Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sahte Sayıştay denetçisi!
Murat Ağırel
Son Köşe Yazıları

Sahte Sayıştay denetçisi!

23.09.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Kendilerini sahte kamu görevlisi gibi tanıtıp dolandırıcılık yapanların haberlerini hemen hemen her gün görebiliyoruz.

Tüm uyarılara, kamu spotlarına rağmen kendini savcı, jandarma, Emniyet görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunanlar yurttaşların canını yakmaya devam ediyor.

Sadece bu kamu kurumlarında değil tabii ki... Yargılamadaki caydırıcılık söz konusu olmadığı ve cezasız kalacaklarını, aldıkları cezanın çok az olacağını veya eninde sonunda bir af çıkacağını bilen bu kişiler faaliyetlerine yenilerini ekliyorlar.

Ben de sık sık yazıyorum ki vatandaşlarımız bunlara karşı uyanık olsun.

Eski haberleri hatırlayalım: İstanbul’da kendilerini SGK çalışanı olarak tanıtan Necati A. (48) ve Veli Y. (48), çok sayıda işyerini dolandırdı. Üzerlerinde SGK amblemi bulunan sahte kimlik ve evraklarla işyerlerine giden dolandırıcılar, işyeri sahiplerine “kaçak işçi çalıştırdıkları” yönünde ihbar aldıklarını ve ceza keseceklerini söyleyerek işyeri sahiplerini ikna etti. Ellerinde bulunan sahte SGK işyeri denetim formlarını dolduran iki dolandırıcı bu yöntemle çok sayıda işletme sahibini kandırdı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, son zamanlarda Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na intikal eden şikâyet ve ihbarlarda dolandırıcıların kullandıkları yöntemlere ilişkin şu açıklamayı yaptı:

İş müfettişlerinin ad ve soyadlarını kullanmak suretiyle ücret karşılığı kitap/dergi satışı yapanlar, bakanlıkta görevli iş müfettişleri için yardım adı altında para toplayanlar, yine iş müfettişlerinin ad ve soyadlarını taklit ederek sahte teftiş yapmak suretiyle eksik dokümanları kendisi veya danışman firmalar aracılığıyla iş takibi yapmak isteyenler, kitap ve dergi paketlerinden birini almaları halinde bakanlıktaki işlerinin takip edileceği ve sorun yaşamamalarını sağlayacaklarını vadeden kişiler...

Bakanlık tüm bu yöntemlere karşı işverenleri uyarmıştı. Benim size anlatacağım durum ise bambaşka.

Yeni Asır gazetesi bir haber yaptı:

“Çanakkale’de kendisini Sayıştay denetçisi olarak tanıtan Tunçkan Turhan Akman’ın, üniversite hastanesini üç gün boyunca izinsiz denetlediği ortaya çıktı. Hastane yönetimine bir arkadaşını da yardımcısı olarak tanıtan Akman’a deniz manzaralı özel oda tahsis edildiği, hastanenin sistemine erişim talebinde bulunduğu ancak bir doktorun dikkati sayesinde girişinin engellendiği öğrenildi. Tuvaletleri beğenmeyip temizlik personeline fırça atan Akman’ın ailesiyle birlikte üniversitenin uygulama otelinde konakladığı, olayın ortaya çıkmasının ardından şehirden ayrıldığı belirtildi. Akman hakkında daha önce de unvan gaspı ve dolandırıcılıkla ilgili suç duyurularının bulunduğu kaydedildi.”

Haber böyle. Kimdir bu kişi diye araştırdığınızda ise muhteşem bir katalog ve fotoğraflarla karşılaşıyorsunuz. Bu kişi gerçekten Sayıştay amblemi bulunan bir araçla gelmiş.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Cüneyt Erenoğlu da “Bir hocamızın referansı ile arkadaşımızın hastanemizin eksikliklerini tespit etmesini istemiştik. Herhangi bir resmi görevi yoktu. O da işi abartmış, personele sert davranmış. Bugün itibari ile hastanemizden gönderdik” diye Sabah gazetesine açıklama yapmış.

Bakın değerli dostlar, fıkra anlatmıyorum!

Gelin ayrıntılarını aktarayım...

Rektör Cüneyt Erenoğlu’nun Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne yaptığı bir ziyaretle başlıyor bu hikâye. Bir meslektaşına üniversite hastanesindeki sorunları dile getiren Erenoğlu, meslektaşının referansı aracılığıyla daha önce hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma açılan Tunçkan Turhan Akman ile tanışıyor. Rektör, kendisini Meclis’te danışman olarak tanıtan Akman’dan Çanakkale’ye gelerek üniversite hastanesini kontrol etmesini istiyor. Akman, rektörün bilgisi dahilinde hastaneyi denetleyeceğini belirterek başhekimlikten özel oda istiyor. Kendisine özel oda tahsis ediliyor. Bir hafta boyunca başhekim, başhemşire ve güvenlik amiriyle hastaneyi denetliyor, bazı personelleri de sorguya çekiyor.

