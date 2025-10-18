Cumhuriyet Gazetesi Logo
Emniyet’in uyuşturucu raporunda inanılmaz rakamlar
Murat Ağırel
Son Köşe Yazıları

Emniyet’in uyuşturucu raporunda inanılmaz rakamlar

18.10.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Bir ülkenin karanlığını anlamak istiyorsan rakamlara değil, o rakamların sessizliğine bakacaksın.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2025 Uyuşturucu Raporu yayımlandı.

Satır aralarına baktığınızda yalnızca istatistik değil; ülkenin uyuşan vicdanı, çürüyen sinir uçları görünüyor.

Türkiye zehirle çevrili.

Ve en tehlikelisi şu: Zehir artık dışarıdan gelmiyor, içeride üretiliyor.

2018 yılında Türkiye’de 661 kilogram metamfetamin yakalanmıştı. 2024’te bu rakam 33 bin 833 kilograma çıktı, yani 51 kat arttı!

Üstelik Emniyet verilerine göre 19 ilde laboratuvar tespit edildi.

Artık bu madde sınırdan değil, evin içinden sızıyor. Mahalledeki boş ev, terk edilmiş depo, apartman bodrumu...

Her biri kimyasal bir atölye. Bu tablo başarı değil, bir çürümenin haritası.

Yakalamanın arttığı yerde, bağımlılık da artar. Bu, “Zehri daha çok buluyoruz” değil, “Zehir artık her yerde” demektir.

“Masum ilaç” denilen pregabalin, alprazolam, klonazepam... Raporun “Sentetik Ecza” tablosu korkunç:

Bakın değerli okurlar;

- 2014 yılında 30 bin 539 tablet,

- 2015 yılında 368 bin 754 tablet,

- 2016 yılında 292 bin 565 tablet,

- 2017 yılında 539 bin 602 tablet,

- 2018 yılında yaklaşık 4 kat artarak 1 milyon 973 bin 636 tablete ulaşan yakalama miktarları var.

2024 yılında 81 milyon 53 bin 805 adete ulaştı.

Bu köşeyi takip eden okurlarım köşe yazılarımdan hatırlarlar. Onlarca yazı yazdım bu konuda. İşte tüm tablonun tamamını bugün görüyoruz.

Yani milyonlarca hap, reçete zincirinden sokağa akıyor.

Artık eczane yeni torbacı, reçete yeni uyuşturucu hattı.

Bir kapsül, birkaç lira. Bir reçete, birkaç cana mal oluyor.

Pregabalin bugün “fakir mahallenin LSD’si” olarak biliniyor. Kolay erişiliyor, zor bırakılıyor.

Ve bu kez zehir, sınırdan değil; reçetelerden, eczane depolarından sızıyor.

Raporun en karanlık satırları 5. bölümde:

2024 yılında 427 kişi madde bağlantılı nedenlerle hayatını kaybetti; bu ölümlerin yüzde 57.1’i çoklu madde kullanımı kaynaklı.

Ve 6’sı 15-18 yaş aralığında.

14 yaşında... O yaşta bir çocuk kalem tutar, hayal kurar, defter taşır, sokakta top oynar, bilgisayarda araba yarışı oynar.

Ama biz, mezar taşını taşıyoruz.

Metamfetamin 142 ölümde, bonzai 204 ölümde tespit edilmiş.

Yani her iki ölümden biri, bu iki zehirden biriyle geliyor.

Uyuşturucu kullananların çoğu ilkokul mezunu (yüzde 46), ortaokul yüzde 28, lise yüzde 20, üniversite mezunu yüzde 2.

Bu tablo, kimyasal bir yoksulluk haritasıdır.

Türkiye ekonomik olarak yoksullaştıkça bu bataklığa saplanıyor.

Verdiğimiz eğitim sadece bilgi değil, hayatta kalma refleksi olmalıydı.

Refleks kaybolduğunda, madde gelir. Sokak boşluk tanımaz.

Devlet, 2024’te uyuşturucuyla mücadeleye 10 milyar 324 milyon TL ayırmış.

Kâğıt üstünde aslında görünmeyen bir savaş veriyoruz.

Ama sokakta ölümler artıyor, laboratuvarlar çoğalıyor.

Devlet mücadele ediyor da toplum ne yapıyor?

Metamfetamin, pregabalin, bonzai... Bunlar sadece kimyasallar.

