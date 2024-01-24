İstanbul'un Karadeniz kıyısının şirin balıkçı kasabası: Poyrazköy

24 Ocak 2024 Çarşamba

Poyrazköy, şehir yaşamının karmaşasından uzak, ancak ulaşımı oldukça kolay bir destinasyon. Beykoz'a yaklaşık 10 km uzaklığında olan Poyrazköy İstanbul'un Anadolu Yakası'nın incilerinden biri. Poyrazköy'e ağaçlı bir yoldan ulaşıyorsunuz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün hemen karşısına yer alan bu küçük köy manzarası ve doğası ile İstanbullular için bir cennet. Poyrazköy haftasonu kahvaltıları ya da öğle rakısı için ideal bir mevki. Bu şirin köyün sahilinde yanyana dizili birçok restoran bulunuyor. Bunlardan bazılarının masaları kumsal üzerinde bulunuyor.

Balıkçı tekneleri ve barınakları ile bir tabloyu andıran Poyrazköy'in şirin bir plajı bulunuyor. Yazın oldukça kalabalık olan bu plaj kış mevsimindeki güneşli günlerde kamp sandalyeleri ile oturan yutttaşlar tarafından dolduruluyor. İster restoranda isterse kamp sandelyenizde olsun fark etmez; Poyrazkö'ün manzarası her açıdan çok güzel.

Poyrazköy'ün en eski yapılarından biri Poyrazköy Kalesi. Bakımsız kalan bu kale Cenevizliler dönemine ait. Poyrazköy Kalesi bakımsızlığına rağmen görülmeye değer.