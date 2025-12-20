Cumhuriyet Gazetesi Logo
GAIN Medya soruşturmasında kritik soru: Para nereden geldi
Murat Ağırel
Son Köşe Yazıları

GAIN Medya soruşturmasında kritik soru: Para nereden geldi

20.12.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Türkiye’de bazı başarı hikâyeleri vardır.

Sorsanız “vizyon”, “girişimcilik”, “cesaret” diye ders diye okutulur.

Ama perde arkasına bakarsınız, karşınıza sorulmamış sorular, cevapsız para yolları çıkar.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı açıklama tam da böyle bir hikâyenin perdesini araladı. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “yasadışı bahis” ve “suç gelirlerinin aklanması” suçlamalarıyla GAİN Medya merkezli bir soruşturma başlatıldı. Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın gözaltına alındı, tutuklandı. Anahat Holding ve bağlı şirketlere TMSF kayyum atandı. Ertesi gün ise Okan Karacan da gözaltına alınan isimler arasındaydı. Adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Şimdi duralım.

Bir nefes alalım.

Ve şu soruyu soralım:

Daha önce yazdım. Kitabım Kirli Çark’ta da anlattım. İsim aynı: Berkin Kaya.

Son altı yedi yıla baktığınızda karşınıza adeta bir “mucize” çıkıyor. İnşaat, medya, film-dizi sektörü, dijital platformlar, restoran zincirleri, lüks mekânlar... Ve sonunda GAİN Medya. Bu kadar kısa sürede, bu kadar büyük yatırımlar yapılabiliyorsa insan ister istemez şunu soruyor: Bu para nereden geldi?

Berkin Kaya’nın iş dünyasındaki yükselişi Ukash Kart ile başlıyor. Kendisiyle yaptığım görüşmede Ukash sisteminin kendisine ait olduğunu söyledi. Ancak resmi kayıtlarda adı yok. Ukash, kredi kartı kullanmak istemeyenler için tasarlanmış, ön ödemeli ve tek kullanımlık bir sistemdi. Peki en yoğun kimler kullanıyordu? Yasadışı bahis siteleri.

2015’te elektronik para yasası çıkınca “Kapattık” deniyor. Ama sistem kapanmıyor. Sadece isim değiştiriyor. Bu kez karşımıza OTOPAY çıkıyor. Yöntem aynı, hedef kitle aynı, kullanım alanı yine aynı. Tesadüf mü? Buna kamuoyunun inanmasını beklemek zor.

Mantar gibi çoğalıyorlar.

Ukash ismiyle kurulan şirketlerin etrafında dolaştığınızda bu kez Baha İlmen çıkıyor karşınıza. Sistemcoin soruşturmasında tutuklanan, Çiftlik Bank benzeri sistemlerin Türkiye’deki ilk geliştiricilerinden biri olarak anılan bir isim. Çiftlikgeliri, Paraçiftlikte, Milkabank... Yüzlerce şikâyet, onlarca dosya. Şimdi sormak gerekiyor: Bu isimler gerçekten birbirinden bağımsız mı, yoksa aynı zincirin halkaları mı?

Berton Yapı, Berton Medya, Berton Tarım... Şirketler büyüyor, filmler çekiliyor, ünlü isimlerle projeler yapılıyor, restoran zincirleri satın alınıyor. Ama vergi kayıtlarına baktığınızda tablo tersine dönüyor. Çoğu yıl matrahsız. Ödenen vergi tutarları yapılan yatırımlarla kıyaslandığında “komik” denecek seviyede. Bu noktada soru çok net: Bu kadar yatırımı yapan şirketler neden vergi vermiyor?

Bitmedi... Bir başka dikkat çekici başlık ise Serafina. Dünyaca ünlü Serafina restoranlarının Türkiye hakları 2023 yılında Berkin Kaya ve kuzeni Kaan Kasacı tarafından 3.2 milyon dolara satın alınıyor. Kaan Kasacı, Beşiktaş Genel Kurul üyesi; bir dönem başkan adayının yönetim listesinde yer almış bir isim.

Fakat halen cevaplanmayan bir soru var: Bu para nereden geldi?

GAİN’in el değiştirme süreci de en az bu sorular kadar dikkat çekici. Önce RAMS Grup’a satılıyor. Ardından RAMS, GAİN’i Berkin Kaya’ya devrediyor. Sonra GAİN, Anahat Holding çatısı altına giriyor. Anahat Medya AŞ 12 Aralık 2024’te kuruluyor, 21 Şubat 2025’te GAİN’i satın alıyor. Bugün ise şirket TMSF kayyumunda. Bu kadar kısa sürede, bu kadar büyük bir satın alma...

GAİN’i Berkin Kaya’dan alan isim Selahattin Aydın. Eski İBB BELTUR genel müdürü. Hamdi Safi ile Anadolu Kılavuzluk AŞ’de ortaklık yapmış bir isim. Düşük hisse, yüksek kâr payı sistemiyle kurulan bir yapı. Selahattin Aydın, GAİN alımını bana doğruladı. Yasadışı bahisle ilgisi olmadığını söyledi. Aziz Saka tarafından dolandırıldığını anlattı. Peki, savcılık ne dedi? Bugün tutuklu.

Tutuklanan bir diğer isim ise Barbaros Reşat Gülcan. TRPOS Yönetim Kurulu üyesi. TRPOS’u nereden hatırlıyoruz? iQ Money operasyonundan. O operasyonda tutuklanan Akın Demir’in TRPOS’u satın almasıyla gündeme gelmişti. Şirket “satış iptal” açıklaması yapmıştı. Anlaşılan savcılık bu açıklamayı yeterli bulmamış.

Dosyadaki en kritik iddialardan biri ise sahte gişe meselesi. Berkin Kaya ile birlikte çalışanların iddiasına göre şirketlerin finansal işlerini yöneten isim Barbaros Reşat Gülcan’dı. Şirket kasasındaki paralarla Berton Medya tarafından vizyona sokulan filmlerin biletleri toplu şekilde satın alınıyor, böylece sahte gişe hasılatı yaratılıyor ve sistemdeki paranın meşrulaştırıldığı öne sürülüyor. Bu iddiaları sadece çalışanlardan değil, sinema ve dizi sektöründe yıllardır emek veren yapımcılardan da dinledim. Hatta bu konuda Rekabet Kurumu’nda devam eden bir soruşturma olduğu da ifade ediliyor.

Biliyorum çok isim ve çok şirket varmış gibi görünüyor. Fakat bu çemberin sahipleri bir elin parmaklarını geçmiyor.

Zaten MASAK uzmanları ve müfettişler için bu iddialar, kısa bir incelemeyle ortaya çıkarılabilecek nitelikte.

Yargı süreci devam ediyor. İddialar ve gerçekler ortaya çıkacaktır. Ama sorular ortada. Para yolları ortada. Şirketler, isimler, tarihler ortada.

Şimdi sıra devlette.

Bu paralar nereden geldi? Kim kimi, neden satın aldı? Sahte gişe yapan filmler ile para aklandı mı? Bu filmlerin finans kaynağı yasadışı bahis mi?

Biz sormaya devam edeceğiz.

Çünkü bu ülkede cevapsız kalan her soru, yeni bir kirli çarkın oluşmasına neden oluyor.

İlgili Konular: #tutuklama #Rekabet Kurumu #Soruşturma #MASAK #Gain