Asıl zehrimiz, “Hiçbir şey değişmez” cümlesidir. Bedenimizi uyuşturduğu gibi toplumsal refleksimiz de uyuşuyor.

Bu savaş sadece polisle değil; adaletle, eğitimle, umutla kazanılır.

İnsanı yeniden anlamlı kılmadan, hiçbir laboratuvar kapanmaz.

Kamuoyunda tanınan isimlere, sanatçılara şafak baskını yapıp suçlu gibi yapılan uyuşturucu operasyonları sürerken, uyuşturucu baronları bir yolunu bulup yargının elinden kurtuluyor.

Raporda limanlarda yakalanan uyuşturucu rakamları verilmiş:

2018-2024 yılları arasında Mersin Limanı’nda gerçekleştirilen toplam 30 kokain yakalamasında yaklaşık 4 tondan fazla (4 bin 162 kg) kokain ele geçirilmiş.

Aynı dönemde Ambarlı Limanı’nda yapılan 29 kokain yakalamasında 1.8 ton kokain ele geçirilmiş.

Bakın, bu yakalamalar en çok muz ile birlikte yapılmış.

Ama gelin görün ki uyuşturucunun yakalandığı konteyner sahipleri “Muz dolu konteynerleri deniz ortasındayken sipariş verdim” diyerek yargılamalardan kurtuldu.

“Havala” kitabımda yazmıştım:

“Zehir sadece kullananı değil, seyredeni de kirletir.”

Bugün biz, seyreden bir toplumuz.

Bir ülke 14 yaşındaki çocuklarını toprağa veriyorsa; orada uyuşturucu değil, vicdan ölmüştür.

Yasadışı sanal bahis, suikastlar düzenleyen çeteler, uyuşturucu ağları, toplumun vicdanını sızlatan yargı kararları, ekonomik kriz, enflasyon, intiharlar, sokak ortasında yaşanan kadın cinayetleri...

Evet, ufkumuzu karartmayalım ama ufukta da hiç ışık gözükmüyor.

İlgili Konular: #Emniyet #uyuşturucu #Yoksulluk #zehir

Yazarın Son Yazıları

Emniyet’in uyuşturucu raporunda inanılmaz rakamlar

Bir ülkenin karanlığını anlamak istiyorsan rakamlara değil, o rakamların sessizliğine bakacaksın.

Devamını Oku
18.10.2025
'Sahte diploma' skandalında yeni perde!

Bu satırları apar topar aldığım bir haber nedeniyle hızlıca yazıyorum. Haber her şeyden önce gelir diyerek o yüzden ifadelerimi de kısa tutacağım.

Devamını Oku
15.10.2025
Milyarlarca liralık Papara iddianamesi çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada “Yasadışı bahis bataklığının üzerine kararlılıkla gideceğiz” mesajını paylaştı.

Devamını Oku
14.10.2025
'Adaletin değil, rövanşın hikâyesi...'

Türkiye’de hukuk metinleri bazen adaletin pusulasıdır bazen de siyasetin kılıfı.

Devamını Oku
11.10.2025
Gazetecilik değil gerçeği saklamak suçtur

Saat 05.45. Kapıya vurulan tok sesle uyandım. Polisler evdeydi. Gözaltı kararı vardı. Suçum: Gazetecilik. Ama belgede şantaj yazıyordu.

Devamını Oku
07.10.2025
Yargının başka işleri var

En son yazımda Sayıştay raporlarından hükümet bütçesinin nasıl bir batakta olduğunu anlatmıştım.

Devamını Oku
04.10.2025
Norveç mi Türkiye mi?

Türkiye Varlık Fonu ise 360 milyar dolar büyüklüğünde. Fakat her bir Türk vatandaşına sadece 3 bin 644 dolar düşüyor. Peki, bir Norveç vatandaşıyla bir Türkün yatırım varlığı arasındaki 318 milyar dolarlık fark nerede?

Devamını Oku
30.09.2025
Unutmayın, unutturmayın

Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı dönemi, kentin tarihine tartışmalı ihaleler ve usulsüzlük iddialarıyla geçti.

Devamını Oku
27.09.2025
Sahte Sayıştay denetçisi!

Haber böyle. Kimdir bu kişi diye araştırdığınızda ise muhteşem bir katalog ve fotoğraflarla karşılaşıyorsunuz. Bu kişi gerçekten Sayıştay amblemi bulunan bir araçla gelmiş.

Devamını Oku
23.09.2025
Futbola da soruşturma başlatıldı

Bugün sizlere iki durumdan bahsedeceğim...

