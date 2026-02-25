Cumhuriyet Gazetesi Logo
8 Mart yaklaşırken!
Arif Kızılyalın
Son Köşe Yazıları

8 Mart yaklaşırken!

25.02.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Ocak ayında Antalya’da 5, İstanbul’da 4, İzmir’de 4, Ankara’da 2 ve Mardin’de 2 kadın cinayeti işlendi. Adana, Bartın, Çorum, Konya ve Manisa’da birer cinayet geçti kayıtlara. 14 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Son haftasına girdiğimiz “kısa” şubatta da 20 kadın cinayeti, 10 şüpheli ölüm yazıldı kara deftere!

Kadın cinayetleri artık bireysel değil, süreklilik gösteren sistematik bir şiddet biçimi Türkiye’de. Tetiği hep eş, eski eş çekiyor; bıçağı “sözde” erkek arkadaş sallıyor. Hele bir kara 20 Şubat var ki 24 saat içinde 6 kadın birden katledilmiş.

Ve ne yazık bu veriler yalnızca istatistik değil; birer yaşamöyküsü, birer dram, söndürülen onlarca, yüzlerce ocak! 6284 sayılı yasanın, kadınları korumak için yeterli ve caydırıcı olmadığını sabah haberlerinde üzülerek izliyoruz! Adalet sistemindeki erkek erkil boşluklar tetiği çekenin, bıçağı sallayanın payandası! Çünkü cezalar genelde 15 ile 24 yıl arasında, onun da üçte ikisini yatıyorlar! Ağırlaştırılmış ömür boyu cezalar “tahrik” denen kandırmacayla kravata endeksli iyi hale takılıyor!

İşte bu yüzden İstanbul Sözleşmesi’nden çıkanlar, kararlarını yeniden gözden geçirmeli 8 Mart yaklaşırken!

Çünkü toplumun üzerindeki bu karabasanı ancak sözleşmedeki cezasızlığı engelleme, devletin sağlayacağı aktif koruma, her alanda eşitlik ve aile içi eğitim maddelerinin uygulanmasıyla aşabiliriz. Salt asayişle çözülemez kadın cinayetleri! Unutulmasın ki Kemal Tahir’in Devlet Ana’sındaki o devlet, aslında halkını sahiplenen bir kadındır; o kadın adaletin de üretkenliğin de adıdır ve yaşatılmak zorundadır!

BAHÇIVAN’A KULAK VERİN! 

İSO başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Erdal Bahçıvan, önemli mesajlar verdi enflasyon üzerine. Deneyimli gazeteci Vahap Munyar’a yaptığı açıklamalarda sadece sıkı para politikasıyla enflasyonun yenilgiye uğratılamayacağını söyledi, faturayı da tarım sektöründeki köhnemiş sisteme kesti!

“Merkez Bankası’nın faizine odaklanıp asıl kaynağı kaçırıyoruz. Türkiye bu sorunu çözemeyecek kadar basiretsiz değil. Savunmada, enerjide, havacılıkta mesafe kat eden bir ülke domatesi, biberi, eti, sütü çözer. Ekonomik omurgadaki temel problem tarım ve gıdadan gelen problem. Matematik ortada: Temel mal enflasyonu yüzde 17-17.5 bandına gelmiş. Gıda enflasyonunu OECD’de ikinci sıradaki ülkenin yüzde 5.5 seviyesine indirebilsek, Türkiye’nin genel enflasyonu 15- 18’e geriler. Bu da MB’nin 15 puan faiz indirebilmesi anlamına gelir. Yani faiz indirmenin yolu para politikasından önce tarım politikasından geçiyor” sözleri ciddi bir eleştiri son 20 yılki tarım politikaları için. Bu sözlerin arka planında vahşi sulamaya bel bağlanmasından tutun da hayvancılığa sağlanamayan yatırımlara, tarım 5.0’a kadar pek çok konu başlığı var. Bahçıvan gibi Cumhurbaşkanlığı çatısı altındaki biri bile sistemi eleştirip çözüm önerisini medya aracılığıyla veriyorsa bıçak kemiğe dayanmış demektir! Ki CHP PM üyesi Sencer Solakoğlu da Bahçıvan’la benzer şeyleri söylemişti hayvancılık sektöründeki sorunlar adına! Eğer taş yerini bulduysa önümüzdeki günlerde ilgili bakanlıkta bazı kulaklar çekilir, çekilmelidir!

