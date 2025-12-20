AKP dışındaki bütün partiler düne kadar “süreç komisyonu” bağlamında hazırladıkları raporları TBMM Başkanlığı’na sundu. Böylece -AKP hariç- partilerin “Kürt sorunu”nu çözme konusunda ne düşündükleri ortaya çıktı.

Ama baştan söyleyeyim:

Ben, şehit aileleri ile gazilerin bu sürece ilişkin rızaları olup olmadığını gösterecek bir öneriye rastlamadım.

Bir de DEM Parti’nin, yabancı bir devletle yapılacak görüşme nedeniyle mi, yoksa Türkiye’nin bir iç sorununu çözmek için mi rapor hazırladığını anlayamadım. Çünkü önerilerinin arasında Lozan’a karşıtlığın olması gibi ancak Türkiye’nin “ulus devlet” olmasını (ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack gibi) hazmedemeyenlerin diline yakışan ifadeler var.

Nitekim CHP de raporunda, Lozan Antlaşması’nı, (Türk-Kürt, SünniAlevi-Hıristiyan tüm vatandaşların ortak malı olan) Cumhuriyetin kurucu değerlerinin temel taşı olarak niteliyor ve “Özgürlükçü Cumhuriyet, farklı kimliklerin dışlanmaması ve yurttaşların aynı hak ve özgürlüklere sahip olmasını esas almaktadır” diyor.

Burada DEM Partililerin “Kürtler uzun yıllar dışlandı” şikâyetiyle “Anayasa ve yasalarda onları da kapsayacak değişiklikler yapılması talebi haksız mı” sorusu akla gelebilir.

Doğrudur. Kürtlerin devletle ilişkilerinde bir ayrımcılık görmekten şikâyet ettikleri bilinmektedir. Ama bunun sebebinin, Kürtlere karşı “ayrımcı bir önyargı” olmasından değil, Cumhuriyet öncesi ve sonrasında (daha açıkçası 1921 Koçgiri isyanından beri 27 adet Kürt ayaklanması olduğu gerçeğinden kaynaklanmış olabileceği, o nedenle anayasa ve yasalarda değil, çareyi doğruca bürokrasinin tavrını gözden geçirip düzeltmesinde aramak doğrudur. Yani sorun yasalar değil, uygulamanın düzeltilmesidir.

Kaldı ki şikâyetçiler de kendi dillerine ve davranışlarına dikkat edip düzeltmelidir. Çok eski değil, bu son “süreç” başladıktan sonra, örneğin 7 Ekim 2025 tarihinde TBMM’de DEM Parti Meclis Grubu’nda, Türk kamuoyunun hafızasına “40 bin yurttaşımızın katlinden sorumlu” bir kişi olarak yerleşen ve yargılanarak mahkûm olan Abdullah Öcalan lehine “Biji serok Apo” (“Yaşasın önder Apo”) diye tezahürat yapılması, Medeniyetler Beşiği Derneği Batman Şube Başkanı Nezahat Hasan’ın “Öcalan’ın bu süreçte başmüzakereci olmasını” önermesi; 19 Ekim 2025 günü bir grup PKK sempatizanının Diyarbakır’da Öcalan’ın posterini Ben u Sen burçlarına asma teşebbüsüne engel olmak isteyen polise, bir gencin “Düşman (posterin asılmasına) izin vermeyeceğini söylüyor” diye bağırması, o yürüyüş ve olaylara DEM’li dört milletvekilinin katılması, “barış ve kardeşlik” iddiasına aykırı değil mi?

Bir başka dernek başkanının, Cumhuriyete karşı silahlı isyan başlatmış ve yargılanarak cezalandırılmış olan Şeyh Sait ve Seyit Rıza için “iade-i itibar” talebinde bulunması bu sürece uygun mu?

Şunu söylemek istiyorum:

Barış, kardeşlik yani terörsüz Türkiye hepimizin ortak isteğidir. Ama o aşamaya ulaşmak sadece DEM dışındaki partilerin, kişilerin ve kurumların borcu değildir. DEM’lilerin ve onların sözcülüğünü yaptığı kesimlerin ve kişilerin de ne dediklerine ne yaptıklarına ve geçmişte bu topluma ve bu devlete karşı işlenmiş suçlara bakmalarında sayılamayacak kadar büyük yarar vardır.