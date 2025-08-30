İnsanlığın bir toplum olarak var olduğu dönemlerden bu yana aradığı iki şey var: Birincisi ekmek, ikincisi adalet. Tarihin bütün devinimi bu iki temel taş üzerinde ilerlemedi mi?

Sümerler, ekmeği azalınca çatırdayıp yıkıldı. Babil, adaleti kaybedince yok oldu. Osmanlı, kadılık babadan oğula geçmeye başlayınca yavaş yavaş yok oldu.

İnsanoğlunun en eski tartışmalarından biridir bu... Adalet dediğimiz kavram, hakikatin üzerine inşa edilir; yanılsamanın hüküm sürdüğü yerde ise adalet yerini suiistimale bırakır.

Eğer müdahale edilmezse bu ülkede de adalet bir yanılsamadan ibaret kalacak.

Gelin neden böyle söylediğimi anlatayım.

Skandal bir olaya ulaştım. Savcıları dolandırmaya çalışan birilerinden veya bir çeteden bahsetmek istiyorum size. Dolandırılmak istenen isimler arasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek bile var.

Sayın başsavcıyla da konuştum, doğruladı.

Bu köşeyi okuyan okurlarım hatırlayacaklardır. Eskişehir’de emekli bir yurttaşımızın borsa yatırımı için dolandırıldığı ve şikâyeti ile başlayan soruşturmanın akabinde İstanbul Maltepe’de son bulan dolandırıcılık dosyasını yazmıştım.

Savcılık bu kişilerin yine bağlantılı olduğu Ramazan Erkul ve Mine Cengiz gibi isimlerin önderliğini yaptığı yasadışı bahis parasını aklayan bir yapıyı da ortaya çıkardı ve yargılama başladı.

Bu dosyadaki gelişmeleri de yazacağım ancak bu soruşturma sürerken ortaya çok çarpıcı bir durum çıktı.

Soruşturmayı yürüten savcıyı, dahili hattan 1 Temmuz 2025 tarihinde saat 10.13’te kendisini “Berlin büyükelçisi” olarak tanıtan bir kişi arıyor. Yasadışı bahis finansı iddiası ile soruşturulan Ramazan Erkul’u tanıdığını, bu şahsın masum olduğunu ailesi tarafından kendisine iletildiğini, bu hususta lehte bir değerlendirme yapılıp yapılmayacağını, ayrıca MASAK raporu geldiğinde adli kontrol düşünüp düşünmeyeceğini soruyor.

Savcı şaşırıyor fakat ketum bir şekilde dosyada gizlilik kararı olduğunu, bilgi vermeyeceğini söylüyor. Sonrasında kendini büyükelçi olarak tanıtan kişi savcının cep telefonunu istiyor. Savcı tekrar arayacağını düşünerek cep telefonu numarasını veriyor. Hemen akabinde Berlin Adli Müşavirliği’nde görevli hâkim aranıyor ve bilgi veriliyor.

Berlin adli müşaviri, 3-4 ay önce Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın da aynı şekilde arandığını bildirmiş.

Ertesi gün yani 2 Temmuz’da bu sefer saat 16.07’de +49 ile başlayan bir numaradan savcının cep telefonu aranıyor. Savcı hoparlörü açıyor ve yanındaki meslektaşının da duymasını sağlıyor. Arayan kişi yine Ramazan Erkul hakkında suç şüphesinin olup olmadığı, suç vasfının değişme ihtimalinin olup olmadığını soruyor. Görüşme sonrasında hemen Berlin Adli Müşavirliği’ndeki hâkim aranıyor ve numara soruluyor.

İşin enteresanı arayan numara Berlin Büyükelçiliği çıkıyor. Yani numara taklit edilerek aranıyor.

Bunun üzerine savcı olayları tutanak altına alıyor.

Bu durum başka adliyelerde yaşanmış mı diye soruşturduğumda Bakırköy Adliyesi’nde de yaşandığı, hatta İstanbul Başsavcılığı’nda da benzeri bir durumun söz konusu olduğu bildirildi.

İstanbul Başsavcılığı ile görüştüm ve durumu sordum.

Aynı durum söz konusu. Berlin Büyükelçiliği’nden arıyorum diye bir kişi arıyor ve Başsavcı Akın Gürlek ile görüşmek istiyor. Gürlek bu durumdan şüpheleniyor ve hemen Berlin Büyükelçiliği’ndeki hâkim ile görüşüyor, durumun dolandırıcılık olduğunu anlıyor.

Yine bir iddiaya göre bu kişi ya da kişiler bir şebeke halinde çalışıyor. Hatta davalara müdahil oluyorlar. Suç örgütündeki kişiler hakkında bilgi alıyor veya suç örgütündeki kişiler lehine savcı veya hâkimler üzerinde büyükelçi rolü ile baskı kurmaya çalışıyorlar.

Doğrulatamadığım iddiaları köşeme taşımıyorum.

Ancak kesin olan durum şu:

Bu şebeke “Büyükelçilikten arıyoruz” diye klonlanmış numaralardan arayarak savcı ve hâkimleri etki altına almaya çalışıyorlar. Bu kişiler kimdir, kaç olay gerçekleşmiştir netleştiremedim. Bulabildiklerimi yazdım. Ancak tahminim çok daha fazla olduğu yönünde. Bu kişilerin kim olduğu ortaya çıkarıldığında büyük skandallar ile karşı karşıya kalabiliriz.

Kanun tanımazların cüretine bakar mısınız?

Savcıları bile dolandırmaya çalışabilecek cesaretteki insanlar sıradan vatandaşlara neler yapar!

Bugün yaşananlar bize gösteriyor ki hangi yöntemle olursa olsun, adaletin terazisini yanıltmaya çalışanlar, eninde sonunda kendi kurdukları yanılsamanın altında kalacaklar.

Çünkü adalet, gecikse de er geç hakikati bulur. Yeter ki bizler, sahte seslere ve kurgulanmış gölgelere teslim olmadan, hakikatin izini sürmeye devam edelim.