Dipnot: 4 Mart’ta Avrupa’da üretilen ürünler için “Made in Europe” zorunluluğu geliyor. Türkiye AB üyesi olmadığı halde bu damgayı kullanma hakkı kazanamazsa ihracatta ivme kaybeder; çünkü AB, Avrupa dışı ülkelere ciddi vergiler getirecek 5 Mart sabahı!

1.5 YILA SEÇİM! 

CHP ve İYİ Parti “Hemen sandık” çağrısını yinelese de Cumhur İttifakı hesaplarını 2027’nin son çeyreği için yapıyor. Çünkü Erdoğan-Bahçeli’yi iktidar yapan ve rengini sandığa kadar belli etmeyen gri alandaki seçmen, ağır ekonomik kriz nedeniyle AKP’ye, iktidarı koşulsuz desteklediği için de MHP’ye kırgın. Bu tablo anketlere dolaylı olarak yansımış durumda.

Görünen köy kılavuz istemediği için iktidar zaman kazanıp toparlanma yolunu seçecek.

Öncelikli hedefleri kaynak yaratmak, sıkı para politikasının gerekçesi bu. Köprü ve otoyolların satışı da bu bağlamda değerlendirilmeli. Küp dolunca düğmeye basılıp sıcak para muslukları açılacak, teşvikler verilecek, kadınlara maaş bağlanacak. Kulislere yansıyan haberlere göre de 2027 Temmuz’unda memur ve emekli maaşlarına seyyanen zam gündemde. Yine yaklaşık 500 bin haneyi kapsayan 11 kentteki deprem konutlarının sahiplerine verilen “2 yıl geri ödemesiz ev” sözü de 1.5 yıl sonrasındaki bir seçimin işareti sanki! O yüzden, 2026’da seçim beklentisine girilmemeli! Özellikle de CHP! Çünkü şu an seçim yapılsa bayrağı devralacak gibiler. Sürekli sahadalar. Genel başkan Özgür Özel’in müthiş miting temposu yorulan parti örgütünü ayakta tutuyor ama 18 ay böyle gider mi kestirmek güç!

İlgili Konular: #Kadın #İktidar #8 mart #kadın cinayetleri #şiddet

Yazarın Son Yazıları

8 Mart yaklaşırken!

Ocak ayında Antalya’da 5, İstanbul’da 4, İzmir’de 4, Ankara’da 2 ve Mardin’de 2 kadın cinayeti işlendi.

Devamını Oku
25.02.2026
TFF Başkanı hakemleri arıyor mu?

Bu satırların yazarı, 2 ay önce, "TFF Başkanına Sorular" başlığıyla bir yazı kaleme almıştı.

Devamını Oku
23.02.2026
TFF'nin "Ayak oyunları"

Galatasaray, Konyaspor'a yenildi. Ligdeki avantajını kaybetti. Büyük olasılıkla Fenerbahçe-Kasımpaşaspor maçı sonrası şampiyonluk yarışı yeniden başlayacak; her şey sıfırlanacak.

Devamını Oku
22.02.2026
Osimhen, Lang, Sara ve VAR!

Galatasaray, Juventus'u bir kez daha yendi.

Devamını Oku
18.02.2026
Öteki mahalle rahatsız

Türkiye, özellikle yeme içme sektöründe fırsatçılar ülkesi oldu pandemiden bu yana.

Devamını Oku
18.02.2026
Polisin adı yok!

Polislik zor meslek.

Devamını Oku
11.02.2026
Bahçeli’nin mesajı kime?

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan terörsüz Türkiye hedefinde dün yeni bir aşamaya geçildi.

Devamını Oku
04.02.2026
Zeynepler’i küstürmeyin

Umarız federasyonlar bu evlatları parlatır ve bize de günün birinde Türk atletin, Türk yüzücünün, Türk okçunun zafer öyküsünü yazmak kalır.

