Yılın son günleri... Yanımdaki avukat arkadaşım, telefonun ekranını kaydırırken biraz da alaycı bir tonla “İşte son hali” diye söylendi. Örgüt lideri Adnan Oktar’ın hapisteki karesine dair yapılan bir haber dikkatini çekmişti. Sonra bana döndü, “Yahu bu Oktar mahkemeleri bezdirmiş iyice” dedi. Anlamadığımı ve merak ettiğimi görünce de devam etti:

“Dışarıdaki örgüt üyeleri bir avukat bulmuş. Adnan Oktar, onun aracılığıyla kendisini yargılayan mahkemeye dilekçe üstüne dilekçe veriyormuş. Ama dilekçelerin konusunun davayla ilgisi yokmuş.”

Ben “Neymiş peki” diye sorunca yanıtımı aldım: “Televizyon dizilerindeki kadınlardan fitness yapmaya, Suriye’deki çatışmalardan evlilik kavramına kadar her konudaki görüşünü sayfalar dolusu dilekçe şeklinde mahkemeye sunuyorlarmış. Hatta, Oktar MİT’e bile bir mektup yazmış, serbest bırakılan PKK’lilere eğitim vermek istediğini belirtmiş.”

Belli ki Adnan Oktar istismarı bir hayat tarzı haline getirmiş, yasal hakkını bile istismar ediyor.

O HABERDEKİ SIR

Daha 11. yargı paketi yeni çıkmışken Yeni Şafak’tan öğrendik: “12. yargı paketi yeni yılın ilk çeyreğinde yasalaşacak.”

Tepkiler nedeniyle 11. paketten çıkarılan maddeleri 12’ncide göreceğimizi hatırlatıp o haberde dikkatimi çeken şu satırları yazmalıyım: “Yolsuzluk, casusluk, kamuyu zarara uğratma suçlarında ise tutukluluk sürelerinin kısaltılması için bu türden suçların yargılama süreçlerinde, kovuşturma ve soruşturma süreçlerinin hızlanması için kolluk kuvvetlerinin ve adli mercilerin delillere hızla ulaşmasının önü açılacak.”

Türkçesi ne bu bilginin, şu: CHP’li belediyelere dair yargılamalarda mahkemelerin işini kolaylaştıracak yeni yasalar çıkacak.

Alın bunu, “İBB davası jet hızda bitecek, 2026 sonunda yerel mahkemede karar çıkabilir” iddiasıyla birleştirin. Birleştirin ki memleketi bu yıl nasıl hem ağır hem de hızlı günler beklediğini görün.

ŞU SIRALAR MERAK ETTİĞİM ÜÇ KONU

BİR: Uyuşturucu operasyonlarının siyaset ve bürokrasi ayağı...

İKİ: AKP ile MHP arasındaki gerilimin nereye evrileceği...

ÜÇ: Gazeteci Furkan Karabay’ın yakında çıkacak öykü kitabı...