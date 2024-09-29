İstanbul Anadolu Yakası'nın oksijen deposu: Aydos Ormanı

29 Eylül 2024 Pazar

İstanbul’un kalabalığından kaçıp doğayla baş başa kalmak isteyenler için Aydos Ormanı, mükemmel bir kaçış noktası. Aydos, 6620 dönümlük büyüklüğü ile Kartal, Pendik, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçeleri ile sarılı. Aydos Ormanı, özellikle kuş sesleri eşliğinde yürüyüş yapmayı sevenler için ideal. Ormanın derinliklerindeki yürüyüş yolları, piknik alanları ve göleti ile Aydos, ziyaretçilerine pek çok seçenek sunuyor.

AYDOS GÖLETİ

Üzerinde yüzen ördekleri izlemeye doyamayacağınız gölette, tekne kiralayarak ya da deniz bisikleti ile dolaşabilirsiniz. Gölet çevresinde özel işletmeler olduğu gibi sosyal tesislerde mevcut.

Aydos Ormanı'nda Sancaktepe ve Sultanbeyli Belediyesi'nin sosyal tesisleri bulunuyor.

AYDOS KALESİ

Aydos Ormanları sadece doğası ile değil içinde bulundurduğu tarihi hazinesi ile de öne çıkıyor. Aydos Kalesi 325 metre yüksekliğinde bulunuyor. 2022 yılında turizme kazandırılan Aydos Kalesi'ne giriş ücretsiz. Ancak araçla gidecek olursanız 30 TL otopark ücreti bulunuyor. Aracınızı park ettikten sonra ücrtesiz servis aracı ile kaleye ulaşabilirsiniz. Kalenin yanında küçük bir büfe bulunuyor. Buradan kahve alıp yemyeşil orman manzarasını izleyebilirsiniz.

Doğu Roma İmparatorluğu döneminde 11 ve 12. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen Aydos Kalesi ,iç ve dış olmak üzere iki suru; iç savunma duvarında altı, dıştakinde ise yedi burcu bulunuyor. Kale kalıntıları arasında; kilise, sarnıç, ambar bulunuyor.

Aydos Kalesi zirvesinde muhteşem bir manzara sizi bekliyor.