Devamını Oku
30.01.2026
Enflasyon rekortmeni!

Her ocak ayı sıkıntılıdır para yönetimi için.

Devamını Oku
28.01.2026
Zeynep Sönmez, Descartes ve fazlası

Zeynep Sönmez, Descartes ve fazlası

Devamını Oku
23.01.2026
Kara tren gelmez!

1970’lerdi, ailece İstanbul’dan İzmir’e trenle gitmeye karar verdik.

Devamını Oku
21.01.2026
Uyuşturucu nasıl patladı?

Türkiye uyuşturucu madde kıskacında.

Devamını Oku
14.01.2026
TFF ve fantezi futbol!

Mustafa Eröğüt geçen haftaki -henüz liderlik vasfına sahip değil- yorumumuza darılmış; kızmasın, eğer Türk futbolunun kurtuluşu isteniyorsa, bir “Büyük ağabey” gelir koltuğa oturur, 1-2 yılda hasar giderilir, sonra da zaten yöneticilik becerisi olan Eröğüt başkanlığa adaylığını koyar!

Devamını Oku
13.01.2026
TFF’de seçim ateşi

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF, bahis ve yasa dışı bahis skandalının altından kalkamadı.

Devamını Oku
09.01.2026
Önce Türkiye!

Dünya, Venezüella lideri Maduro’nun başkentteki korunaklı konutundan bir gece yarısı operasyonu ile alınıp New York’a getirilişini konuşuyor.

Devamını Oku
07.01.2026
Cumhuriyet uyarmıştı!

1 ay önce Cumhuriyet uyarmıştı, “Süper Angarya” başlığıyla, Süper Kupa final serisinin Dünya Kupası yılında yoğun maç trafiği varken gereksiz olduğuna ilişkin.

Devamını Oku
03.01.2026
İçimizi yakan yıl!

2025’in son saatlerindeyiz.

Devamını Oku
31.12.2025
Sıra onlara gelecek (mi)?

Onu bunu bilmem ama TFF elini çabuk tutmazsa İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kimsenin kartvizitine bakmadan gözaltıları yapar. Hatta jandarma aracılığıyla gerçekleşir bu operasyonlar. Buradan TFF Başkanı’na son çağrı; isimleri ya açıklayın ya da savcılığın uygulamasını bekleyin 2. dalgadaki gibi... Çünkü o günler de gelecek yakında!

Devamını Oku
29.12.2025
Türkiye’nin gündemi ne?

Öncelikle hiçbir hava sahası aşılmaz değil, bunu Yemen ve İran füzelerine hedef olan Tel Aviv’de gördük

Devamını Oku
24.12.2025
İyi ki varsın BİDEV

Basketbol için Destek ve Eğitim Vakfı BİDEV 5. yaşını kutladı.

Devamını Oku
22.12.2025
Süper Angarya!

Dünya Kupası yılındayız.

Devamını Oku
19.12.2025
İsteyenin bir yüzü mü kara?

“İsteyenin bir yüzü kara” diye başlayan bir atasözü vardır, mecazda kusur olmaz derler.

Devamını Oku
17.12.2025
'TFF Başkanı hangi hakemi Galatasaray'a karşı doldurmuş?'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı’nın son dönemdeki açıklamaları üzerine düzenlediği basın toplantısında önemli konuları gündeme taşıdı; daha doğrusu İbrahim Hacıosmanoğlu’na bazı sorular sordu; deneyimli bir futbol paydaşı olarak da önerilerde bulundu.

Devamını Oku
13.12.2025
100 yıl önce 100 yıl sonra

ABD’nin Ortadoğu valisi (!) ve aynı zamanda Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın “Hazar petrol ve doğalgazına ulaşamıyoruz...

Devamını Oku
10.12.2025
Bahis ateşi söndü mü?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 1.5 ay önce aralarında üst klasman hakemlerinin de bulunduğu 152 ismin bahis oynadığını duyurmasıyla başlayan skandal, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Devamını Oku
05.12.2025
Siyaset-akademi!

