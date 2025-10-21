Cumhuriyet Gazetesi Logo
Emniyet’in uyuşturucu raporu (2)
Murat Ağırel
Son Köşe Yazıları

Emniyet’in uyuşturucu raporu (2)

21.10.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 2025 Uyuşturucu Raporu, Türkiye’deki uyuşturucu gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu hususta çok yazı yazdım, son rapor ile ilgili de yazdım. Rapordaki belirtilen rakamlar çok korkutucu. Çevirip çevirip tekrar okuyorum. Israrla üzerinde durmamız gereken bir durum.

Bu yüzden ısrarla yazmaya da devam edeceğim.

Bugün ilgili raporun sentetik ecza/ilaç kısmının altını çizmemiz gerekiyor. Rapora göre 2024 yılında 94.753.500 tablet sentetik ilaç ele geçirildi. Bu, bir önceki yıla göre tam yüzde 227’lik artış demek! Yani her yıl daha fazla “ilaç” yasadışı ellerde, daha fazla genç uyuşturucuya bulaşıyor.

2018 yılında yakalanan 1.973.000 adetken 2024 yılında 94.753.000 adede çıkmış. 2018-2024 yılları arasında yakalanan toplam rakam 153 milyon adet olmuş. Bakın bu sadece yakalanabilen. Bu hapların içinde en çok öne çıkan etken madde pregabalin. Raporda açıkça yazıyor: Galara, Gerica ve Lyrica ibareli ilaçlar, Türkiye’de ele geçirilen sentetik ilaçların neredeyse tamamını oluşturuyor. Bir başka ifadeyle; bu ilaçlar artık sokakta esrarın, eroinin, kokainin yerini almaya başlamış.

Pregabalin etken maddesi içeren ilaçlar aynı zamanda yüksek bağımlılık riski taşıyor ve sonrasında önemli sağlık sorunlarına yol açıyor. Başta eroin olmak üzere opioid bağımlılığının yoksunluk hissini gidermek amacıyla sıklıkla tercih edildiği göz önünde bulundurulmalı. Ülkemizde yıldan yıla suiistimali artan sentetik ilaçların diğer yasadışı uyuşturucularla aynı derecede bir tehdit unsuru taşıdığı söylenebilir.

Pregabalin etken maddeli ilaçlar nöropatik ağrı, epilepsi ve anksiyete gibi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Bu ilaçlar 2019 yılında yeşil reçete kapsamına alındı ve eczacılara SMS bilgilendirme zorunluluğu getirildi; böylece satış ve reçete hareketi izlenebilir hale getirildi.

Ne yazık ki bu ilaçlara ulaşım hem çok zor hem de çok kolay!

Bu kadar kontrol altındaki bir ilaç nasıl oluyor da uyuşturucu satıcılarının ve kullanıcıların eline rahatlıkla geçiyor? Bu kadar ilaç nasıl satılıyor ve nerede üretiliyor?

Raporda bir tespit var.

İstanbul’da yakalanan yasadışı sentetik ilaç, üretimde kullanılan kimyasallar ve ekipmanlarının yer aldığı yasadışı -yani merdiven altı- üretim yerleri tespit edilmiş. 2024 yılı içinde sentetik ilaçların önemli bir kısmı yasadışı tabletleme merkezlerinde ele geçirilmiş.

Bu kapsamda özellikle İstanbul’da 10’dan fazla tabletleme merkezi tespit edilmiş. Tespit edilen tabletleme merkezlerinde yüklü miktarlarda pregabalin etken maddesi, yasadışı üretilmiş sentetik ilaçlar ve tabletleme işleminde kullanılan ekipman ve materyaller ele geçirilmiş. Yani piyasada yakalanan ilaçların büyük kısmı merdiven altı diye tabir edilen imalathanelerde üretiliyor; sanki gerçek ilaçmış gibi paketlenip satılıyor.

Diğer bir yöntem ise yine bu köşede de okuduğunuz üzere, hastanelerde sahtekârlıkla sisteme girilip yazılan reçeteler veya görevini kötüye kullanarak bile isteye reçete hazırlayan çok az sayıda doktor tarafından yazılan reçeteler aracılığıyla gerçekleşiyor. Yine sayıları çok az olmasına rağmen reçetedeki ilaçları temin eden eczaneler sayesinde piyasaya sürülüyor.

Bu arada önceki yazımla ilgili bir şeyi düzeltmek istiyorum.

Son yazımdaki bir cümle yanlış anlaşılmış, bundan dolayı Türk Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney bana ulaştı. Alındıklarını dile getirdi. Eczacılara tabii ki torbacı benzetmesi yapmadım. Ama yazdığım cümleye bakınca neden öyle anlaşıldığını anladım. Özür diler, düzeltirim.

