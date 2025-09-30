Cumhuriyet Gazetesi Logo
Norveç mi Türkiye mi?
Murat Ağırel
Son Köşe Yazıları

Norveç mi Türkiye mi?

30.09.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Sayıştay raporları açıklandı. Müteahhitlere, özel harcamalara, temsil giderlerine, koruma giderlerine milyarlarca lira harcandığı ortaya çıktı.

218 adet rapor Meclis’e sunuldu. Ayrıca 349 adet belediye ve bağlı idare, 14 adet il özel idaresi ve 78 adet belediye iştiraki olmak üzere toplam 441 adet Sayıştay denetim raporu da yetkili organlarında görüşülmek üzere ilgili kamu idarelerine gönderilecek. 7 adet yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına ilişkin Sayıştay denetim raporu ise İçişleri Bakanlığı’na ve ilgili valiliklere gönderilecek.

AĞIR DENETİM

Peki, bu raporlar bize ne söylüyor? Bu raporlara bakarsak Türkiye, “süper güç” olmuş bir ülke gibi gözüküyor. Raporlar bize halkı refah içerisindeki bir ülkenin liderlerinin, kamu kurumlarının da büyük bir zenginlikle tüm imkânlara sahip olduğunu söylüyor. Mükemmel bir vergi sistemiyle çok kazanandan çok vergi, az kazanandan az vergi alındığını söylüyor. Türkiye’nin günlük güneşlik yaşayan adeta bir Norveç, bir Kanada, bir İsviçre gibi kazanan ülke olduğunu söylüyor.

Gelin görün ki ne Norveç ne Kanada ne de İsviçre böylesine savura savura para harcamıyor. Tam aksine kamu kurumlarına ağır bir denetim uyguluyor.

Bugün Norveç Varlık Fonu, dünyanın en büyük ve en zengin devlet fonlarından biri olarak biliniyor.

Ülkenin sahip olduğu petrol ve doğalgaz gelirleri akıllı bir şekilde bu fona aktarılıyor ve fon, küresel ölçekte hisse senetleri, tahviller ve gayrimenkul yatırımlarına dağıtılarak değerlendiriliyor. Bugün fonun büyüklüğü trilyon dolar seviyesini aşmış durumda; bu da Norveç vatandaşları için kişi başına yüz binlerce dolar servet anlamına geliyor.

Fonun gücü öyle büyük ki dünyanın birçok dev şirketinde hissesi bulunuyor; örneğin Apple, Microsoft, Nestlé, Amazon gibi markalarda pay sahibi.

Yani sıradan bir Norveçli’nin refahı sadece kendi ülkesindeki ekonomiden değil, dünyanın dört bir yanındaki yatırımlardan da besleniyor. Bu durum, Norveç’in ekonomik güvenliğini garanti altına alırken aynı zamanda gelecek nesillere de büyük bir finansal güvence sağlıyor. Şöyle anlatayım hani 1 dolar bugün 41 lira ya, 1 Norveç kronu 0.10 dolara denk geliyor.

Norveç Varlık Fonu’nun da “varlığı” 1.8 trilyon dolar seviyelerine ulaşmış durumda. Bu ne demek biliyor musunuz? Her bir Norveç vatandaşının bugün yaklaşık 322 bin dolarlık yatırımı var demek.

Türkiye Varlık Fonu ise 360 milyar dolar büyüklüğünde. Fakat her bir Türk vatandaşına sadece 3 bin 644 dolar düşüyor.

Peki, bir Norveç vatandaşıyla bir Türkün yatırım varlığı arasındaki 318 milyar dolarlık fark nerede? Sayıştay raporlarını okuyanlar bu farkı açık açık görebilirler. Gelin bir örnek vereyim.

Cumhurbaşkanlığı Sayıştay raporuna baktığımızda, 2024 yılı bütçesi kapsamında yıl içerisinde 228 milyon lira TL (5.6 milyon dolar) bütçe geliri elde edilmiş, buna karşılık 12.5 milyar TL (306 milyon dolar) bütçe gideri yapılmış.

Bu bütçenin dışında koruma giderleri de var. 2024 yılında bu kalem için 2.2 milyar Türk lirası (56 milyon dolar) harcama yapılmış.

Böylece 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı giderleri toplamı 14 milyar 863 milyon Türk Lirası (362 milyon dolar) olmuş.

Günlük ortalama harcama ise bize tablonun ne kadar korkutucu olduğunu açıklıyor. Cumhurbaşkanlığı günlük 40 milyon Türk Lirası, yani günde 1 milyon dolar para harcıyor.