Koç Üniversitesi’nin Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nı kazanan ekonomist Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, Koç mezunu bir bilim insanı, Chicago Üniversitesi’ndeki akademik tezleriyle IMF ve Dünya Bankası’nın aranan analizcileri arasında.

Devamını Oku
03.12.2025
Cezaevi mektubu!

19 Mart’tan bu yana Türkiye’nin gündeminde cezaevleri var.

Devamını Oku
26.11.2025
Büyük bahis var!

Dünya Paradans Şampiyonası Slovakya’nın Kosice kentinde yapıldı. Barış Bayraktar teklerde iki gümüş, Barış Bayraktar-Melisa Taşgın ikilisi de çiftlerde bronz madalya kazandı. Çok sayıda da dünya dördüncülğü var. Bu başarılar engelli yurttaşların sosyal hayata tutunması bağlamında önemli. Kadir-Nezihe Ünal, Mehmet Arık, Yasemin Uğurcan ve Maya Kanun’u emekleri, TDSF Başkanı Barış Korkmaz’ı da branşa verdiği destek nedeniyle kutlamak gerek..

Devamını Oku
25.11.2025
Bahçeli’nin mesajı kime?

MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında ana muhalefet partisi CHP, DEM ya da Yeni Yol Grubu’na mesaj vermedi...

Devamını Oku
19.11.2025
Nereden tutsanız elinizde kalıyor

Şimdi burada futbolcu, hakem, teknik adam, menajer ve yöneticileri suçluyoruz, peki sistemin hiç mi kabahati yok? Var ne yazık ki! Sistem de şöyle: Türkiye’de Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü’nün onay verdiği firmalar üzerinden futbolcu, hakem, teknik adam, TFF çalışanı değilseniz yasal olarak bahis oynarsınız.

Devamını Oku
18.11.2025
Sıra Play-Off’ta

Hedefi belliydi Bizim Çocukların.

Devamını Oku
16.11.2025
Bir ödülden ötesi

İş insanı, Fenerbahçe üyesi, milli sporcu Mustafa V. Koç’un Türk sporundaki vizyonunu yaşatmak amacıyla verilen...

Devamını Oku
13.11.2025
800 TL uğruna!

“İstihdam sağlıyorlar dokunmayalım” alışkanlığı yedi genç insanı daha yaşamdan kopardı.

Devamını Oku
12.11.2025
Devlet niye düğmeye bastı?

Futbolda, yasa dışı bahis skandalı için “Düğmeye devlet bastı” yorumunu yaptık geçen hafta.

Devamını Oku
08.11.2025
TFF başkanından telefon: 'Adları bu işe karışanlar...'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündem belirleyen -değiştiren- açıklamalar yaptı dün.

Devamını Oku
05.11.2025
Düğmeye devlet bastı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıkladığı “bahis skandalı”, her geçen gün boyut değiştirip genişlerken düğmeye futbol paydaşlarının değil “Devlet” erkinin bastığı konuşuluyor spor dünyasında.

Devamını Oku
04.11.2025
Kırmızı kart ve olay

BEŞİKTAŞ- Fenerbahçe derbisine kırmızı kartlar ve yüksek tansiyon damgasını vurdu. Kariyerinde ilk kez derbi yöneten hakem Ali Yılmaz, 25. dakikada Orkun Kökçü’nün, Edson’un arka adalesine tabanıyla yaptığı faulün ardından sarı kart gösterdi. VAR hakemi Sarper Barış Saka, Yılmaz’a izleme tavsiyesi yaptı.

Devamını Oku
03.11.2025
Bahis meselesi!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, 152 hakemin bahis oynadığını açıklamasıyla başlayan kriz her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.

Devamını Oku
31.10.2025
Atatürk’ün Cumhuriyeti!

“Arkadaşlar müzakere (görüşme) edeceğimiz kanunla yeni bir şey yapacak değilsiniz.

Devamını Oku
29.10.2025
Bahis beka sorunu!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371’inin bahis hesabının olduğunu, 152’sinin aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı.

Devamını Oku
28.10.2025