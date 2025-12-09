Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bahis soruşturmasının dış bağlantısı İngiltere
Murat Ağırel
Son Köşe Yazıları

Bahis soruşturmasının dış bağlantısı İngiltere

09.12.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Bahis soruşturmasının başlangıcı sayılan olayları tam üç sene köşemde ve kitaplarımda yazdım. Türkiye’yi, kamuoyunu harekete geçirmek için elimden geleni yaptım.

Fakat sorumluluk alması gerekenler suspus oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da 29 Eylül 2025’teki şu sözleri, aslında bugün yaşadıklarımızın habercisiydi:

“İnternetin ve akıllı cep telefonlarının hayatın vazgeçilmezleri haline gelmesiyle sanal kumar ve yasadışı bahis sorunu büyümeye başladı. Bu meselede tüm kapasitemizle mücadele edeceğiz.” Bu açıklama yalnızca bir güvenlik politikası değildi. Adeta bir kırılma anıydı. Keza bu mesele tam da bir milli güvenlik sorunuydu.

Ardından devlet, yasadışı bahisin finans ayağına peş peşe operasyonlar yaptı. MASAK raporları, elektronik para şirketlerine baskınlar, gözaltılar... Ve eşzamanlı olarak TFF, kendi içindeki çürümeyi temizlemek için “bahis oynayan futbolcu, hakem ve yöneticiler” listesini açıklamaya başladı.

Bu listeler yayımlandıkça kamuoyunun kafasındaki en haklı soru giderek büyüdü:

“Ne oluyor?”

İstanbul Başsavcılığı’nın son operasyonunda: Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı Metehan Baltacı, eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük, Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak, birçok kulüp yöneticisi gözaltına alınanlar arasındaydı. Bu yazıyı yazdığım sırada adliyede ifadeler sürüyor, fakat sonuçlar henüz netleşmemişti.

Öğrendiğim kadarıyla Zorbay Küçük ile ilgili MASAK raporlarında 22 milyon TL’yi aşan para hareketi tespit edilmiş.

Bu işlemler içinde 14 şahsa yapılan havaleler, yasadışı bahis kapsamında değerlendirilen kişilerle kesiştiği için sorgu konusu olmuş.

Zorbay Küçük ise bu isimlerin bir kısmının “sevgilisinin annesi”, “berber”, “krampon satıcısı” gibi gerekçelerle para trafiğinde göründüğünü ifade etmiş. Bu operasyon sırasında amatör ligdeki bahis soruşturmasında da 37 şüphelinin sağlık kontrolü tamamlandı.

Aldığım bilgiye göre TFF bu hafta yeni isimler açıklayacak.

Bu da listenin henüz bitmediği anlamına geliyor.

Ancak tüm bu gelişmelerin gölgesinde esas büyük dosya İngiltere’de açılıyor. Belki de şu an Türkiye’de kimsenin tam olarak fark etmediği fakat önümüzdeki süreci derinden etkileyecek olan asıl mesele İngiltere’deki dava.

Orada, dünyanın en büyük bahis şirketlerinden birinin -Entain plc’nin-Türkiye’de 2011-2018 arasında yürüttüğü yasadışı bahis operasyonları nedeniyle 11 eski üst düzey yöneticisi yargılanıyor:

Kenneth Alexander (eski CEO) Lee M. Feldman (eski başkan) Richard Q. Cooper Robert D. Dowling James P. Humberstone Alexander Macangus Scott W. Masterson Richard Anthony Raubitschek-Smith Caroline P. Roe Raymond M. Smart Richard Q. Cooper (iki farklı dönemde adı geçiyor)

Bu şirket, suçlamaların önemli bir kısmını kabul etti ve 600 milyon sterlin ceza ödemeyi kabul etti.

Liste uzun, suçlamalar ağır. Başınızı ağrıtmayayım, gün gelir değinirim.

Fakat Türk kamuoyunu asıl ilgilendiren, bu dava dosyasının içinde Türkiye’den yüzlerce defa geçen isimler olduğu iddiası.

Bu isimler arasında takım yöneticileri, kulüp sahipleri, hatta kamu görevlileri bulunduğu söyleniyor.

Daha çarpıcı olan ise şudur: İngiltere’de yargılanan Scott W. Masterson, Türkiye’de yıllar önce yürütülen handikap operasyonunda da adı geçen isimlerden biriydi.

Bu kişi Türkiye’de Veysel Şahin, Yaşam Ayavefe ve Derkan Başer’in yargılandığı handikap operasyonunda da ismi geçiyordu.

Türkiye’deki bağlantılarını havaalanı dış hatlarda görüşerek kurduğu ortaya çıkmıştı.

Bugün İngiltere’deki davada yine aynı isimler karşımızda.