Devamını Oku
20.09.2025
Bu kadar öğrenci ve öğretmen ne olacak

“Bu firma sigara ihracatı yapıyor gibi gözüküyordu. Dolayısıyla ürettiği sigarayı ihraç ediyordu ancak sigaralar ya tekrar getiriliyor ya da ihraç edilmiş gibi gösterilip iç piyasaya dağıtılıyordu. Yasal olarak elde ettikleri KDV iadesini de mahsup ediyorlardı. Mahsubu ise Awox isimli teknoloji şirketinin ithalat işlemlerinde ödenecek vergi tutarına kullanılıyordu.”

Devamını Oku
16.09.2025
Cevabını herkesin bildiği soru

Paraya ihtiyacınız oldu ve bankadan kredi almaya gittiniz.

Devamını Oku
13.09.2025
Çürümenin fotoğrafı

Türkiye son yıllarda büyük bir yıkım sürecinden geçiyor.

Devamını Oku
06.09.2025
Savcıları bile kandırmaya kalkıştılar

Dolandırıcılık dediğimiz şey genelde sıradan vatandaşın bir telefonla tuzağa düşmesiyle sınırlı kalır. Ama bu kez tablo bambaşka.

Devamını Oku
02.09.2025
Sahte kanser ilacı ürettiler: İstenen ceza şaşırttı!

Depo baskınında 2 milyar TL değerinde ilaç bulunurken sanıklar hakkında sadece bir yıldan beş yıla kadar hapis istenmesi şaşkınlık yarattı.

Devamını Oku
31.08.2025
'Berlin büyükelçiliği' dolandırıcılığı

İnsanlığın bir toplum olarak var olduğu dönemlerden bu yana aradığı iki şey var...

Devamını Oku
30.08.2025
Milyarlık yarım adaya 20 bin lira bedel

Daha önce yine bu köşeden, Hazine arazilerinin sahte evraklar ile işbirlikçi avukatlar aracılığıyla ele geçirildiğini yazmıştım. Bu dosyaları takip ediyorum ve çok ilginç gelişmeler var, yakında yazacağım.

Devamını Oku
26.08.2025
E-imza skandalı ve uyuşturucu ticareti

Bir önceki yazımda, devlet hastanesi ve özel hastanelerdeki doktorların çalınan e-imza tokenleri ile ilgili düzenlenen iddianameden bahsetmiştim.

Devamını Oku
23.08.2025
Ölü doktorla sahte reçete

Bakın bir çete, depremde ölmüş olan doktorların hesaplarıyla reçete düzenleyip uyuşturucu etkisi olan ilaçları satmış. Çetenin içerisinde eczacılar da var doktorlar da... Bakın 1301 reçete ve 585 bin kapsül yeşil reçeteli haptan bahsediyoruz. İddianamesine ulaştım.

Devamını Oku
19.08.2025
Bu açıklamalar AKP’deki hizipleşmeler içindi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, eski AKP MKYK Üyesi avukat Mücahit Birinci’ye yönelik açıklamaları gündeme damga vurdu.

Devamını Oku
16.08.2025
Türk öğrenciler yasal olmayan yollarla düzenlenmiş belgelerle fakültelere girdi: Sahte pasaport skandalı

Kasım 2024’te CİMER’e ulaşan ihbara göre yüzlerce Türk öğrenci sahte yabancı pasaportlarla üniversitelere özellikle de tıp ve hukuk fakültelerine kayıt yaptırdı.

Devamını Oku
11.08.2025
Diploma skandalında yeni perde

Türkiye, bir haftadır sahte diploma, sahte ehliyet ve sahte belgelerin ortaya çıkmasıyla sarsılıyor.

Devamını Oku
09.08.2025
Sahte diploma sistemi

Bu köşeyi takip eden okurlarım hatırlarlarsa sahte diplomalar, sertifikalar ve ehliyet çeteleri ile ilgili onlarca yazı yazdım. En son 28.09.2024 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi’nde gerçekleşen diploma skandalını yazmıştım.

Devamını Oku
05.08.2025
Neslim Güngen’i hatırlar mısınız

Dilan Polat’ı malum sektöre sokmasıyla bilinen fenomen Neslim Güngen’i hatırlayanlar vardır.

Devamını Oku
02.08.2025
Ormanlar yanarken uçaklar satılıyor

“Orman yangınları mevsiminde” her yıl yüreğimiz yanarken gökyüzüne umutla baktığımız yangın söndürme uçaklarının akıbeti, ne yazık ki ticari ve hukuki bir çıkmaza saplanmış durumda.

