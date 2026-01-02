Yeni yılın ilk günlerini yaşarken okurlarımın 2026’yı sağlıkla geçirmesini diliyorum. Atatürk’ün ve Cumhuriyet’in ışığında yolumuza devam edeceğiz. Gelelim futbola... Konu yine Beşiktaş. Çünkü yıllarımı verdiğim ve başarıyla hizmet ettiğim kulübüm son dönemlerde seçimler, değişen başkanlar, gelen giden teknik direktörler ve futbolcular nedeniyle başarıdan uzak kaldı. Oysa Beşiktaş’ı Beşiktaş yapan en temel özellikler istikrar, doğru planlama, öz kaynak düzenidir. Bu üç özelliği gören var mı? Elbette yok! O zaman hata nerede doğru teşhisin konması gerekir. Ancak son dönemin başkanları Ahmet Nur Çebi de Hasan Arat da Hüseyin Yücel de Serdal Adalı da bırakın teşhis koymayı durumu iyice karmaşık hale getirdi. Geride kalan 3 sezonda Beşiktaş kaç teknik direktörle çalıştı sayısını unuttum. Kaç transfer yapıldı, kaç oyuncu yok pahasına büyük mali zararla gönderildi? Üstelik eldeki en önemli futbolculardan olan Gedson Fernandes kaybedildi, Rafa Silva da “Küstüm oynamıyorum” diyerek Ümraniye’de “sağlıklı yaşam için spor” yapıyor!

PLANLI ADIMLAR ATILMALI

Her teknik direktör başarılı olacak, her transfer yüksek katkı verecek diye bir şey yok. Ama siz bu hamleleri bir planlama çerçevesinde yapmak zorundasınız. Başkanın, yönetimin çizdiği yol haritası Beşiktaş’ın hedefleriyle örtüşmeli, ülkenin futbol gerçekleri dikkate alınarak teknik direktör seçimi yapılmalı. Hocanızın oyun felsefesine göre kadro kurulmalı. Yoksa teknik direktörden habersiz sırf taraftarlara şirin gözükmek için “yıldız” adı altında transfer yapıp bu kulübe büyük ekonomik bedeller ödetmek için illa başkan olmaya gerek yok! Örneğin 1 sene önce 3 yıllık sözleşme yaptığınız Mert Günok ile daha 6 ay öncesinde kontrat uzattığınız Necip Uysal’ı bugün kadro dışı bırakmak bir planlama değil! Sergen Yalçın “2-3 transfer dönemine ihtiyacımız var” diyor. Sevgili Sergen; 2-3 transfer dönemi demek nereden baksan bu kadroya 20’ye yakın oyuncu almak demek! Peki bu dediğin diyelim ki yapıldı, sen, Beşiktaş’ın istikrara kavuşacağını, şampiyonluklara damga vuracağını garanti edebiliyor musun? Ya da diyelim ki ligin ikinci yarısında üst üste başarısız saha sonuçları aldın. 2-3 transfer dönemi daha takımın başında kalacağını garanti edebiliyor musun?

DOĞRU ORGANİZASYON ŞART

Beşiktaş’ta çare bellidir. Başkan çıkıp camiaya planını tarih vererek anlatmalı, sabır istemeli, doğru bir altyapı ve organizasyon şeması belirleyip Beşiktaş’ın geleceğini şekillendirmelidir. Emin olun siyahla beyaza gönül verenler size sabreder, destek verir, en sonunda da özlenen başarıları yaşayacağına inanır.