Düşünün ki Türkiye’nin herhangi bir yerinde her gün 1 milyon dolarlık yatırım yapılsın. Sadece bir yılın sonunda bile nasıl bir tesisleşme, istihdam imkânı, altyapı yatırımı yapılabilir hayal edin.

Tabiki Cumhurbaşkanlığı’nın bir gideri olacak fakat Çankaya Köşkü kullanılsa iki üç araba korumayla gezilse, yurtdışına her bakan ayrı uçakla değil de tek uçakla gidilse olmaz mıydı? Betona, jet yakıtına, deri döşemeli koltuklara, gösterişe harcama yapmak yerine toprağa yatırım yapılsaydı daha güzel olmaz mıydı?

Sevgili okur, üzülerek söylüyorum ki bu rakamlara gizli ödenekten harcanan rakamlar dahil değil.

Tüm bunlar yaşanırken ülkemizde vatandaşımız yüksek enflasyon, kurdaki dalgalanmalar ve artan işsizlik oranlarıyla boğuşuyor. Bu boğuşmayı, maaşının tamamını kiraya, faturaya vererek yaşıyor. Kasaptan et almaya çalışırken yaşıyor. Tatile gitmek istediğinde yaşıyor. Borcu borçla kapatmaya, kredi kartlarını birbirine takla attırmaya çalışarak yaşıyor.

GÖSTERİŞİN ARDI BORÇ

Toplumun büyük bir çoğunluğu yeni araba alamıyor, ev alamıyor, kazancından tasarruf edip de basit yatırımlar yapamıyor. Sosyal medyada herkes gösteriş peşinde koşarken arkasından büyük bir borç yüküyle yürüdüğünü kimse kimseye söyleyemiyor.

Özetle, yöneticilerin ve onlara yakın sınıfların zenginliği artarken halkın yüzde 90’nı bu zenginliği faiz yoluyla finanse etmek için çalışıyor.

Kendi boğazından kısıp yukarıya vergi diye veriyor. Bunu da Sayıştay raporlarından kanıtlayabilirim. Geçen yıl 7.3 trilyon lira (178 milyar 329 milyon dolar) vergi toplandı. Bu günlük 20 milyar TL, saatte de 833 milyon TL vergi toplandığı anlamına geliyor. Üstelik bu toplanan vergilerin 1.7 trilyon lirası doğrudan faize harcanıyor.

İktidarın tek gelir kalemi vergiler. Devlet bütçesinin yüzde 76’sı halktan alınan vergilerden oluşuyor. Bu inanılmaz bir oran.

Daha kötüsünü yazıp bitireyim. 2025’e devreden Hazine garantili borç tutarı 787 milyar TL...

İlgili Konular: #Sayıştay

Yazarın Son Yazıları

Norveç mi Türkiye mi?

Türkiye Varlık Fonu ise 360 milyar dolar büyüklüğünde. Fakat her bir Türk vatandaşına sadece 3 bin 644 dolar düşüyor. Peki, bir Norveç vatandaşıyla bir Türkün yatırım varlığı arasındaki 318 milyar dolarlık fark nerede?

Devamını Oku
30.09.2025
Unutmayın, unutturmayın

Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı dönemi, kentin tarihine tartışmalı ihaleler ve usulsüzlük iddialarıyla geçti.

Devamını Oku
27.09.2025
Sahte Sayıştay denetçisi!

Haber böyle. Kimdir bu kişi diye araştırdığınızda ise muhteşem bir katalog ve fotoğraflarla karşılaşıyorsunuz. Bu kişi gerçekten Sayıştay amblemi bulunan bir araçla gelmiş.

Devamını Oku
23.09.2025
Futbola da soruşturma başlatıldı

Bugün sizlere iki durumdan bahsedeceğim...

Devamını Oku
20.09.2025
Bu kadar öğrenci ve öğretmen ne olacak

“Bu firma sigara ihracatı yapıyor gibi gözüküyordu. Dolayısıyla ürettiği sigarayı ihraç ediyordu ancak sigaralar ya tekrar getiriliyor ya da ihraç edilmiş gibi gösterilip iç piyasaya dağıtılıyordu. Yasal olarak elde ettikleri KDV iadesini de mahsup ediyorlardı. Mahsubu ise Awox isimli teknoloji şirketinin ithalat işlemlerinde ödenecek vergi tutarına kullanılıyordu.”

Devamını Oku
16.09.2025
Cevabını herkesin bildiği soru

Paraya ihtiyacınız oldu ve bankadan kredi almaya gittiniz.

Devamını Oku
13.09.2025
Çürümenin fotoğrafı

Türkiye son yıllarda büyük bir yıkım sürecinden geçiyor.