Devamını Oku
29.07.2025
Ölüm serbest, sorumluluk yasak

Bu ülkede insanlar ölüyor. Her gün, her ay, her yıl. Ve ölümlerin çoğu kader değil, ihmal.

Devamını Oku
26.07.2025
‘Zabıt kâtibi’ soruşturmaları kapattı

Bir adliye düşünün...

Devamını Oku
22.07.2025
Zeydan Karalar ve dosyadaki çelişkiler

Zeydan Karalar, güneşin yüz bin parçaya bölündüğü topraklarda doğmuş bir adamdır.

Devamını Oku
19.07.2025
‘Barış’ diye diye gelen tasfiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beklenen “kritik” açıklamasını yaptı. “AK Parti, MHP ve DEM; biz, en azından üçlü olarak bu yola beraber yürümeye karar verdik.”

Devamını Oku
15.07.2025
Görgüsüzlükle kurulan saltanat

Dilan Polat davasının bir duruşması daha geride kaldı.

Devamını Oku
12.07.2025
Kim bu Aziz İhsan Aktaş?

Son dönemlerde sıkça duyuyoruz bu ismi. Savcılık iddiasına göre bu kişi suç örgütü lideriymiş. Suç örgütü lideri olarak gözaltına alınıp tutuklandı. Tutuklandıktan sonra şirketleri için konkordato istedi ancak kabul edilmedi. Sonra etkin pişmanlıktan yararlandı ve rüşvet verdiği isimleri açıkladı. Tam da bu esnada tesadüf konkordato talebi kabul edildi! Beyanlarıyla seçilmiş belediye başkanları ve bürokratlar gözaltına alındı, tutuklandı. Belediye yönetimleri el değiştirdi.

Devamını Oku
08.07.2025
Yangınların çaresi kamulaştırma

Ormanlarımız, yüreğimiz, ciğerimiz yanıyor. Hatay, Manisa, Antalya ve İzmir...

Devamını Oku
05.07.2025
Kolay para yok!

Hesabını kiraya vermek, özgürlüğünü ipotek etmektir. Yasadışı bahis ve kumar, bu ülkenin en derin yaralarından biri. Uyuşturucu kadar tehlikeli, hatta ondan daha yaygın bir bataklık.

Devamını Oku
01.07.2025
Ne zaman adam oluruz

Fatih Altaylı... Tutuklama furyasının son mağduru da o oldu. Herkes biliyor ki uzun zamandır tutuklamak için bahane arıyorlardı ve tutuklandı.

Devamını Oku
28.06.2025
2.5 milyar TL’lik vurgun

Bugün sizlere çok çarpıcı bir dosyadan bahsedeceğim. 2 kişinin mağdur, 46 kişinin şüpheli olduğu bir iddianame var elimde. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu hazırlamış. Teknik ve delil anlamında gayet iyi hazırlanmış bir iddianame. Emniyet güçleri de işlerini şahane yapmış.

Devamını Oku
24.06.2025
Umay Nine Ağacı

Yine geldik, toprağın sesini duymayanların, bu ülkeyi tanımayanların çıkardığı bir yasaya.

Devamını Oku
21.06.2025
Yazık bu ülkenin emekçilerine

Türkiye çok zor bir süreçten geçiyor. Bunu yaşayarak, okuyarak, dinleyerek, görerek her gün yeniden ve yeniden anlıyorum. Sadece hukuki zorluktan bahsetmiyorum. Türk halkı büyük bir ekonomik sınav veriyor. Zengin olmak için değil, adeta hayatta kalmak için savaşıyor. Gelin anlatayım...

Devamını Oku
17.06.2025
Ferdi Zeyrek ile kazadan iki gün önce konuştum

Ferdi Zeyrek... Eski belediye başkanına yaklaşık yüzde 30 oy fark atarak “75 yıl sonra Manisa’yı CHP’ye kazandıran” başkan.

Devamını Oku
14.06.2025
Ümit Özdağ sanık sandalyesinde

Yarın İstanbul Silivri’de sadece bir siyasetçi değil, bir fikir yargılanacak.

Devamını Oku
10.06.2025
Bu hukuk mu, hesaplaşma mı karar verin

Türkiye, son yıllarda en garip hukuk süreçlerinden birine daha tanıklık ediyor...

Devamını Oku
07.06.2025