Hastanede kaldığı süre boyunca iddiaya göre diğer fakülteleri de ziyaret ediyor, kendisini rektör danışmanı olarak tanıtıyor. Fen edebiyat fakültesinin yıkılacağını öğrenince yıkım işlemleri için üniversitenin satın alma müdürüyle süreci başlatıyor.

Bu kişinin ismi ilk defa gündeme gelmiyor. Daha önce de eski AKP Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır’ın danışmanı olarak tanıtmış kendini. Vekil ile birlikte fotoğrafları mevcut ama Özbakır, bu kişinin yalan söylediğini ve hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtmiş.

Hatta bu kişinin kendi el yazısı ile hazırladığı, hâkim-savcı atamalarına ilişkin torpil referans belgeleri de kayıtlara girmiş. Hüseyin Özbakır haberleri yalanlamış ancak bu kişi ile toplantı esnasında, bir gezi veya tatil esnasında çekilmiş fotoğraflar, hatta adına hazırlanmış TBMM araç giriş kartı bile mevcut.

Sadece bu mu? Hayır. Bu kişi Kızılay yetkilisi de olmuş. Sırtına Kızılay ceketini geçirip çalışmaları denetlemiş ve fotoğraf çektirmiş. Yine Sayıştay amblemli arabası ile Ömer Halisdemir Kız İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu’na gitmiş.

Dahası var Kastamonu valisini bile ziyaret etmiş.

Bakanlarla fotoğraflar çektirmiş, ziyaretlerinde yanında bulunmuş. Değerli okurlar, bütün bu olayları okurken belki gülümsüyorsunuz, “Yok artık” diyorsunuz. Ama işin aslı hiç de komik değil. Çünkü bir kişinin bu kadar farklı kimliklere bürünebilmesi, bu kadar rahat kurumlara girebilmesi, sadece onun kurnazlığıyla değil, sistemin zafiyetleriyle de açıklanabilir.

Şu andaki mevcut sistem artık “hallederiz” formatına dönmüş durumda. İktidar partisinden birinin yanında durup elde ettiği imtiyazlarla kurumlarda iş bitiricilik yapan çantacı tiplerden binlerce var.

Hepsi kurumların koridorlarında geziyor ve “iş bitiriyorlar”. En kötüsü de bu..

İlgili Konular: #Sayıştay #dolandırıcı

Yazarın Son Yazıları

Sahte Sayıştay denetçisi!

Haber böyle. Kimdir bu kişi diye araştırdığınızda ise muhteşem bir katalog ve fotoğraflarla karşılaşıyorsunuz. Bu kişi gerçekten Sayıştay amblemi bulunan bir araçla gelmiş.

Devamını Oku
23.09.2025
Futbola da soruşturma başlatıldı

Bugün sizlere iki durumdan bahsedeceğim...

Devamını Oku
20.09.2025
Bu kadar öğrenci ve öğretmen ne olacak

“Bu firma sigara ihracatı yapıyor gibi gözüküyordu. Dolayısıyla ürettiği sigarayı ihraç ediyordu ancak sigaralar ya tekrar getiriliyor ya da ihraç edilmiş gibi gösterilip iç piyasaya dağıtılıyordu. Yasal olarak elde ettikleri KDV iadesini de mahsup ediyorlardı. Mahsubu ise Awox isimli teknoloji şirketinin ithalat işlemlerinde ödenecek vergi tutarına kullanılıyordu.”

Devamını Oku
16.09.2025
Cevabını herkesin bildiği soru

Paraya ihtiyacınız oldu ve bankadan kredi almaya gittiniz.

Devamını Oku
13.09.2025
Çürümenin fotoğrafı

Türkiye son yıllarda büyük bir yıkım sürecinden geçiyor.

Devamını Oku
06.09.2025
Savcıları bile kandırmaya kalkıştılar

Dolandırıcılık dediğimiz şey genelde sıradan vatandaşın bir telefonla tuzağa düşmesiyle sınırlı kalır. Ama bu kez tablo bambaşka.

Devamını Oku
02.09.2025
Sahte kanser ilacı ürettiler: İstenen ceza şaşırttı!

