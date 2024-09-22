Nilay Küçük
Nilay Küçük [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

İstanbullular için hafta sonu önerisi: Garipçe

22 Eylül 2024 Pazar

İstanbul gibi büyük bir metropolde yaşayanlar, zaman zaman kalabalıktan kaçıp nefes almak isteyebiliyor. İşte Garipçe Köyü tam da bu isteğinize yanıt verecek bir yer. Sarıyer ilçesinde, Boğaz’ın Karadeniz’e açıldığı noktada konumlanan bu küçük köy, İstanbul’un gürültüsünden ve koşturmacasından uzak bir huzur noktası. Tarihi yapıları, samimi atmosferi ve muhteşem doğasıyla Garipçe, ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Garipçe Köyü’ne vardığınızda ilk dikkatinizi çekecek olan şey köyün doğal güzellikleri. Özellikle hafta içi köyün sakinliğini ve kuş seslerini dinlemek, ruhunuza iyi gelecek. Deniz kenarındaki balık restoranlarında taze deniz ürünleri yiyebilir, köyün dar sokaklarında yürüyerek bu tarihi dokuyu yakından hissedebilirsiniz.

GARİPÇE KALESİ

Garipçe’nin en ünlü yapısı III. Mustafa tarafından inşa ettirilen Garipçe Kalesi. 18. yüzyıldan kalma bu tarihi kale, İstanbul’un Karadeniz’e açılan stratejik noktasını koruma amacıyla yapılmış. Ziyaretçilerin rahatlıkla gezebileceği bu kale, boğaz manzarasıyla göz dolduruyor. Ayrıca, Garipçe’den Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün görkemli manzarasını izlemek de ayrı bir keyif.

Eğer hafta sonu kısa bir kaçamak yapmayı düşünüyorsanız ve İstanbul’dan çok uzaklaşmadan doğanın tadını çıkarmak istiyorsanız, Garipçe Köyü tam size göre. Ulaşım kolaylığı, sunduğu huzurlu ortam ve tarihi dokusuyla Garipçe, şehir stresinden uzaklaşmak için mükemmel bir destinasyon.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

İstanbullular için hafta sonu önerisi: Garipçe 22 Eylül 2024
Ekim ayında plaj tatili için dünyanın en iyi destinasyonlarından: Fethiye 21 Eylül 2024
Yaz tatili için son fırsat: Eylül 8 Eylül 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Dördüncü madde ve ‘başlangıç’
Özdemir İnce
Özdemir İnce Ev yapmak, anayasa yapmak
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı ‘Abi burada otonom arabalar gibi otonom yönetim ve demokrasi var’
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Kadıköy’deki gerçekler
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat İstanbul güncesi
Veysel Ulusoy
Veysel Ulusoy Eğitim, eğitim kurumlarında hijyen ve gelişmişlik
Işıl Özgentürk
Işıl Özgentürk Aman dikkat karamsar enerji bizi tüketecek!
Ahmet Tan
Ahmet Tan Mehter adımıyla Viyana
Nilgün Cerrahoğlu
Nilgün Cerrahoğlu Masterchef’te ‘şiddet’ şov
Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu Para ile saadet
Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Yakışmadı!

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler