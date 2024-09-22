İstanbullular için hafta sonu önerisi: Garipçe

22 Eylül 2024 Pazar

İstanbul gibi büyük bir metropolde yaşayanlar, zaman zaman kalabalıktan kaçıp nefes almak isteyebiliyor. İşte Garipçe Köyü tam da bu isteğinize yanıt verecek bir yer. Sarıyer ilçesinde, Boğaz’ın Karadeniz’e açıldığı noktada konumlanan bu küçük köy, İstanbul’un gürültüsünden ve koşturmacasından uzak bir huzur noktası. Tarihi yapıları, samimi atmosferi ve muhteşem doğasıyla Garipçe, ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Garipçe Köyü’ne vardığınızda ilk dikkatinizi çekecek olan şey köyün doğal güzellikleri. Özellikle hafta içi köyün sakinliğini ve kuş seslerini dinlemek, ruhunuza iyi gelecek. Deniz kenarındaki balık restoranlarında taze deniz ürünleri yiyebilir, köyün dar sokaklarında yürüyerek bu tarihi dokuyu yakından hissedebilirsiniz.

GARİPÇE KALESİ

Garipçe’nin en ünlü yapısı III. Mustafa tarafından inşa ettirilen Garipçe Kalesi. 18. yüzyıldan kalma bu tarihi kale, İstanbul’un Karadeniz’e açılan stratejik noktasını koruma amacıyla yapılmış. Ziyaretçilerin rahatlıkla gezebileceği bu kale, boğaz manzarasıyla göz dolduruyor. Ayrıca, Garipçe’den Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün görkemli manzarasını izlemek de ayrı bir keyif.

Eğer hafta sonu kısa bir kaçamak yapmayı düşünüyorsanız ve İstanbul’dan çok uzaklaşmadan doğanın tadını çıkarmak istiyorsanız, Garipçe Köyü tam size göre. Ulaşım kolaylığı, sunduğu huzurlu ortam ve tarihi dokusuyla Garipçe, şehir stresinden uzaklaşmak için mükemmel bir destinasyon.