Tabii ki üzüldüm; çünkü tüm yazılarımda ve yayınlarımda Türk Eczacılar Birliği’nin ve işini düzgün yapan eczanelerin önemini altını çizerek belirtmeme rağmen yazıdaki tek bir cümlenin yanlış anlaşılacağını hiç düşünmemiştim. TEB Başkanı Arman Üney ile hem eczacıların yaşadığı sorunları hem de mevcut konularla ilgili uzun bir sohbet gerçekleştirdik. Sonraki yazılarımda değineceğim.

Hem yargıya intikal eden hem de Emniyet raporlarında açıkça belirtilen bir ilaç skandalı yaşanıyor.

Merdiven altı üretimlerin yanında sistemi kötüye kullanan kişiler de var. Bu kişilerin sayısı çok az ama var. Bu kişiler doktor, eczacı, eczacı kalfası veya ilaç şirketlerinde çalışan personel olarak karşımıza çıkıyor.

Raporda yine çok önemli bir duruma dikkat çekiliyor. Pregabalin gibi ülkemizde de görülmeye başlayan ve uyuşturucu madde niyetiyle kullanılan etken maddeden bahsettim.

Buna benzer olarak, orta ve şiddetli ağrıların tedavisinde kullanılan tramadol ile eroin ve diğer opioid bağımlılıklarının tedavisi ve bazı rahatsızlıkların ağrısını hafifletmek için kullanılan metadon diye bir madde daha var.

Tramadol etken maddeli ilaç 2018 yılında 71.884 adet yakalanmışken bu rakam 2024 yılında 414.000 adede çıkmış. Metadon ise 2018 yılında 50.000 adet iken 2024 yılında 119.000 adede çıkmış.

Ümraniye’de yasadışı ilaç üreten imalathaneye yapılan baskında ele geçirilen 5 milyon kanser ilacı vardı. Aynı zamanda bu depoda pregabalin etken maddeli ilaçlar ve yüzlerce kilo hammadde ele geçirilmişti.

Hammaddeye ve ilaçlara ulaşım noktasında daha keskin önlemlerin alınması gerektiği tüm çıplaklığıyla göz önünde duruyor.

Bu kadar kimyasal madde yakalanmışken en önemli soruyu da kaçırmayalım. Bunca ilacı, uyuşturucuyu, etken maddeyi kim, neden ve nasıl kullanmaya mecburiyetine düşüyor?

İlaç pazarlamak, reklamını yapmak artık normal bir hale geldi. Bu işin sermaye ve pazarını yani kapitalist tarafını da ilerleyen zamanlarda işleriz. İnsanları zehre mahkûm ettiler.

İlgili Konular: #uyuşturucu #EGM

Yazarın Son Yazıları

Emniyet’in uyuşturucu raporu (2)

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 2025 Uyuşturucu Raporu, Türkiye’deki uyuşturucu gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu hususta çok yazı yazdım, son rapor ile ilgili de yazdım. Rapordaki belirtilen rakamlar çok korkutucu. Çevirip çevirip tekrar okuyorum. Israrla üzerinde durmamız gereken bir durum.

Devamını Oku
21.10.2025
Emniyet’in uyuşturucu raporu (2)

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 2025 Uyuşturucu Raporu, Türkiye’deki uyuşturucu gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu hususta çok yazı yazdım, son rapor ile ilgili de yazdım. Rapordaki belirtilen rakamlar çok korkutucu. Çevirip çevirip tekrar okuyorum. Israrla üzerinde durmamız gereken bir durum.

Devamını Oku
21.10.2025
Emniyet’in uyuşturucu raporunda inanılmaz rakamlar

Bir ülkenin karanlığını anlamak istiyorsan rakamlara değil, o rakamların sessizliğine bakacaksın.

Devamını Oku
18.10.2025
'Sahte diploma' skandalında yeni perde!

Bu satırları apar topar aldığım bir haber nedeniyle hızlıca yazıyorum. Haber her şeyden önce gelir diyerek o yüzden ifadelerimi de kısa tutacağım.

Devamını Oku
15.10.2025
Milyarlarca liralık Papara iddianamesi çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada “Yasadışı bahis bataklığının üzerine kararlılıkla gideceğiz” mesajını paylaştı.

Devamını Oku
14.10.2025
'Adaletin değil, rövanşın hikâyesi...'

Türkiye’de hukuk metinleri bazen adaletin pusulasıdır bazen de siyasetin kılıfı.

Devamını Oku
11.10.2025
Gazetecilik değil gerçeği saklamak suçtur

Saat 05.45. Kapıya vurulan tok sesle uyandım. Polisler evdeydi. Gözaltı kararı vardı. Suçum: Gazetecilik. Ama belgede şantaj yazıyordu.

Devamını Oku
07.10.2025
Yargının başka işleri var

En son yazımda Sayıştay raporlarından hükümet bütçesinin nasıl bir batakta olduğunu anlatmıştım.