Devamını Oku
06.09.2025
Savcıları bile kandırmaya kalkıştılar

Dolandırıcılık dediğimiz şey genelde sıradan vatandaşın bir telefonla tuzağa düşmesiyle sınırlı kalır. Ama bu kez tablo bambaşka.

Devamını Oku
02.09.2025
Sahte kanser ilacı ürettiler: İstenen ceza şaşırttı!

Depo baskınında 2 milyar TL değerinde ilaç bulunurken sanıklar hakkında sadece bir yıldan beş yıla kadar hapis istenmesi şaşkınlık yarattı.

Devamını Oku
31.08.2025
'Berlin büyükelçiliği' dolandırıcılığı

İnsanlığın bir toplum olarak var olduğu dönemlerden bu yana aradığı iki şey var...

Devamını Oku
30.08.2025
Milyarlık yarım adaya 20 bin lira bedel

Daha önce yine bu köşeden, Hazine arazilerinin sahte evraklar ile işbirlikçi avukatlar aracılığıyla ele geçirildiğini yazmıştım. Bu dosyaları takip ediyorum ve çok ilginç gelişmeler var, yakında yazacağım.

Devamını Oku
26.08.2025
E-imza skandalı ve uyuşturucu ticareti

Bir önceki yazımda, devlet hastanesi ve özel hastanelerdeki doktorların çalınan e-imza tokenleri ile ilgili düzenlenen iddianameden bahsetmiştim.

Devamını Oku
23.08.2025
Ölü doktorla sahte reçete

Bakın bir çete, depremde ölmüş olan doktorların hesaplarıyla reçete düzenleyip uyuşturucu etkisi olan ilaçları satmış. Çetenin içerisinde eczacılar da var doktorlar da... Bakın 1301 reçete ve 585 bin kapsül yeşil reçeteli haptan bahsediyoruz. İddianamesine ulaştım.

Devamını Oku
19.08.2025
Bu açıklamalar AKP’deki hizipleşmeler içindi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, eski AKP MKYK Üyesi avukat Mücahit Birinci’ye yönelik açıklamaları gündeme damga vurdu.

Devamını Oku
16.08.2025
Türk öğrenciler yasal olmayan yollarla düzenlenmiş belgelerle fakültelere girdi: Sahte pasaport skandalı

Kasım 2024’te CİMER’e ulaşan ihbara göre yüzlerce Türk öğrenci sahte yabancı pasaportlarla üniversitelere özellikle de tıp ve hukuk fakültelerine kayıt yaptırdı.

Devamını Oku
11.08.2025
Diploma skandalında yeni perde

Türkiye, bir haftadır sahte diploma, sahte ehliyet ve sahte belgelerin ortaya çıkmasıyla sarsılıyor.

Devamını Oku
09.08.2025
Sahte diploma sistemi

Bu köşeyi takip eden okurlarım hatırlarlarsa sahte diplomalar, sertifikalar ve ehliyet çeteleri ile ilgili onlarca yazı yazdım. En son 28.09.2024 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi’nde gerçekleşen diploma skandalını yazmıştım.

Devamını Oku
05.08.2025
Neslim Güngen’i hatırlar mısınız

Dilan Polat’ı malum sektöre sokmasıyla bilinen fenomen Neslim Güngen’i hatırlayanlar vardır.

Devamını Oku
02.08.2025
Ormanlar yanarken uçaklar satılıyor

“Orman yangınları mevsiminde” her yıl yüreğimiz yanarken gökyüzüne umutla baktığımız yangın söndürme uçaklarının akıbeti, ne yazık ki ticari ve hukuki bir çıkmaza saplanmış durumda.

Devamını Oku
29.07.2025
Ölüm serbest, sorumluluk yasak

Bu ülkede insanlar ölüyor. Her gün, her ay, her yıl. Ve ölümlerin çoğu kader değil, ihmal.

Devamını Oku
26.07.2025
‘Zabıt kâtibi’ soruşturmaları kapattı

Bir adliye düşünün...

Devamını Oku
22.07.2025
Zeydan Karalar ve dosyadaki çelişkiler

Zeydan Karalar, güneşin yüz bin parçaya bölündüğü topraklarda doğmuş bir adamdır.

Devamını Oku
19.07.2025
‘Barış’ diye diye gelen tasfiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beklenen “kritik” açıklamasını yaptı. “AK Parti, MHP ve DEM; biz, en azından üçlü olarak bu yola beraber yürümeye karar verdik.”

Devamını Oku
15.07.2025
Görgüsüzlükle kurulan saltanat

Dilan Polat davasının bir duruşması daha geride kaldı.

Devamını Oku
12.07.2025
Kim bu Aziz İhsan Aktaş?

