nın 102/1. maddesini yani tutukluluk süresini gerekçe göstererek bu beş sanığın da tahliyesine karar verdi.

Gerekçe netti: “Deliller toplandı, karartma ihtimali yok, tutukluluk süresi doldu.”

Aynı gün evet, tam aynı gün savcılık yeni bir örgütlü suç soruşturması başlattı.

Savcılık, “e-imza çetesi”nin perde arkasındaki isimleri hedef aldı. 125 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kez suçlamalar arasında şunlar vardı:

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Belgede sahtecilik, Bilişim sistemine müdahale, Haksız çıkar sağlama…”

Ve dikkat çekici bir durum var; Bu soruşturmada “örgüt lideri” olarak Ziya Kadiroğlu, “örgüt yöneticisi” olarak ise Mıhyeddin Yakışır gösterildi.

Ama onlar o sırada çoktan tahliye edilmişti.

Savcılık, tahliye kararına itiraz etti.

23. Asliye Ceza Mahkemesi bu itirazı reddetti, dosya 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul etti ve aynı beş kişinin yani Kadiroğlu, Yakışır, Dağhan, Gülen ve Maraşlı’nın yeniden tutuklanmasına karar verdi.

Ama iş işten geçmişti: Kadiroğlu ve Yakışır çoktan ortadan kayboldu.

Hakkında yakalama kararı bulunan iki isim şu anda firari durumda.

Öyle ki burada bir ayrıntıyı fark etmenizi istiyorum. Örgütlü suçlardan tutuklanmayan bu isimler, Asliye Mahkemesindeki tahliyesine yapılan itiraz ile tutuklanması talep edildi. Yani yine örgütlü suçtan tutuklanması gündeme gelmedi.

Böyle bir durum ortaya çıkınca akıllara “Bir el bu isimleri koruyor mu” sorusu geliyor. Yaşananları takipteyim, bakalım altından neler çıkacak.

İlgili Konular: #sahte diploma

Yazarın Son Yazıları

'Sahte diploma' skandalında yeni perde!

Bu satırları apar topar aldığım bir haber nedeniyle hızlıca yazıyorum. Haber her şeyden önce gelir diyerek o yüzden ifadelerimi de kısa tutacağım.

Devamını Oku
15.10.2025
Milyarlarca liralık Papara iddianamesi çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada “Yasadışı bahis bataklığının üzerine kararlılıkla gideceğiz” mesajını paylaştı.

Devamını Oku
14.10.2025
'Adaletin değil, rövanşın hikâyesi...'

Türkiye’de hukuk metinleri bazen adaletin pusulasıdır bazen de siyasetin kılıfı.

Devamını Oku
11.10.2025
Gazetecilik değil gerçeği saklamak suçtur

Saat 05.45. Kapıya vurulan tok sesle uyandım. Polisler evdeydi. Gözaltı kararı vardı. Suçum: Gazetecilik. Ama belgede şantaj yazıyordu.

Devamını Oku
07.10.2025
Yargının başka işleri var

En son yazımda Sayıştay raporlarından hükümet bütçesinin nasıl bir batakta olduğunu anlatmıştım.

Devamını Oku
04.10.2025
Norveç mi Türkiye mi?

Türkiye Varlık Fonu ise 360 milyar dolar büyüklüğünde. Fakat her bir Türk vatandaşına sadece 3 bin 644 dolar düşüyor. Peki, bir Norveç vatandaşıyla bir Türkün yatırım varlığı arasındaki 318 milyar dolarlık fark nerede?

Devamını Oku
30.09.2025
Unutmayın, unutturmayın

Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı dönemi, kentin tarihine tartışmalı ihaleler ve usulsüzlük iddialarıyla geçti.

Devamını Oku
27.09.2025
Sahte Sayıştay denetçisi!

Haber böyle. Kimdir bu kişi diye araştırdığınızda ise muhteşem bir katalog ve fotoğraflarla karşılaşıyorsunuz. Bu kişi gerçekten Sayıştay amblemi bulunan bir araçla gelmiş.

Devamını Oku
23.09.2025
Futbola da soruşturma başlatıldı

Bugün sizlere iki durumdan bahsedeceğim...