Devamını Oku
04.10.2025
Norveç mi Türkiye mi?

Türkiye Varlık Fonu ise 360 milyar dolar büyüklüğünde. Fakat her bir Türk vatandaşına sadece 3 bin 644 dolar düşüyor. Peki, bir Norveç vatandaşıyla bir Türkün yatırım varlığı arasındaki 318 milyar dolarlık fark nerede?

Devamını Oku
30.09.2025
Unutmayın, unutturmayın

Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı dönemi, kentin tarihine tartışmalı ihaleler ve usulsüzlük iddialarıyla geçti.

Devamını Oku
27.09.2025
Sahte Sayıştay denetçisi!

Haber böyle. Kimdir bu kişi diye araştırdığınızda ise muhteşem bir katalog ve fotoğraflarla karşılaşıyorsunuz. Bu kişi gerçekten Sayıştay amblemi bulunan bir araçla gelmiş.

Devamını Oku
23.09.2025
Futbola da soruşturma başlatıldı

Bugün sizlere iki durumdan bahsedeceğim...

Devamını Oku
20.09.2025
Bu kadar öğrenci ve öğretmen ne olacak

“Bu firma sigara ihracatı yapıyor gibi gözüküyordu. Dolayısıyla ürettiği sigarayı ihraç ediyordu ancak sigaralar ya tekrar getiriliyor ya da ihraç edilmiş gibi gösterilip iç piyasaya dağıtılıyordu. Yasal olarak elde ettikleri KDV iadesini de mahsup ediyorlardı. Mahsubu ise Awox isimli teknoloji şirketinin ithalat işlemlerinde ödenecek vergi tutarına kullanılıyordu.”

Devamını Oku
16.09.2025
Cevabını herkesin bildiği soru

Paraya ihtiyacınız oldu ve bankadan kredi almaya gittiniz.

Devamını Oku
13.09.2025
Çürümenin fotoğrafı

Türkiye son yıllarda büyük bir yıkım sürecinden geçiyor.

Devamını Oku
06.09.2025
Savcıları bile kandırmaya kalkıştılar

Dolandırıcılık dediğimiz şey genelde sıradan vatandaşın bir telefonla tuzağa düşmesiyle sınırlı kalır. Ama bu kez tablo bambaşka.

Devamını Oku
02.09.2025
Sahte kanser ilacı ürettiler: İstenen ceza şaşırttı!

Depo baskınında 2 milyar TL değerinde ilaç bulunurken sanıklar hakkında sadece bir yıldan beş yıla kadar hapis istenmesi şaşkınlık yarattı.

Devamını Oku
31.08.2025
'Berlin büyükelçiliği' dolandırıcılığı

İnsanlığın bir toplum olarak var olduğu dönemlerden bu yana aradığı iki şey var...

Devamını Oku
30.08.2025
Milyarlık yarım adaya 20 bin lira bedel

Daha önce yine bu köşeden, Hazine arazilerinin sahte evraklar ile işbirlikçi avukatlar aracılığıyla ele geçirildiğini yazmıştım. Bu dosyaları takip ediyorum ve çok ilginç gelişmeler var, yakında yazacağım.

Devamını Oku
26.08.2025
E-imza skandalı ve uyuşturucu ticareti

Bir önceki yazımda, devlet hastanesi ve özel hastanelerdeki doktorların çalınan e-imza tokenleri ile ilgili düzenlenen iddianameden bahsetmiştim.

Devamını Oku
23.08.2025
Ölü doktorla sahte reçete

Bakın bir çete, depremde ölmüş olan doktorların hesaplarıyla reçete düzenleyip uyuşturucu etkisi olan ilaçları satmış. Çetenin içerisinde eczacılar da var doktorlar da... Bakın 1301 reçete ve 585 bin kapsül yeşil reçeteli haptan bahsediyoruz. İddianamesine ulaştım.

Devamını Oku
19.08.2025
Bu açıklamalar AKP’deki hizipleşmeler içindi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, eski AKP MKYK Üyesi avukat Mücahit Birinci’ye yönelik açıklamaları gündeme damga vurdu.

Devamını Oku
16.08.2025
Türk öğrenciler yasal olmayan yollarla düzenlenmiş belgelerle fakültelere girdi: Sahte pasaport skandalı

Kasım 2024’te CİMER’e ulaşan ihbara göre yüzlerce Türk öğrenci sahte yabancı pasaportlarla üniversitelere özellikle de tıp ve hukuk fakültelerine kayıt yaptırdı.

Devamını Oku
11.08.2025
Diploma skandalında yeni perde

Türkiye, bir haftadır sahte diploma, sahte ehliyet ve sahte belgelerin ortaya çıkmasıyla sarsılıyor.

