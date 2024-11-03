Nilay Küçük
Nilay Küçük nilay.cantank@cumhuriyet.com.tr Son Yazısı / Tüm Yazıları

Kasım ayına 3 rota önerisi

03 Kasım 2024 Pazar

Hala ılıman olan hava, kalabalık olmayan sokaklar ve renk cümbüşüyle sonbaharın en güzel tonlarına bürünen doğa, bu ayı seyahat için cazip hale geliyor. İşte kasım ayı rota önerilerim:

KAPADOKYA

Kapadokya, masalsı manzaraları ve kaya oyma yapılarıyla her mevsim büyüleyici bir atmosfere sahip. Ancak Kasım ayında turist yoğunluğu azalırken, sonbaharın eşsiz renkleri vadilerde farklı bir hava yaratıyor. Peribacaları, kaya oyma yapılar, vadiler ve yer altı şehirleriyle ünlü Kapadokya, yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın da en büyüleyici destinasyonlarından biri.

MARDİN

Mardin, Kasım ayında daha serin ama keyifli bir iklime sahip. Zira ben de geçtiğimiz yıl kasım ayında Mardin'i ziyaret etmiştim.  Dar sokakları ve taş evleriyle bir açık hava müzesini andıran Mardin’de kasımın serin havasında yürüyüş yaparken geçmişe yolculuk yapabilirsiniz.

YEDİGÖLLER

Birçok insan gibi benim de sonbahardak, favori rotam Bolu Yedigöller. Doğa severlerin gözdesi Bolu Yedigöller, her mevsim ayrı güzellikler sunuyor; ancak sonbahar aylarında burası adeta bir masal diyarına dönüşüyor. Kasım ayı itibarıyla ağaçların sarı, turuncu ve kırmızı tonlara büründüğü, göllerin bu renkleri yansıttığı Yedigöller, şehir hayatının karmaşasından uzaklaşmak ve doğanın huzurunu solumak isteyenler için bir cennet.

Sonbaharın gelişini en güzel şekilde fotoğraflamak isteyenler için Yedigöller, Türkiye’nin en özel noktalarından biri. Göllerin yüzeyinde oluşan renkli yansımalar, ağaçların dökülen yapraklarıyla süslenmiş patikalar ve parkın doğal güzellikleri fotoğrafçılar için ilham verici bir atmosfer yaratıyor.


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