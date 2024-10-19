Nilay Küçük
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Ekim ayında hem yaz hem kış tatili...

19 Ekim 2024 Cumartesi

İstanbul'a bu hafta kış geldi desek abartmış olmayız. Ancak Akdeniz kıyılarında yaz devam ediyor. "Son bir deniz tatili yapalım" diyenler rotatasını Akdenize çevirebilir. "Yaz tatiline doyduk, biraz kar görelim" diyenler de şanslı. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Kartalkaya'da sezonun ilk karı yağdı.

Mevsimler artık sürprizli geçiyor. Geçen yıl çok soğuk bir kış geçirmedik. Kayak merkezlerinde de sezon geçen sene geç başladı. Bu yıl Akdeniz'de yaz sezonu uzun  sürecek gibi gözüküyor. Bu yüzden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Muğla ve Antalya illerinde 15 Ekim tarihinde sona ermesi planlanan inşaat yasaklarının 1 Kasım 2024 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Yani bu sene hem yaz sezonu uzun sürdü hem de kış sezonu erken başlayacak gibi gözüküyor. Mevsimler böyle devam ederse sonbahar temalı rotaların sezonu kısa sürecek gibi gözüküyor.


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