Depo baskınında 2 milyar TL değerinde ilaç bulunurken sanıklar hakkında sadece bir yıldan beş yıla kadar hapis istenmesi şaşkınlık yarattı.

Devamını Oku
31.08.2025
'Berlin büyükelçiliği' dolandırıcılığı

İnsanlığın bir toplum olarak var olduğu dönemlerden bu yana aradığı iki şey var...

Devamını Oku
30.08.2025
Milyarlık yarım adaya 20 bin lira bedel

Daha önce yine bu köşeden, Hazine arazilerinin sahte evraklar ile işbirlikçi avukatlar aracılığıyla ele geçirildiğini yazmıştım. Bu dosyaları takip ediyorum ve çok ilginç gelişmeler var, yakında yazacağım.

Devamını Oku
26.08.2025
E-imza skandalı ve uyuşturucu ticareti

Bir önceki yazımda, devlet hastanesi ve özel hastanelerdeki doktorların çalınan e-imza tokenleri ile ilgili düzenlenen iddianameden bahsetmiştim.

Devamını Oku
23.08.2025
Ölü doktorla sahte reçete

Bakın bir çete, depremde ölmüş olan doktorların hesaplarıyla reçete düzenleyip uyuşturucu etkisi olan ilaçları satmış. Çetenin içerisinde eczacılar da var doktorlar da... Bakın 1301 reçete ve 585 bin kapsül yeşil reçeteli haptan bahsediyoruz. İddianamesine ulaştım.

Devamını Oku
19.08.2025
Bu açıklamalar AKP’deki hizipleşmeler içindi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, eski AKP MKYK Üyesi avukat Mücahit Birinci’ye yönelik açıklamaları gündeme damga vurdu.

Devamını Oku
16.08.2025
Türk öğrenciler yasal olmayan yollarla düzenlenmiş belgelerle fakültelere girdi: Sahte pasaport skandalı

Kasım 2024’te CİMER’e ulaşan ihbara göre yüzlerce Türk öğrenci sahte yabancı pasaportlarla üniversitelere özellikle de tıp ve hukuk fakültelerine kayıt yaptırdı.

Devamını Oku
11.08.2025
Diploma skandalında yeni perde

Türkiye, bir haftadır sahte diploma, sahte ehliyet ve sahte belgelerin ortaya çıkmasıyla sarsılıyor.

Devamını Oku
09.08.2025
Sahte diploma sistemi

Bu köşeyi takip eden okurlarım hatırlarlarsa sahte diplomalar, sertifikalar ve ehliyet çeteleri ile ilgili onlarca yazı yazdım. En son 28.09.2024 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi’nde gerçekleşen diploma skandalını yazmıştım.

Devamını Oku
05.08.2025
Neslim Güngen’i hatırlar mısınız

Dilan Polat’ı malum sektöre sokmasıyla bilinen fenomen Neslim Güngen’i hatırlayanlar vardır.

Devamını Oku
02.08.2025
Ormanlar yanarken uçaklar satılıyor

“Orman yangınları mevsiminde” her yıl yüreğimiz yanarken gökyüzüne umutla baktığımız yangın söndürme uçaklarının akıbeti, ne yazık ki ticari ve hukuki bir çıkmaza saplanmış durumda.

Devamını Oku
29.07.2025
Ölüm serbest, sorumluluk yasak

Bu ülkede insanlar ölüyor. Her gün, her ay, her yıl. Ve ölümlerin çoğu kader değil, ihmal.

Devamını Oku
26.07.2025
‘Zabıt kâtibi’ soruşturmaları kapattı

Bir adliye düşünün...

Devamını Oku
22.07.2025
Zeydan Karalar ve dosyadaki çelişkiler

Zeydan Karalar, güneşin yüz bin parçaya bölündüğü topraklarda doğmuş bir adamdır.

Devamını Oku
19.07.2025
‘Barış’ diye diye gelen tasfiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beklenen “kritik” açıklamasını yaptı. “AK Parti, MHP ve DEM; biz, en azından üçlü olarak bu yola beraber yürümeye karar verdik.”

Devamını Oku
15.07.2025
Görgüsüzlükle kurulan saltanat

Dilan Polat davasının bir duruşması daha geride kaldı.

Devamını Oku
12.07.2025
Kim bu Aziz İhsan Aktaş?

Son dönemlerde sıkça duyuyoruz bu ismi. Savcılık iddiasına göre bu kişi suç örgütü lideriymiş. Suç örgütü lideri olarak gözaltına alınıp tutuklandı. Tutuklandıktan sonra şirketleri için konkordato istedi ancak kabul edilmedi. Sonra etkin pişmanlıktan yararlandı ve rüşvet verdiği isimleri açıkladı. Tam da bu esnada tesadüf konkordato talebi kabul edildi! Beyanlarıyla seçilmiş belediye başkanları ve bürokratlar gözaltına alındı, tutuklandı. Belediye yönetimleri el değiştirdi.

