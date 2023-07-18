CHP içi-n mücadele!

18 Temmuz 2023 Salı

Bildiğimiz kadarıyla yoktu ama yine de konunun uzmanına soralım dedik.

CHP’de kurultay takviminin başlatılıp büyük kurultay tarihinin belirsiz olduğu bir dönem yaşandı mı?

Aktif siyasetin içine girmemiş, CHP tarihine ilişkin kitaplar yazmış bir akademisyene sorduk. “Hayır” dedi, “CHP’nin kurultay takvimi bir bütündür. Açıklandı mı mahalle delegelerinin seçiminden genel başkanın seçimine kadar bütün süreç ana hatlarıyla takvimlenir.”

CHP’nin kurultay takvimi açıklandı.

3-30 Temmuz arasında mahalle delegeleri seçilecek. Bu delegeler ilçe başkanını seçecek. 10 Eylül’e dek ilçe kongreleri tamamlanacak. Burada il başkanını seçecek delegeler belirlenecek. 15 Ekim’e kadar da il kongreleri tamamlanacak. Burada genel başkanı, parti meclisini (PM) ve yüksek disiplin kurulunu (YDK) seçecek delegeler belli olacak.

Büyük kurultay ne zaman? Belli değil!

Kılıçdaroğlu bu soruya şu yanıtı verdi:

-Buna parti meclisi karar verecek!

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Bugünlerde CHP’nin mahalle delegeleri seçiliyor. Genel bir hareketlilik var. Ancak büyük kurultay tarihinin belli olmaması parti içinde şu yorumların yapılmasına yol açtı:

-Eğer delegasyon değişimden yana çıkarsa kurultay yerel seçim sonrasına ertelenecek. Tersi olursa kasımda yapılacak.

-Kurultay süreci başladığı için olağanüstü kurultay isteminde de bulunulamıyor. Böylece genel merkez bütün inisiyatifi elinde tutmuş oluyor.

Böyle bir hesabın yapılıp yapılmadığını süreç gösterecek.

CHP her şeye karşın parti içi demokrasiyi işletmeye çalışıyor. Ancak nasıl ki eksik bilgi yanlış bilgi ise sürecin eksik işletilmesi de yapılanların değerini düşürüyor.

Kongre süreçleri CHP içi mücadelenin doğal bir parçasıdır.

Ya CHP için mücadele?

Ya Cumhuriyetin 100. yılında CHP’nin işlevinin ne olması gerektiğine ilişkin yol haritası?

Ya 14-28 Mayıs seçimlerinden tüm parti olarak dersler çıkarıp yerel seçimlere yönelik planlama?

Ya iktidarın ekonomiden eğitime kadar her alanda yarattığı tahribata karşı toplumsal muhalefeti yönlendirme sorumluluğu?

Kişisel tartışmalar yönüyle CHP kurultayları toplumun fazla ilgisini çekmeyebilir ama CHP tarihinde kurultaylarda alınan kararlar çok önemli olmuştur. Türkiye’ye yön vermiştir.

Ancak son dönemdeki kurultaylar birinci gün genel başkanın, ikinci gün PM’nin seçildiği bir yarışa döndü.

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CHP’ye yönelik duyguların ortası yok.

CHP eleştirilmesi çok sevilen bir parti. Çünkü hiçbir riski yok.

Bu tablo beraberinde eleştirilere yönelik kızgınlığı da getiriyor. Örneğin Kemal Bey, eleştirileri ikiye ayırdı.

Başta Kemal Bey olmak üzere CHP’de sorumluluk alan herkesin şunu dikkatte tutması gerekli:

CHP hiç eleştirilmediği, gündemden düştüğü gün ruhunu teslim etmiş demektir!

2024 başıyla birlikte yerel seçim tartışmalarının başlıca tarafı yine CHP olacak. Her seçim için köprüden önce son çıkış dendi. Buna karşıyız. Siyasette ne köprü biter ne son çıkış! Ancak bu yerel seçim kaybedilirse Türkiye tam otoriter sisteme dönüşecek ve mücadele daha da zorlaşacak.

14-28 Mayıs’ın muhasebesini sağlıklı yapmadan yerel seçime hazırlık, zafer getirmez. Bu, tabağı temizlemeden üstüne taze yemek koymaya benzer. CHP sonbaharda tümüyle silkelenmek ve yenilenmek zorunda.

Bu yolu en sağlıklı açacak kişi Kemal Bey’dir.