Devamını Oku
20.09.2025
Bu kadar öğrenci ve öğretmen ne olacak

“Bu firma sigara ihracatı yapıyor gibi gözüküyordu. Dolayısıyla ürettiği sigarayı ihraç ediyordu ancak sigaralar ya tekrar getiriliyor ya da ihraç edilmiş gibi gösterilip iç piyasaya dağıtılıyordu. Yasal olarak elde ettikleri KDV iadesini de mahsup ediyorlardı. Mahsubu ise Awox isimli teknoloji şirketinin ithalat işlemlerinde ödenecek vergi tutarına kullanılıyordu.”

Devamını Oku
16.09.2025
Cevabını herkesin bildiği soru

Paraya ihtiyacınız oldu ve bankadan kredi almaya gittiniz.

Devamını Oku
13.09.2025
Çürümenin fotoğrafı

Türkiye son yıllarda büyük bir yıkım sürecinden geçiyor.

Devamını Oku
06.09.2025
Savcıları bile kandırmaya kalkıştılar

Dolandırıcılık dediğimiz şey genelde sıradan vatandaşın bir telefonla tuzağa düşmesiyle sınırlı kalır. Ama bu kez tablo bambaşka.

Devamını Oku
02.09.2025
Sahte kanser ilacı ürettiler: İstenen ceza şaşırttı!

Depo baskınında 2 milyar TL değerinde ilaç bulunurken sanıklar hakkında sadece bir yıldan beş yıla kadar hapis istenmesi şaşkınlık yarattı.

Devamını Oku
31.08.2025
'Berlin büyükelçiliği' dolandırıcılığı

İnsanlığın bir toplum olarak var olduğu dönemlerden bu yana aradığı iki şey var...

Devamını Oku
30.08.2025
Milyarlık yarım adaya 20 bin lira bedel

Daha önce yine bu köşeden, Hazine arazilerinin sahte evraklar ile işbirlikçi avukatlar aracılığıyla ele geçirildiğini yazmıştım. Bu dosyaları takip ediyorum ve çok ilginç gelişmeler var, yakında yazacağım.

Devamını Oku
26.08.2025
E-imza skandalı ve uyuşturucu ticareti

Bir önceki yazımda, devlet hastanesi ve özel hastanelerdeki doktorların çalınan e-imza tokenleri ile ilgili düzenlenen iddianameden bahsetmiştim.

Devamını Oku
23.08.2025
Ölü doktorla sahte reçete

Bakın bir çete, depremde ölmüş olan doktorların hesaplarıyla reçete düzenleyip uyuşturucu etkisi olan ilaçları satmış. Çetenin içerisinde eczacılar da var doktorlar da... Bakın 1301 reçete ve 585 bin kapsül yeşil reçeteli haptan bahsediyoruz. İddianamesine ulaştım.

Devamını Oku
19.08.2025
Bu açıklamalar AKP’deki hizipleşmeler içindi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, eski AKP MKYK Üyesi avukat Mücahit Birinci’ye yönelik açıklamaları gündeme damga vurdu.

Devamını Oku
16.08.2025
Türk öğrenciler yasal olmayan yollarla düzenlenmiş belgelerle fakültelere girdi: Sahte pasaport skandalı

Kasım 2024’te CİMER’e ulaşan ihbara göre yüzlerce Türk öğrenci sahte yabancı pasaportlarla üniversitelere özellikle de tıp ve hukuk fakültelerine kayıt yaptırdı.

Devamını Oku
11.08.2025
Diploma skandalında yeni perde

Türkiye, bir haftadır sahte diploma, sahte ehliyet ve sahte belgelerin ortaya çıkmasıyla sarsılıyor.

Devamını Oku
09.08.2025
Sahte diploma sistemi

Bu köşeyi takip eden okurlarım hatırlarlarsa sahte diplomalar, sertifikalar ve ehliyet çeteleri ile ilgili onlarca yazı yazdım. En son 28.09.2024 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi’nde gerçekleşen diploma skandalını yazmıştım.

Devamını Oku
05.08.2025
Neslim Güngen’i hatırlar mısınız

Dilan Polat’ı malum sektöre sokmasıyla bilinen fenomen Neslim Güngen’i hatırlayanlar vardır.

Devamını Oku
02.08.2025
Ormanlar yanarken uçaklar satılıyor

“Orman yangınları mevsiminde” her yıl yüreğimiz yanarken gökyüzüne umutla baktığımız yangın söndürme uçaklarının akıbeti, ne yazık ki ticari ve hukuki bir çıkmaza saplanmış durumda.

