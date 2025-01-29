İyi yönetilmeli

29 Ocak 2025 Çarşamba

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yeni yol haritasının bir bölümünü açıkladı. Özel’le geçen hafta CHP Genel Merkezi’nde yaptığımız filtre kahve içimi sohbeti cumartesi günü “Özgür Özel’in penceresinden durum” başlığı ile yazmıştık. Cumhuriyet’in yazıişlerinden arkadaşlar yazıyı “Özel’den önseçim mesajı” başlığı ile birinci sayfaya taşıdılar.

Özel’in önümüzdeki günlerde iktidarı seçime zorlayacak adımlar atmaya hazırlandığını da vurgulamıştık. Siyasette çok hızlı, değişken, sonuçların öngörülmesi zor bir sürece giriyoruz.

Öncelikle şunu vurgulayalım; iktidar açısından kötüye giden sadece ekonomi değil. Ekonominin ikinci plana düşmesini hedefleyen, DEM Parti’yi muhalefet blokundan çekmeyi de bu hedefin içine sokan adımlar istenen sonucu vermiyor. İktidar, tek cümlelik “Silahlar gömüldü, örgüt lağv edildi” açıklaması bekliyor. Ancak bunun masa başında hesaplanan gibi gitmediği görülüyor. Bu ayrı bir yazı konusu. CHP’nin dün başlattığı yeni yolu irdelemeden önce bu anımsatmayı yapmamızın nedeni şu:

Mevcut durum toplumun iktidar değişikliği istemini giderek artırıyor. Bütün mesele buna yanıt verebilmekte!

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Özel’in dün bir kısmını açıkladığı yol haritasına göre cumhurbaşkanı adayını CHP’nin 1.6 milyon üyesi belirleyecek. Yani önseçim! CHP geleneğinde önseçimde, seçim tarihinden bir yıl önce partiye üye olmuş kişiler oy kullanıyor. Son anda üye yazılımında yığılmanın olmaması için. Özel dün aday belirleme takvimine kadar üye olan herkesin oy kullanacağını açıkladı. Böylece partiye yönelimin artmasını da hedefliyor olmalı.

Özel, çok iyi yönetilmesi gereken bir süreç başlattı. Hem güç hem yük!

Güç... Siyasette parti içi demokrasinin konuşulmadığı bir ortamda CHP ön alıyor. Bu durum parti içi dinamizmi artırır.

Yük... Önseçimde gerek üyeler gerekse adaylar ve taraftarları o kadar çok yoruluyor, o kadar farklı duygu birikimleri oluyor ki asıl seçime enerji kalmıyor.

Özel bunun farkında. O yüzden cumhurbaşkanı adayı belirlemek için düğmeye basıldığında, en çok bir aylık takvim olmasını öngörüyor.

Gündemde iki güçlü aday adayı var; Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş.

Özel, taraflar yönteme evet dedikten sonra sonuca da evet diyecekleri garantisini almış görünüyor. Bu yetmez.

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Neden yetmez?

Gerekli olan CHP’nin toplam gücüyle seçime katılması, içte dayanışma, dışta güven duygusunu perçinlemesi. Görünen önseçim kılavuz istemez!

İmamoğlu’nun üç gücü var:

1- CHP tabanında ve toplumda kabulü.

2- Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığı ile birlikte tüm yerel yönetimlerdeki gücü.

3- Yaşadığı mağduriyet!





Yavaş’ın da üç gücü var:

1- Sakin güç.

2- CHP dışında da kabulü.

3- Yarattığı güven.





Bütün mesele şu:

Bu iki gücü yarıştırmak değil, kaynaştırmak!

İzlenecek yol bu sonucu verir mi?

Tartışmalı... Daha doğru anlatımla nasıl yönetileceği önemli.

Belki de önseçimden önce İmamoğlu’yla Yavaş süreci kolaylaştırabilir. Tarih her iki başkanın önüne büyük bir sorumluluk verdi. Bunun gereğini yerine getirmek zorundalar.

Kartalkaya yangını devam ediyor. Dağdaki yangın bitti ama devlete sıçrayan yangın her şeyi kül ediyor. Türkiye’nin ne hale geldiği böylesi olaylarda daha net görünüyor.

Ülke yanıyor!

Özel, İmamoğlu, Yavaş önceliğin ülke gündemi olması gerektiğini unutmadan Türkiye’ye büyük bir umut sunmalı!