Demek ki mesele lokal değil, uluslararası bir ağdan bahsediyoruz. İngiltere’deki davayı yerinde takip etmek istedim. Fakat tam bu noktada iş başka bir boyuta evrildi.

Hakkında, yasadışı bahise aracılık ettiği iddiasıyla iki ayrı soruşturması bulunan bir kişinin, “Üstenci bakış açısıyla beni baskı altına almaya çalıştılar” beyanı üzerine 9 aydır yurtdışı yasağım kaldırılmıyor.

Ne bir iddianame hazırlanıyor ne adli kontrol kaldırılıyor. Anayasal bir hakkımın kısıtlanması da bu kadar basit!

Soruşturmanın kişiselleştirildiğini HSYK’ye iki kez bildirdim. Ancak bir gazeteci olarak en doğal hakkım olan seyahat özgürlüğüm hâlâ kısıtlı.

Sonuç? Mesleğimi yapamıyorum. İngiltere’deki büyük davayı yerinde izleyemiyorum. Türkiye’deki soruşturmanın uluslararası bağlantılarını kamuoyuna aktarmam engelleniyor.

Türkiye’de bugün yaşanan gözaltılar, açıklanan listeler, yayımlanan MASAK raporları aslında bir sarsıntı.

Ama merkez üssü burada değil. Merkez üssü İngiltere’deki mahkeme salonunda.

Oradan yayılan dalgalar Türkiye’ye çarpıyor.

Çünkü yıllardır “gölge sektör” gibi işleyen yasadışı bahis düzeni: Futbolcuyu, hakemi, yöneticiyi, eski federasyon çalışanlarını, kamu görevlilerini, uluslararası finans uzmanlarını aynı para trafiğinde birleştiren koca bir ağ haline gelmiş durumda. Bu bağlar çözülmeden, yalnızca Türkiye’deki operasyonlarla sonuç almak mümkün değil.

Sonuca gelelim. Bugün Türkiye’de futbolda yaşanan her operasyon, her gözaltı, her liste açıklaması sadece tablonun bir parçası.

Asıl mesele, uluslararası bahis endüstrisi Türkiye’de nasıl bir yapı kurdu bunu sorgulamak gerekiyor.

İlgili Konular: #bahis #yasa dışı bahis

Yazarın Son Yazıları

Bahis soruşturmasının dış bağlantısı İngiltere

Bahis soruşturmasının başlangıcı sayılan olayları tam üç sene köşemde ve kitaplarımda yazdım. Türkiye’yi, kamuoyunu harekete geçirmek için elimden geleni yaptım.

Devamını Oku
09.12.2025
Her işlemde ismi olan kişi hukuken yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin soruşturmada her açıdan yaşanan çelişkiler dikkat çekiyor.

Devamını Oku
06.12.2025
Kamu bağlantıları bir türlü soruşturulmuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama dikkatimi çekti. Yasadışı bahisle kararlı şekilde mücadele edileceğini ve gençlerin bu karanlık yapılara teslim edilmeyeceğini söyledi.

Devamını Oku
02.12.2025
Bu bedelin hesabını kim verecek?

Türkiye’de öyle davalar görülüyor ki bir mahkeme salonunun duvarları yalnızca hukukun değil, bütün bir ülkenin vicdanının yankısını taşıyor.

Devamını Oku
29.11.2025
Zehirlenmelerde ‘skimpflasyon’ etkisi

Türkiye bir süredir tuhaf bir ekonomik iklimin içinde yaşıyor.

Devamını Oku
22.11.2025
İBB iddianamesinde olmayanlar!

İBB soruşturmasında da aynı süreç yaşandı. İddianameyi satır satır okumaya devam ediyorum, notlar alıyorum. Özellikle soruşturma aşamasında iddianamede yer alan bilgiler açık açık yazıldı, sosyal medya hesaplarından gündem yapıldı. Şimdi bu iddiaların bir kısmını arıyorum iddianamede, ama yok! Mesela İmamoğlu’nun otellerde yapmış olduğu toplantılarda kamera bantlanması ve yanındaki ekibin taşıdığı valiz çok konuşuldu. Valizlerin para dolu olduğu günlerce yazıldı. Herkes linç edildi. Oysa valizlerde para değil, rahmetli Kadir Topbaş döneminde alınan jammer (sinyal kesici) cihazları vardı ama ne önemi vardı ki?

Devamını Oku
18.11.2025
İmamoğlu iddianamesinde göze çarpanlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame yaklaşık 237 gün sonra tamamlandı.

Devamını Oku
15.11.2025
Özlem Çerçioğlu ve itirafçının ifadesi

Aziz İhsan Aktaş ve Baki Nugay... Bu iki ismin verdiği ifadeler neticesinde seçilmiş belediye başkanları ve bürokratlar tutuklandı. Operasyon üstüne operasyon yapıldı.