Son dönemlerde sıkça duyuyoruz bu ismi. Savcılık iddiasına göre bu kişi suç örgütü lideriymiş. Suç örgütü lideri olarak gözaltına alınıp tutuklandı. Tutuklandıktan sonra şirketleri için konkordato istedi ancak kabul edilmedi. Sonra etkin pişmanlıktan yararlandı ve rüşvet verdiği isimleri açıkladı. Tam da bu esnada tesadüf konkordato talebi kabul edildi! Beyanlarıyla seçilmiş belediye başkanları ve bürokratlar gözaltına alındı, tutuklandı. Belediye yönetimleri el değiştirdi.

Devamını Oku
08.07.2025
Yangınların çaresi kamulaştırma

Ormanlarımız, yüreğimiz, ciğerimiz yanıyor. Hatay, Manisa, Antalya ve İzmir...

Devamını Oku
05.07.2025
Kolay para yok!

Hesabını kiraya vermek, özgürlüğünü ipotek etmektir. Yasadışı bahis ve kumar, bu ülkenin en derin yaralarından biri. Uyuşturucu kadar tehlikeli, hatta ondan daha yaygın bir bataklık.

Devamını Oku
01.07.2025
Ne zaman adam oluruz

Fatih Altaylı... Tutuklama furyasının son mağduru da o oldu. Herkes biliyor ki uzun zamandır tutuklamak için bahane arıyorlardı ve tutuklandı.

Devamını Oku
28.06.2025
2.5 milyar TL’lik vurgun

Bugün sizlere çok çarpıcı bir dosyadan bahsedeceğim. 2 kişinin mağdur, 46 kişinin şüpheli olduğu bir iddianame var elimde. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu hazırlamış. Teknik ve delil anlamında gayet iyi hazırlanmış bir iddianame. Emniyet güçleri de işlerini şahane yapmış.

Devamını Oku
24.06.2025
Umay Nine Ağacı

Yine geldik, toprağın sesini duymayanların, bu ülkeyi tanımayanların çıkardığı bir yasaya.

Devamını Oku
21.06.2025
Yazık bu ülkenin emekçilerine

Türkiye çok zor bir süreçten geçiyor. Bunu yaşayarak, okuyarak, dinleyerek, görerek her gün yeniden ve yeniden anlıyorum. Sadece hukuki zorluktan bahsetmiyorum. Türk halkı büyük bir ekonomik sınav veriyor. Zengin olmak için değil, adeta hayatta kalmak için savaşıyor. Gelin anlatayım...

Devamını Oku
17.06.2025
Ferdi Zeyrek ile kazadan iki gün önce konuştum

Ferdi Zeyrek... Eski belediye başkanına yaklaşık yüzde 30 oy fark atarak “75 yıl sonra Manisa’yı CHP’ye kazandıran” başkan.

Devamını Oku
14.06.2025
Ümit Özdağ sanık sandalyesinde

Yarın İstanbul Silivri’de sadece bir siyasetçi değil, bir fikir yargılanacak.

Devamını Oku
10.06.2025
Bu hukuk mu, hesaplaşma mı karar verin

Türkiye, son yıllarda en garip hukuk süreçlerinden birine daha tanıklık ediyor...

Devamını Oku
07.06.2025
AKP’li belediyelerdeki ihaleler neden araştırılmıyor

Gün geçmiyor ki sabah uyandığımızda şafak operasyonları yapılmamış olsun...

Devamını Oku
03.06.2025
Ankara Adliyesi’nde neler oluyor

Uzun zamandır insanlar güven bunalımı yaşıyor. Özellikle de yargıya kimse güvenemiyor.

Devamını Oku
31.05.2025
Kalbi alınan İngiliz kadına ne oldu

Önceki yazımda, Beth Martin isimli İngiliz vatandaşının ülkemize geldikten sonra hayatını kaybettiğini ve sonrasında İngiltere’ye götürülmesinin ardından başlayan tartışmaları yazmıştım.

Devamını Oku
27.05.2025
İngiliz turistin kalbi nerede

Bugün size rahatsız edici bir olayı anlatacağım. Belki yazım yayımlanana kadar Türkiye’nin gündemine oturacak fakat ben bu satırları yazdığımda henüz pek gündem olmuş değildi.

Devamını Oku
24.05.2025
Sinyaliniz varsa suçlusunuz!

İnsan dönüp bakıyor da... Ne hale geldik, diyor.

Devamını Oku
20.05.2025
Sesini duyuramayan bir babanın feryadı

Size bugün Türkiye’de yaşayan insanımızın nasıl bir cendere içerisinde kaldıklarına örnek olacak bir olay anlatacağım.

Devamını Oku
17.05.2025