Devamını Oku
09.08.2025
Sahte diploma sistemi

Bu köşeyi takip eden okurlarım hatırlarlarsa sahte diplomalar, sertifikalar ve ehliyet çeteleri ile ilgili onlarca yazı yazdım. En son 28.09.2024 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi’nde gerçekleşen diploma skandalını yazmıştım.

Devamını Oku
05.08.2025
Neslim Güngen’i hatırlar mısınız

Dilan Polat’ı malum sektöre sokmasıyla bilinen fenomen Neslim Güngen’i hatırlayanlar vardır.

Devamını Oku
02.08.2025
Ormanlar yanarken uçaklar satılıyor

“Orman yangınları mevsiminde” her yıl yüreğimiz yanarken gökyüzüne umutla baktığımız yangın söndürme uçaklarının akıbeti, ne yazık ki ticari ve hukuki bir çıkmaza saplanmış durumda.

Devamını Oku
29.07.2025
Ölüm serbest, sorumluluk yasak

Bu ülkede insanlar ölüyor. Her gün, her ay, her yıl. Ve ölümlerin çoğu kader değil, ihmal.

Devamını Oku
26.07.2025
‘Zabıt kâtibi’ soruşturmaları kapattı

Bir adliye düşünün...

Devamını Oku
22.07.2025
Zeydan Karalar ve dosyadaki çelişkiler

Zeydan Karalar, güneşin yüz bin parçaya bölündüğü topraklarda doğmuş bir adamdır.

Devamını Oku
19.07.2025
‘Barış’ diye diye gelen tasfiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beklenen “kritik” açıklamasını yaptı. “AK Parti, MHP ve DEM; biz, en azından üçlü olarak bu yola beraber yürümeye karar verdik.”

Devamını Oku
15.07.2025
Görgüsüzlükle kurulan saltanat

Dilan Polat davasının bir duruşması daha geride kaldı.

Devamını Oku
12.07.2025
Kim bu Aziz İhsan Aktaş?

Son dönemlerde sıkça duyuyoruz bu ismi. Savcılık iddiasına göre bu kişi suç örgütü lideriymiş. Suç örgütü lideri olarak gözaltına alınıp tutuklandı. Tutuklandıktan sonra şirketleri için konkordato istedi ancak kabul edilmedi. Sonra etkin pişmanlıktan yararlandı ve rüşvet verdiği isimleri açıkladı. Tam da bu esnada tesadüf konkordato talebi kabul edildi! Beyanlarıyla seçilmiş belediye başkanları ve bürokratlar gözaltına alındı, tutuklandı. Belediye yönetimleri el değiştirdi.

Devamını Oku
08.07.2025
Yangınların çaresi kamulaştırma

Ormanlarımız, yüreğimiz, ciğerimiz yanıyor. Hatay, Manisa, Antalya ve İzmir...

Devamını Oku
05.07.2025
Kolay para yok!

Hesabını kiraya vermek, özgürlüğünü ipotek etmektir. Yasadışı bahis ve kumar, bu ülkenin en derin yaralarından biri. Uyuşturucu kadar tehlikeli, hatta ondan daha yaygın bir bataklık.

Devamını Oku
01.07.2025
Ne zaman adam oluruz

Fatih Altaylı... Tutuklama furyasının son mağduru da o oldu. Herkes biliyor ki uzun zamandır tutuklamak için bahane arıyorlardı ve tutuklandı.

Devamını Oku
28.06.2025
2.5 milyar TL’lik vurgun

Bugün sizlere çok çarpıcı bir dosyadan bahsedeceğim. 2 kişinin mağdur, 46 kişinin şüpheli olduğu bir iddianame var elimde. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu hazırlamış. Teknik ve delil anlamında gayet iyi hazırlanmış bir iddianame. Emniyet güçleri de işlerini şahane yapmış.

Devamını Oku
24.06.2025
Umay Nine Ağacı

Yine geldik, toprağın sesini duymayanların, bu ülkeyi tanımayanların çıkardığı bir yasaya.

Devamını Oku
21.06.2025
Yazık bu ülkenin emekçilerine

Türkiye çok zor bir süreçten geçiyor. Bunu yaşayarak, okuyarak, dinleyerek, görerek her gün yeniden ve yeniden anlıyorum. Sadece hukuki zorluktan bahsetmiyorum. Türk halkı büyük bir ekonomik sınav veriyor. Zengin olmak için değil, adeta hayatta kalmak için savaşıyor. Gelin anlatayım...

Devamını Oku
17.06.2025
Ferdi Zeyrek ile kazadan iki gün önce konuştum

Ferdi Zeyrek... Eski belediye başkanına yaklaşık yüzde 30 oy fark atarak “75 yıl sonra Manisa’yı CHP’ye kazandıran” başkan.

Devamını Oku
14.06.2025