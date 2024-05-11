Mustafa Balbay
Mustafa Balbay [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Şahsıma mektuplar (18) Ülkeyi nereye soksam?

11 Mayıs 2024 Cumartesi

9 Mayıs AB günüydü... Şahsım için hatıralarla doludur AB. Nasıl unuturum; ülkeyi AB’ye sokacağım dedim. Herkes peşimden geldi. Gerçi sonradan ülkeyi AB’ye değil birbirine soktum ama olsun, o günlerde iyi işe yaramıştı.

AB ile ne güzel anlaşmıştık; onların bizi almaya niyeti yoktu, bizim de onların kurallarına uyup girmeye! Onlar Türkiye’deki üniter yapının bozulmasını istiyordu. Biz de bu yapının bozulup bunun yerine arka bahçede hazırladığımız rejimin yerleşmesini. Böylece bir tahterevalli kurduk.

Ele geçiremediğimiz kurumları ortadan kaldırmak için harekete geçtiğimizde karşı çıkan olursa, cevabımız hazırdı:

-AB istiyor kardeşim. Sen AB’ye karşı mısın?

Herkes suspus.

*** 

AB sonradan sapıttı. Yok insan hakları, yok hukukun üstünlüğü bir sürü name. Uzlaşmanın yerini buzlaşma aldı ama çok geçmeden dümeni kırdım. Suriye’den, Irak’tan, Afganistan’dan ne kadar kaçmak isteyen varsa kapıları açtım. Hepsinin hedefi buradan Avrupa’ya geçmek.

AB’yi aldı mı bir korku. Neredeyse ayaklarıma kapanacaklardı. Başladılar yalvarmaya:

“Aman tüm sığınmacılar sende kalsın. Sana para verelim. Arada sızıp bize geleni de geri kabul anlaşmasıyla ülkesine değil, sana gönderelim...”

Gelen para fena değil. Avroların çoğunu sığınmacılara değil, kendimize ayırınca yine ciyakladılar. Paranın nereye gittiğini bilmeleri lazımmış. Sermaye hareketlerinde çareler tükenmez. Olur dedik. Parayı AB’den alıyoruz, ihaleyi bedelinin beş misli yapıyoruz. Biri işi yapana, dördü bize... Neyse ayrıntı gereksiz. Şimdi hepsi şahsıma teşekkür ediyor. “Ülkesini göçmen deposu yapıp, bizi büyük bir dertten kurtardı” diyorlar.

Memleketi çöp deposu yapmışız, göçmen deposu mu yapmayacağız?

ABD de bizimle iş yapmanın tadını anladı, “Filistin’den 2 milyon kadar kişi size gelsin” diyorlar ama o bölgeyi İsrailli ticaret ortaklarına bırakmak işimize gelmez.

Sığınmacılar dedim de yeni bir ballı dönem başlıyor. Dünya Bankası, çalışanların yarısının Suriyeli olması kaydıyla yatırım kredileri verecek. Bunun taksimini de iyi yapmak gerek.

Dünyanın pek çok ülkesinde İsrail’i protesto eden üniversite öğrencileri gösteri yapıyor. Bizde de olabilir mi diye sordular, sakın ha dedim. Bugün İsrail’i protesto eden yarın bizi protesto eder.

Bir protesto gerekirse biz uygun şekilde şey ettiririz.

***

AB’den sonra ülkeyi Avrasya’ya sokalım dedik olmadı. Ortadoğu’ya girsek dedik, Ortadoğu zaten bize girmiş.

Şimdilerde “Dünya devleti olduk” diyorum ama ülkeyi dünyaya soktuk da diyemem ki!

İçeride de diyalog dilini deniyoruz. Bizim dilimizden anlamayanla anlaşamayız zaten. Bizim oralarda ne güzel bir fıkra anlatılır:

Dokuz dil bilen biri gelmiş. Bizimkine İngilizce seslenmiş anlamamış. Fransızca, Almanca, Rusça... Yok. Bizimki adama takılmış:

-Dokuz dil biliyorsun ama derdini anlatamıyorsun!

Bize gelen bizim dilimizle derdini anlatamıyorsa, sınıfta kalır. 9 Mayıs mesajımda AB’ye de onu dedim: “Sınıfta kaldınız!” 

Şimdi ülkeyi anayasa tartışmasına sokmak istiyorum. Dün Danıştay’ın 156. yıldönümünde öyle bir hukuka saygı, adalete hürmet konuşması yaptım ki dinleyenin dili tutulur. Adalet terazisi yanımda arazi olur!

Ülkeyi anayasa tartışmasına sokamazsam millet beni olmadık yerlere sokacak!



Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Şahsıma mektuplar (18) Ülkeyi nereye soksam? 11 Mayıs 2024
31 Mart başlangıcı! 9 Mayıs 2024
Eğitim: Dünyada icat, bizde ricat! 8 Mayıs 2024

Günün Köşe Yazıları

Işık Kansu
Işık Kansu Cumhuriyet Gazetesinin Yolu
Olaylar Ve Görüşler
Olsa olsa AKP maarif modeli olur - Mustafa Gazalcı
Olaylar Ve Görüşler
Üç bilinç... - Prof. Dr. Necdet Adabağ
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Şahsıma mektuplar (18) Ülkeyi nereye soksam?
Şükran Soner
Şükran Soner 100. yıl buluşmalarımızın çağrışımları...
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Yolsuzlar hancı, fareler yolcu
Murat Ağırel
Murat Ağırel Futbolda garip bir maç daha
Oktay Ekşi
Oktay Ekşi ‘Mollarşi’ye doğru...
Miyase İlknur
Miyase İlknur Bu Ateş MHP’yi yakar
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Filistin kazanıyor
Öner Yağcı
Öner Yağcı Denizlerin rüzgârı
Eren Aysan
Eren Aysan Ankara Devlet Konservatuvarı 88 yaşında...

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eğitim sendikaları iş bıraktı: Şiddet, gündelik hayatın bir parçasına dönüştü

Eğitim sendikaları iş bıraktı: Şiddet, gündelik hayatın bir parçasına dönüştü
Fransa’nın cennet köşesi Nice’de gezilecek 10 muhteşem yer

Fransa’nın cennet köşesi Nice’de gezilecek 10 muhteşem yer
Çocukları down sendromu ile doğan aile davayı kazandı: Özel hastaneye 21 milyonluk tazminat cezası!

Çocukları down sendromu ile doğan aile davayı kazandı: Özel hastaneye 21 milyonluk tazminat cezası!
Yılanın ısırdığı milli boksör Rabia Topuz’un tedavisi sürüyor

Yılanın ısırdığı milli boksör Rabia Topuz’un tedavisi sürüyor
Erdoğan'dan 'emniyet operasyonu' sonrası dikkat çeken açıklama

Erdoğan'dan 'emniyet operasyonu' sonrası dikkat çeken açıklama
Kocaeli’de ‘aile meclisi’ infazı: 7 yıl önce kaybolan kadının hikayesi

Kocaeli’de ‘aile meclisi’ infazı: 7 yıl önce kaybolan kadının hikayesi
Münevver Karabulut’u vahşice katleden Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ortaya çıkmıştı: Raporla ilgili skandal iddia!

Münevver Karabulut’u vahşice katleden Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ortaya çıkmıştı: Raporla ilgili skandal iddia!
Netflix’te bu hafta en çok izlenen filmler: Zirve belli oldu

Netflix’te bu hafta en çok izlenen filmler: Zirve belli oldu