Medya iktidarı kurtarır mı?
Sertaç Eş
Medya iktidarı kurtarır mı?

02.01.2026 04:00
Yazımızın başlığındaki soruya hemen yanıt verelim. Yalnızca medya, hiçbir iktidarı kurtaramaz. Özellikle ekonomik krizin yurttaşı bezdirdiği son dönemde, medyaya Cumhur iktidarını savunması için yüklenen misyon, girilen beklentiler yanlıştı. Tamam, medyanın yüzde doksanı yandaş yapıldı. Cılız seslerin dışında eleştirel medya bırakılmadı. Ama bunun çözüm olmayacağı, acı çeken toplumu uyuşturmaya yetmeyeceği bilinen bir kuraldır. Örneğin aynı şeyler Ecevit hükümeti döneminde denenmiş, olmamıştı. Yalnızca AKP iktidarı tarafından farklı bir içerik ve yöntemle denendi. Yine olmadı. İktidarın medya kurgusuna 24 Ocak 2025 tarihli yazımızda dikkat çekmiştik. Neredeyse bir yıl geçmiş, bilgileri güncellemekte fayda var.

Peki ne yapıldı, niye olmadı?

Şöyle anlatalım. İktidarı savunmak için yeni yeni haber kanalları kuruldu, yeni gazeteci tipi üretildi. Tartışma programları en ince ayrıntısına kadar düşünüldü, yönlendirildi. Programların kamera arkasında çalışması için çok sayıda gazeteci-araştırmacı alındı, büyük ekipler oluşturuldu. Bu ekiplere, iktidarın işine yarayacak her tür bilgi, kaynağından açıldı. Ekrana çıkıp iktidarı savunacak “eğitilmiş-yetiştirilmiş” kişiler için sürekli anlık destekler sağlandı. Ekranda iktidarı savunanlar zora düştüklerinde, kamera arkasındaki ekipler hemen kritik bilgilerle destek sağladı. Zor durumdaki yandaşlara telefonlarla bilgiler aktarıldı. Yetmedi, zayıf kalan yandaşın yanına başka bir yandaş telefonla konuk olarak çıkarıldı. Büyük bütçeler ayrılarak yapıldı bunlar. Kim bilir, kimlere, nerelerden ne harcamalar yapıldı?

Yetinilmedi, programlara “çakma muhalifler” yerleştirildi. Muhalefeti savunur gibi görünenler, kurgu gereği programlarda karşıdakilerine hep yeniliyor ve mahcup oluyorlardı. Verilmek istenen mesaj açıktı: Gördünüz mü, işte muhalefet her zaman her yerde başarısız, yapamıyor.

Sonra? Sonra bilinen o hata yapıldı. İmamoğlu’nun önce diploması iptal edildi, sonra tutuklandı. İşte o saatten sonra insanlar kitleler halinde belli televizyonları izlemekten vazgeçti. Bir sürü üfüren, bağıran, iktidarı cansiperane savunan televizyon, gazeteci anlamsızlaştı. Çünkü izleyicisi kalmadı, tüm proje boşa düştü. Şimdi bazı televizyonlar aktif yayından çekiliyor, bazılarının varlığı unutulmuş durumda.

Gelinen noktada iktidar medyasının durumu tam anlamıyla işlevsizliktir. İşler iyi gitmeyince önce iktidarı savunanlar canlı yayında birbirine girdi. İktidar durumu anladı, yukarılardan, “seçilmiş gazeteciye etik yazılar” yazdırıldı. Tartışmalar, atışmalar biraz daha sürecek gibi.

Bir de medyadaki çalkantıyı, iktidar içindeki iktidar gruplaşmalarından ayrı düşünmek saflık olur.

Artık iktidarın medya savunma kuvvetleri gözden düşmüş durumda. Farklı bir yöntem denenecek. Sahaya milletvekilleri sürülecek. Bakalım 2025 yılının açlık sınırının altında ücretler alarak 2026’yı yaşayacak olan asgari ücretli ve emeklileri ikna edebilecekler mi?

2026’nın ülkemize huzur getirmesi dileğiyle. Yeni yılınız kutlu olsun.