Devamını Oku
11.11.2025
Sayıştay raporları çıktı: Yargılanmayan ‘hatalar’

Sayıştay’ın 2024 yılı mahalli idareler denetim raporları yayımlandı.

Devamını Oku
08.11.2025
Eda Saraç’ın adalet çağrısı

Günlerden pazar... Harbiye’desiniz. “Bugün ne yapayım?” diye düşünürken tiyatroya gitmek istiyorsunuz. Hazırlanıp yola koyuluyorsunuz. Koştur koştur, geç kalmadan tiyatronun yolunu tutuyorsunuz. E malum, İstanbul trafiği! 10 dakikalık yola 1 saatte gidiyorsunuz. Ama bir sorun var. Her yerde polisler, bariyerler, siren sesleri...

Devamını Oku
04.11.2025
Yasadışı bahise operasyonlar art arda

Türkiye’de gündem öyle hızlı değişiyor ki takip edebilmek mümkün değil.

Devamını Oku
01.11.2025
Bahis skandalı: TFF ile konuştum

Düşünün: maçı yöneten hakemler bahis oynamışlar! Ki bir de bu, tespit edilen yasal sitelere girip üye olup oynayan kişiler. Bir de bunun yasadışı bahis ayağı var. Ki son 5 yılda tespit edilebilen rakamlar bunlar. Bu hakemler içinde Süper Lig hakemleri var. Hakem yardımcıları var. Mutlaka uluslararası bakımdan da incelenecektir.

Devamını Oku
28.10.2025
Tele1 soruşturması ve Ekrem İmamoğlu

Türkiye bir kez daha sabaha bir operasyon haberiyle uyandı.

Devamını Oku
25.10.2025
Emniyet’in uyuşturucu raporu (2)

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 2025 Uyuşturucu Raporu, Türkiye’deki uyuşturucu gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu hususta çok yazı yazdım, son rapor ile ilgili de yazdım. Rapordaki belirtilen rakamlar çok korkutucu. Çevirip çevirip tekrar okuyorum. Israrla üzerinde durmamız gereken bir durum.

Devamını Oku
21.10.2025
Emniyet’in uyuşturucu raporunda inanılmaz rakamlar

Bir ülkenin karanlığını anlamak istiyorsan rakamlara değil, o rakamların sessizliğine bakacaksın.

Devamını Oku
18.10.2025
'Sahte diploma' skandalında yeni perde!

Bu satırları apar topar aldığım bir haber nedeniyle hızlıca yazıyorum. Haber her şeyden önce gelir diyerek o yüzden ifadelerimi de kısa tutacağım.

Devamını Oku
15.10.2025
Milyarlarca liralık Papara iddianamesi çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada “Yasadışı bahis bataklığının üzerine kararlılıkla gideceğiz” mesajını paylaştı.

Devamını Oku
14.10.2025
'Adaletin değil, rövanşın hikâyesi...'

Türkiye’de hukuk metinleri bazen adaletin pusulasıdır bazen de siyasetin kılıfı.

Devamını Oku
11.10.2025
Gazetecilik değil gerçeği saklamak suçtur

Saat 05.45. Kapıya vurulan tok sesle uyandım. Polisler evdeydi. Gözaltı kararı vardı. Suçum: Gazetecilik. Ama belgede şantaj yazıyordu.

Devamını Oku
07.10.2025
Yargının başka işleri var

En son yazımda Sayıştay raporlarından hükümet bütçesinin nasıl bir batakta olduğunu anlatmıştım.

Devamını Oku
04.10.2025
Norveç mi Türkiye mi?

Türkiye Varlık Fonu ise 360 milyar dolar büyüklüğünde. Fakat her bir Türk vatandaşına sadece 3 bin 644 dolar düşüyor. Peki, bir Norveç vatandaşıyla bir Türkün yatırım varlığı arasındaki 318 milyar dolarlık fark nerede?

Devamını Oku
30.09.2025
Unutmayın, unutturmayın

Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı dönemi, kentin tarihine tartışmalı ihaleler ve usulsüzlük iddialarıyla geçti.

Devamını Oku
27.09.2025
Sahte Sayıştay denetçisi!

Haber böyle. Kimdir bu kişi diye araştırdığınızda ise muhteşem bir katalog ve fotoğraflarla karşılaşıyorsunuz. Bu kişi gerçekten Sayıştay amblemi bulunan bir araçla gelmiş.

Devamını Oku
23.09.2025
Futbola da soruşturma başlatıldı

Bugün sizlere iki durumdan bahsedeceğim...

