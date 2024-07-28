Nilay Küçük
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Yerli turist yine 'akraba evi'ne gitti

28 Temmuz 2024 Pazar

Turizmciler 2024 yılının ilk 3 ayındaki seyahat rakamlarını merakla bekliyordu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024'ün birinci çeyreğine ilişkin "hane halkı yurt içi turizm" verilerini açıkladı. 

Rapora göre, bu yılın ilk çeyreğinde yurtiçinde ikamet eden 8 milyon 262 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 azalarak 9 milyon 854 bine geriledi. 

TATİL DEĞİL ZİYARET

Ancak seyahate çıkan 8 milyon 262 bin kişinin büyük bir çoğunluğu tatil için değil ziyaret için yola çıkmış. Seyahat nedeninin %64'ü ''ziyaret'' olurken, sadece tatil, eğlence için yola çıkanların oranı sadece yüzde 22,5.

KONAKLAMA AKRABA EVİNDE

Kış turizminin yapıldığı bu aylarda seyahat edenlerin konaklama tercihi ise yine ''akraba evi'' oldu. 

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 53 milyon 228 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 4 milyon 971 bin geceleme ile "otel" yer alırken, "kendi evi" 4 milyon 354 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

Yaz sezonunun verilere nasıl yansıdığı ise TÜİK tarafından 31 Temmuz'da açıklanacak turizm istatistikleri ile belli olacak.

 


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