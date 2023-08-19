100. yılda AKP’nin 22. yılı!

19 Ağustos 2023 Cumartesi

14 Ağustos 2001’de kurulan AKP, 22. yaşını kutluyor. Cumhuriyet tarihimizin beşte biri AKP iktidarında geçti.

Büyük kutlamayı 24 Ağustos’ta yapacaklar. O gün partisinin il başkanlarını ve bütün organlarını toplayacak olan Erdoğan, akşam da ATO Congresium’da tüm partililere seslenecek.

Sonuçta partiyi kurduktan 15 ay sonra tek başına iktidara taşımak, bunu 21 yıl boyunca sürdürmek başarıdır. 21 yıla neler sığdığına, Türkiye’nin genel kalkınmışlık düzeyine bakınca aynı şeyi söylemek mümkün değil.

Türkiye kaç yıl geriye gitti tartışması bir yana, yönünü kaybetti. Artık iktidarın tek hedefi var: iktidarda kalmak! Ne Türkiye’yi bir ufka taşımak ne toplumsal gelişimle ilgili çabalara girmek! Varsa yoksa iktidarını sürdürmek!

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Kısa bir ufuk turu yapalım...

3 Kasım 2002’de iktidara gelirken devletin tüm organlarına ve topluma mal ettikleri bir hedef vardı:

AB’ye tam üyelik!

2007’ye kadar bu hedefi tek şey için kullandılar: içte ve dışta meşruiyet!

Bugün AB’ye tam üyelikten eser kalmadığı gibi AB, bu ihtimalin bile gündemden çıkarılmasını istiyor!

3 Kasım 2002’de iktidara gelirken ekonomide çıtayı şuraya koydular:

Dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmek!

Ekonomiyi 2001 krizinin izleri arasında 21. sıradan almışlardı. 2009’a kadar Kemal Derviş dönemi politikalarının da etkisiyle ortalamanın bir doz üzerinde kalkınma oldu. 17. sıraya kadar getirdiler.

Bugünkü yerimiz 23. sıra!

2001 krizi sonrasındaki tablodan bile gerideyiz. Üstelik Cumhuriyetin bütün birikimlerini sattıktan sonra!

3 Kasım 2002’de iktidara geldiklerinde enflasyon hedefini şöyle koydular:

Önce tek haneye indireceğiz, sonra sıfırlayacağız!

Şimdi enflasyon her haneye 3 haneli rakamlarla indi! “Sıfırlama”nın da “sı”sı gitti, “fırlama”sı kaldı!

3 Kasım 2002’de iktidara gelirken 3 Y’yi ortadan kaldıracağız dediler:

yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar!

Geldiklerinde ilk işleri Kamu İhale Yasası ile oynayıp ihaleleri istediklerine verme zemini yaratmak oldu. Yolsuzluk kalktı; çünkü artık her şey “yasal”!

Yoksulluğu da kaldırıp bütün tabana yaydılar. Türkiye’nin dörtte biri yardıma muhtaç hale getirildi. Yoksul bırak yardıma muhtaç hale getir. Yardım et, kendine muhtaç hale getir!

Artık nelerin yasak olduğunu değil, nelerin yasak olmadığını sıralamak daha kolay.

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Bu tablonun gölgesinde 24 Ağustos’ta kürsüye çıkacak olan Erdoğan, muhalefete çatacak, sorunları da yakınca aşacağız diyecek!

AKP’nin 24 Ağustos’taki sloganı şu olacakmış:

“Biz henüz 22 yaşındayız!”

Çok yaratıcı! Demek ki elde var, “Biz daha çok küçüğüz”!

Cumhuriyetin 100. yılının son derece sönük başladığı bir Türkiye’de, memleketi yukarıda sıraladığımız hale getiren AKP, 22. yılını görkemli kutlamaya hazırlanıyor!

100. yılı 10. Yıl Nutku’na yakışır bir Türkiye’de kutlamayı çok istedik.

Olmadı...

Şimdi bütün Cumhuriyetçilerin bundan daha çok istemesi gereken bir durum var:

Gençlerin umudunu bu ülkede arayacağı, tüm kesimlerin heyecanla katılacağı yeni bir gelecek inşa etmek.

Bazı özlemler vardır ki onun için mücadele etmek, ona ulaşmak kadar güzeldir!