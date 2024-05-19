Antik kentler gece bir başka güzel
Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizme katkı sağlaması amacıyla bazı antik kentlerde "gece müzeciliği" uygulamasına başladı. Gece müzeciliği kapsamında açılan bu tarihi yerler, ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunuyor. İşte Türkiye'de gece müzeciliği kapsamında ziyaret edilebilecek bazı antik kentler:
Efes Antik Kenti
İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti, Türkiye'nin en önemli antik yerleşimlerinden biri. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Efes, dünyanın en büyük açık hava müzeleri arasında yer alıyor. Gece ziyaretlerinde antik kentin aydınlatılan cadde ve yapıları, tarihseverlere unutulmaz bir görsel şölen sunar. Özellikle Celsus Kütüphanesi ve Büyük Tiyatro, gecenin karanlığında etkileyici bir görünüme kavuşuyor.
9 Nisan'da başlayan uygulama kapsamında Efes Antik Kenti saat 00.00'a ziyaret edilebiliyor.
Hierapolis Ve Pamukkale
Denizli'de yer alan Hierapolis Antik Kenti ve Pamukkale travertenleri, birlikte UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Gece ziyaretlerinde Pamukkale'nin beyaz travertenleri ve Hierapolis'in antik kalıntıları, özel ışıklandırmalar sayesinde mistik bir atmosfere bürünüyor. Bu iki güzellik, ziyaretçilere hem tarihi hem de doğal güzellikleri bir arada sunuyor.
Travertenler ile Hierapolis Antik Kenti her gün saat 00.00'a kadar açık.
Aspendos Antik Tiyatrosu
Antalya'da bulunan Aspendos Antik Tiyatrosu, dünyanın en iyi korunmuş Roma dönemi tiyatrolarından biri. Aspendos Antik Tiyatrosu, tarihi, mimarisi ve muhteşem akustiği ile günümüze kadar ulaşmış bir kültürel miras hazinesi.. Hem tarih meraklıları hem de sanatseverler için mutlaka görülmesi gereken bir yer olan Aspendos da gece 00:00'a kadar ziyarete açık
Aspendos, antik Pamfilya bölgesinin en iyi korunmuş tiyatrolarından biridir ve dünya genelinde Roma dönemi tiyatro mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilir.
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