Devamını Oku
08.07.2025
Yangınların çaresi kamulaştırma

Ormanlarımız, yüreğimiz, ciğerimiz yanıyor. Hatay, Manisa, Antalya ve İzmir...

Devamını Oku
05.07.2025
Kolay para yok!

Hesabını kiraya vermek, özgürlüğünü ipotek etmektir. Yasadışı bahis ve kumar, bu ülkenin en derin yaralarından biri. Uyuşturucu kadar tehlikeli, hatta ondan daha yaygın bir bataklık.

Devamını Oku
01.07.2025
Ne zaman adam oluruz

Fatih Altaylı... Tutuklama furyasının son mağduru da o oldu. Herkes biliyor ki uzun zamandır tutuklamak için bahane arıyorlardı ve tutuklandı.

Devamını Oku
28.06.2025
2.5 milyar TL’lik vurgun

Bugün sizlere çok çarpıcı bir dosyadan bahsedeceğim. 2 kişinin mağdur, 46 kişinin şüpheli olduğu bir iddianame var elimde. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu hazırlamış. Teknik ve delil anlamında gayet iyi hazırlanmış bir iddianame. Emniyet güçleri de işlerini şahane yapmış.

Devamını Oku
24.06.2025
Umay Nine Ağacı

Yine geldik, toprağın sesini duymayanların, bu ülkeyi tanımayanların çıkardığı bir yasaya.

Devamını Oku
21.06.2025
Yazık bu ülkenin emekçilerine

Türkiye çok zor bir süreçten geçiyor. Bunu yaşayarak, okuyarak, dinleyerek, görerek her gün yeniden ve yeniden anlıyorum. Sadece hukuki zorluktan bahsetmiyorum. Türk halkı büyük bir ekonomik sınav veriyor. Zengin olmak için değil, adeta hayatta kalmak için savaşıyor. Gelin anlatayım...

Devamını Oku
17.06.2025
Ferdi Zeyrek ile kazadan iki gün önce konuştum

Ferdi Zeyrek... Eski belediye başkanına yaklaşık yüzde 30 oy fark atarak “75 yıl sonra Manisa’yı CHP’ye kazandıran” başkan.

Devamını Oku
14.06.2025
Ümit Özdağ sanık sandalyesinde

Yarın İstanbul Silivri’de sadece bir siyasetçi değil, bir fikir yargılanacak.

Devamını Oku
10.06.2025
Bu hukuk mu, hesaplaşma mı karar verin

Türkiye, son yıllarda en garip hukuk süreçlerinden birine daha tanıklık ediyor...

Devamını Oku
07.06.2025
AKP’li belediyelerdeki ihaleler neden araştırılmıyor

Gün geçmiyor ki sabah uyandığımızda şafak operasyonları yapılmamış olsun...

Devamını Oku
03.06.2025
Ankara Adliyesi’nde neler oluyor

Uzun zamandır insanlar güven bunalımı yaşıyor. Özellikle de yargıya kimse güvenemiyor.

Devamını Oku
31.05.2025
Kalbi alınan İngiliz kadına ne oldu

Önceki yazımda, Beth Martin isimli İngiliz vatandaşının ülkemize geldikten sonra hayatını kaybettiğini ve sonrasında İngiltere’ye götürülmesinin ardından başlayan tartışmaları yazmıştım.

Devamını Oku
27.05.2025
İngiliz turistin kalbi nerede

Bugün size rahatsız edici bir olayı anlatacağım. Belki yazım yayımlanana kadar Türkiye’nin gündemine oturacak fakat ben bu satırları yazdığımda henüz pek gündem olmuş değildi.

Devamını Oku
24.05.2025
Sinyaliniz varsa suçlusunuz!

İnsan dönüp bakıyor da... Ne hale geldik, diyor.

Devamını Oku
20.05.2025
Sesini duyuramayan bir babanın feryadı

Size bugün Türkiye’de yaşayan insanımızın nasıl bir cendere içerisinde kaldıklarına örnek olacak bir olay anlatacağım.

Devamını Oku
17.05.2025
Cumhuriyetin Karlofça Antlaşması

Cumhuriyetin Karlofça Antlaşması

Devamını Oku
13.05.2025
İmamoğlu soruşturmasındaki mağduriyetler

İmamoğlu soruşturmasındaki mağduriyetler

Devamını Oku
10.05.2025