Devamını Oku
20.09.2025
Bu kadar öğrenci ve öğretmen ne olacak

“Bu firma sigara ihracatı yapıyor gibi gözüküyordu. Dolayısıyla ürettiği sigarayı ihraç ediyordu ancak sigaralar ya tekrar getiriliyor ya da ihraç edilmiş gibi gösterilip iç piyasaya dağıtılıyordu. Yasal olarak elde ettikleri KDV iadesini de mahsup ediyorlardı. Mahsubu ise Awox isimli teknoloji şirketinin ithalat işlemlerinde ödenecek vergi tutarına kullanılıyordu.”

Devamını Oku
16.09.2025
Cevabını herkesin bildiği soru

Paraya ihtiyacınız oldu ve bankadan kredi almaya gittiniz.

Devamını Oku
13.09.2025
Çürümenin fotoğrafı

Türkiye son yıllarda büyük bir yıkım sürecinden geçiyor.

Devamını Oku
06.09.2025
Savcıları bile kandırmaya kalkıştılar

Dolandırıcılık dediğimiz şey genelde sıradan vatandaşın bir telefonla tuzağa düşmesiyle sınırlı kalır. Ama bu kez tablo bambaşka.

Devamını Oku
02.09.2025
Sahte kanser ilacı ürettiler: İstenen ceza şaşırttı!

Depo baskınında 2 milyar TL değerinde ilaç bulunurken sanıklar hakkında sadece bir yıldan beş yıla kadar hapis istenmesi şaşkınlık yarattı.

Devamını Oku
31.08.2025
'Berlin büyükelçiliği' dolandırıcılığı

İnsanlığın bir toplum olarak var olduğu dönemlerden bu yana aradığı iki şey var...

Devamını Oku
30.08.2025
Milyarlık yarım adaya 20 bin lira bedel

Daha önce yine bu köşeden, Hazine arazilerinin sahte evraklar ile işbirlikçi avukatlar aracılığıyla ele geçirildiğini yazmıştım. Bu dosyaları takip ediyorum ve çok ilginç gelişmeler var, yakında yazacağım.

Devamını Oku
26.08.2025
E-imza skandalı ve uyuşturucu ticareti

Bir önceki yazımda, devlet hastanesi ve özel hastanelerdeki doktorların çalınan e-imza tokenleri ile ilgili düzenlenen iddianameden bahsetmiştim.

Devamını Oku
23.08.2025
Ölü doktorla sahte reçete

Bakın bir çete, depremde ölmüş olan doktorların hesaplarıyla reçete düzenleyip uyuşturucu etkisi olan ilaçları satmış. Çetenin içerisinde eczacılar da var doktorlar da... Bakın 1301 reçete ve 585 bin kapsül yeşil reçeteli haptan bahsediyoruz. İddianamesine ulaştım.

Devamını Oku
19.08.2025
Bu açıklamalar AKP’deki hizipleşmeler içindi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, eski AKP MKYK Üyesi avukat Mücahit Birinci’ye yönelik açıklamaları gündeme damga vurdu.

Devamını Oku
16.08.2025
Türk öğrenciler yasal olmayan yollarla düzenlenmiş belgelerle fakültelere girdi: Sahte pasaport skandalı

Kasım 2024’te CİMER’e ulaşan ihbara göre yüzlerce Türk öğrenci sahte yabancı pasaportlarla üniversitelere özellikle de tıp ve hukuk fakültelerine kayıt yaptırdı.

Devamını Oku
11.08.2025
Diploma skandalında yeni perde

Türkiye, bir haftadır sahte diploma, sahte ehliyet ve sahte belgelerin ortaya çıkmasıyla sarsılıyor.

Devamını Oku
09.08.2025
Sahte diploma sistemi

Bu köşeyi takip eden okurlarım hatırlarlarsa sahte diplomalar, sertifikalar ve ehliyet çeteleri ile ilgili onlarca yazı yazdım. En son 28.09.2024 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi’nde gerçekleşen diploma skandalını yazmıştım.

Devamını Oku
05.08.2025
Neslim Güngen’i hatırlar mısınız

Dilan Polat’ı malum sektöre sokmasıyla bilinen fenomen Neslim Güngen’i hatırlayanlar vardır.

Devamını Oku
02.08.2025
Ormanlar yanarken uçaklar satılıyor

“Orman yangınları mevsiminde” her yıl yüreğimiz yanarken gökyüzüne umutla baktığımız yangın söndürme uçaklarının akıbeti, ne yazık ki ticari ve hukuki bir çıkmaza saplanmış durumda.

Devamını Oku
29.07.2025
Ölüm serbest, sorumluluk yasak

Bu ülkede insanlar ölüyor. Her gün, her ay, her yıl. Ve ölümlerin çoğu kader değil, ihmal.

Devamını Oku
26.07.2025