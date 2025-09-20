Cumhuriyet Gazetesi Logo
Futbola da soruşturma başlatıldı
Murat Ağırel
Futbola da soruşturma başlatıldı

20.09.2025 04:00
Güncellenme:
Bugün sizlere iki durumdan bahsedeceğim.

Birisi cevap hakkı, diğeri de futboldaki skandal ile ilgili...

Daha öncesinde birçok hakem mesaj yoluyla ulaşıp MHK hakkında bilgiler vermiş ve yaşanan durumları anlatmıştı. Dün öğrendiğim bir bilgiye göre artık bu iddialar yargıya taşınmış durumda.

Futbol müsabakaları sonrasında hemen hemen her kulüp yetkilisinin serzenişte bulunduğu bir durum var: Hakem hataları! Futbol kulüp yetkilileri, açıklamalarında hakemlerin maçlara özel olarak verildiğini ve adil maç yönetmediğini belirtiyor.

İşte tam da bu durumu destekleyecek bir gelişme oldu. Edindiğim bilgiye göre MHK’de yer alan bazı hakem ve çalışanlar, hakem atamalarında 6222 sayılı kanuna aykırılık teşkil edebilecek, müsabaka sonucuna etki edecek eylemler, manipülasyon ve mobbinge maruz kaldıklarını iddia ediyor.

Kaynağımla konuştum. MHK yetkililerinin atanan hakemleri internet tabanlı aramalarla araştırdığı ve yönlendirmede bulunduğu, kulüplerin yönlendirmeleriyle hakem atamalarına müdahalede bulunulduğu belirtildi. Buna direnen hakemlerin camiadan dışlandığı, kurum içi belgelerde sahtecilik yapılarak görevlerine son verildiği ifade edildi.

Bu kapsamda da FIFA kokartlı hakemler, 8-9 Süper Lig hakemi ve hakem işleri çalışanları savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ve ifade vermiş.

Yani uzun zamandır dillendirilen durum artık yargıya taşınmış. Soruşturma başlatılmış. Yine kaynağımdan edindiğim bilgiye göre birkaç futbol yorumcusu da şikâyet edilen kişiler arasında yer almış.

Savcılık iddiaları değerlendirip soruşturmayı ne kadar derinleştirecek, hep birlikte göreceğiz. Ancak adli kaynaklardan edindiğim bilgiye göre savcılık bu konuda titiz bir çalışma yürütüyor. Arama kayıtları ve aynı sürelere denk gelen maç kayıtları kriminal olarak inceleniyor. Soruşturmanın genişletilmesi bekleniyor ve ifadeler alınmaya başlanmış.

Yani benim anladığım tıpkı siyaset, finans, magazin sektörlerinde olduğu gibi futbola da hakemlerin, spor yorumcularının hatta belki futbolcuların dahil olduğu bir soruşturma başlatıldı.

Savcılık tarafı da bu soruşturmayı titizlikle yürütüyor.

***

Gelelim diğer konuya...

İstanbul’da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Can Holding çatısı altında bulunan Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Energy Petrol’ün de bulunduğu 121 şirkete el konuldu.

Savcılığın kamuoyuna yaptığı açıklamada, holding ve yetkilileri adına yöneltilen suçlamalar: “Suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak”.

Holdingin iştirakleri vasıtasıyla girmediği sektör kalmamış.

Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji, Habertürk, Show TV, Energy, Awox Teknoloji gibi firmaların çoğunluğu çok yakın zamanda satın alındı.

Soruşturma ayrıntılarına göre holding bünyesinde 88 milyar TL’lik karaparadan bahsediliyor. İnanılmaz bir para...

Öncelikle bu soruşturma için öncül suç: Aklama. Vergi kaçakçılığından elde edilen paranın aklanması.

Burada Doğa Koleji dikkatimi çekmişti. Doğa Kolejleri, 2022 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin de sahibi olan Can Eğitim Grubu’na satıldı.

Haber kaynağım bu satın almanın sadece 250 bin lira ile gerçekleştiğini aktarmıştı. Evet 100 kampüsü olan okulu 250 bin liraya satmışlar.

Olayın ayrıntılarını bir önceki yazımda bulabilirsiniz

Bu satışı yapan 2022 yılında dönemin İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu bir açıklama gönderdi ve ayrıntıları aktardı. Telefonda görüştük. Yurtdışında olduğunu, yazımı okuduğunu belirtti ve yanlış yerleri düzeltmek istediğini söyledi.

Yazımdaki “250 bin Türk Lirası bedelle satıldığı” kısmı doğru ancak “Borçları dahil satıldı” dedi. Anlamadığımı belirtince de şunları söyledi:

“Biz Doğa Kolejlerini aldığımızda borçlarıyla aldık. Bir bedel ödemedik. Borçların ödenmesi için de bankadan 1 milyar civarında kredi kullanıldı. İTÜNOVA Teknoloji de müteselsil kefil oldu. Sonrasında borç 2 milyar civarına çıktı. Neden arttığını sorduğumda, Doğa Kolejlerinin mülkiyeti yok, hepsi kira. Öğretmen alacakları, SGK ve diğer giderler ile borç arttı. Dolayısıyla yapılan satış yerinde bir satış oldu. 250 bin Türk Lirası temsili bir rakam, asıl borçlarıyla devredildi. Alan da Bilgi Üniversitesi gibi saygın bir kurum oldu. Hemen borçlarını yapılandırıp ödeme planı çıkardılar ve büyük kısmını ödediler diye biliyorum.

Yönetim kurulu kararı var tabii ki satış için. Hatta bununla ilgili mahkemeye verildi bu süreç ve mahkeme bilirkişi atadı. Satışın fayda sağladığını, herhangi bir problem olmadığına dair yazıyı da mahkemeye sundu.”

Prof. Koyuncu’nun açıklamaları böyleydi. Burada özellikle özel eğitim kurumları üzerinde finansal denetimlerin ne kadar artırılması gerektiğini de görmüş olduk. Binlerce öğrenci ve yüzlerce öğretmenin hayatından bahsediyoruz...

İlgili Konular: #üniversite #Soruşturma #futbol #Kulüp