Devamını Oku
29.07.2025
Ölüm serbest, sorumluluk yasak

Bu ülkede insanlar ölüyor. Her gün, her ay, her yıl. Ve ölümlerin çoğu kader değil, ihmal.

Devamını Oku
26.07.2025
‘Zabıt kâtibi’ soruşturmaları kapattı

Bir adliye düşünün...

Devamını Oku
22.07.2025
Zeydan Karalar ve dosyadaki çelişkiler

Zeydan Karalar, güneşin yüz bin parçaya bölündüğü topraklarda doğmuş bir adamdır.

Devamını Oku
19.07.2025
‘Barış’ diye diye gelen tasfiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beklenen “kritik” açıklamasını yaptı. “AK Parti, MHP ve DEM; biz, en azından üçlü olarak bu yola beraber yürümeye karar verdik.”

Devamını Oku
15.07.2025
Görgüsüzlükle kurulan saltanat

Dilan Polat davasının bir duruşması daha geride kaldı.

Devamını Oku
12.07.2025
Kim bu Aziz İhsan Aktaş?

Son dönemlerde sıkça duyuyoruz bu ismi. Savcılık iddiasına göre bu kişi suç örgütü lideriymiş. Suç örgütü lideri olarak gözaltına alınıp tutuklandı. Tutuklandıktan sonra şirketleri için konkordato istedi ancak kabul edilmedi. Sonra etkin pişmanlıktan yararlandı ve rüşvet verdiği isimleri açıkladı. Tam da bu esnada tesadüf konkordato talebi kabul edildi! Beyanlarıyla seçilmiş belediye başkanları ve bürokratlar gözaltına alındı, tutuklandı. Belediye yönetimleri el değiştirdi.

Devamını Oku
08.07.2025
Yangınların çaresi kamulaştırma

Ormanlarımız, yüreğimiz, ciğerimiz yanıyor. Hatay, Manisa, Antalya ve İzmir...

Devamını Oku
05.07.2025
Kolay para yok!

Hesabını kiraya vermek, özgürlüğünü ipotek etmektir. Yasadışı bahis ve kumar, bu ülkenin en derin yaralarından biri. Uyuşturucu kadar tehlikeli, hatta ondan daha yaygın bir bataklık.

Devamını Oku
01.07.2025
Ne zaman adam oluruz

Fatih Altaylı... Tutuklama furyasının son mağduru da o oldu. Herkes biliyor ki uzun zamandır tutuklamak için bahane arıyorlardı ve tutuklandı.

Devamını Oku
28.06.2025
2.5 milyar TL’lik vurgun

Bugün sizlere çok çarpıcı bir dosyadan bahsedeceğim. 2 kişinin mağdur, 46 kişinin şüpheli olduğu bir iddianame var elimde. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu hazırlamış. Teknik ve delil anlamında gayet iyi hazırlanmış bir iddianame. Emniyet güçleri de işlerini şahane yapmış.

Devamını Oku
24.06.2025
Umay Nine Ağacı

Yine geldik, toprağın sesini duymayanların, bu ülkeyi tanımayanların çıkardığı bir yasaya.

Devamını Oku
21.06.2025
Yazık bu ülkenin emekçilerine

Türkiye çok zor bir süreçten geçiyor. Bunu yaşayarak, okuyarak, dinleyerek, görerek her gün yeniden ve yeniden anlıyorum. Sadece hukuki zorluktan bahsetmiyorum. Türk halkı büyük bir ekonomik sınav veriyor. Zengin olmak için değil, adeta hayatta kalmak için savaşıyor. Gelin anlatayım...

Devamını Oku
17.06.2025
Ferdi Zeyrek ile kazadan iki gün önce konuştum

Ferdi Zeyrek... Eski belediye başkanına yaklaşık yüzde 30 oy fark atarak “75 yıl sonra Manisa’yı CHP’ye kazandıran” başkan.

Devamını Oku
14.06.2025
Ümit Özdağ sanık sandalyesinde

Yarın İstanbul Silivri’de sadece bir siyasetçi değil, bir fikir yargılanacak.

Devamını Oku
10.06.2025
Bu hukuk mu, hesaplaşma mı karar verin

Türkiye, son yıllarda en garip hukuk süreçlerinden birine daha tanıklık ediyor...

Devamını Oku
07.06.2025
AKP’li belediyelerdeki ihaleler neden araştırılmıyor

Gün geçmiyor ki sabah uyandığımızda şafak operasyonları yapılmamış olsun...

Devamını Oku
03.06.2025