Özgür Özel, ‘Adana’dan Silivri’ye Özgürlük’ yürüyüşünde gençlerle.

CHP Adana Gençlik Kolları’ndan dokuz gencin (Ali Bülbül, Ahmet Dayanan, Emre Tel, Serhat Toprakaltı, Yusuf Türkeş, Ensari Atlı, Ferhat Harnuboğlu, Ulaş Atış, Sezgin Doğantimur) 9 Ağustos Cumartesi günü “Adana tutsak edilemez, Adana haksızlığa boyun eğmez” diyerek başlattıkları Adana’dan Silivri’ye “özgürlük ve adalet yürüyüşü” bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılımıyla Silivri’de son buluyor.

Böylece başta tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye başkanı, “Adana gibi başkan” Zeydan Karalar, Seyhan ve Ceyhan Belediye Başkanları Oya Tekin ve Kadir Aydar ile tutuklu tüm CHP’li başkanlar için yapılan 1000 kilometrelik bu uzun yürüyüş 40. gününde tamamlanmış oluyor.

Yürüyüşün Ankara durağında konuşan CHP Seyhan Gençlik Kolları Başkanı Serhat Toprakaltı, “Siyasi tutsak olan belediye başkanlarımıza özgürlük için, yatağa aç giren çocuklar için, atanamayan öğretmenler için, hakkını alamayan emekliler için, çiftçiler için, bu ülkede adalet arayan herkes için bu yürüyüşü başlattık” demişti.

TOPLUMUN KENETLENİŞİ

Dokuz gencin adalet ve özgürlük için tutsak başkanlarımıza destek ve dayanışma adına yaptıkları bu zahmetli ve özverili yürüyüş her türlü takdirin üzerindedir. Gençlerimizi bu yürekli, inançlı ve dirençli eylemleri nedeniyle içtenlikle kutluyorum. Onlar artık yalnızca Adana’nın ve CHP’nin değil, haksızlığa karşı duran, özgürlük ve adalet arayan herkesin gururudur.

Sözünü ettiğimiz dokuz genç, “Bütün ümidim gençliktedir” diyen kurucu önderimizin izinde ve ışığında yürürken diğer yandan da büyük önderin, 15 Mart 1923’deki Adana gezisinde söylediği “Bende, kurtuluş mücadelesine ilk başlama duygusu, bu memlekette, bu güzel Adana’da doğmuştur” sözlerini de yeniden ete kemiğe büründürdüler.

Ayrıca, gençlerin bu yürüyüşünün, iktidar cephesinden partimizin kurumsal kimliğine de yönelik saldırıların yoğunlaştığı bir sürece denk gelmesi, hem gençlerin hem de toplumun mücadele azmini daha da bilemiştir. Son Ankara Tandoğan toplantısının da gösterdiği gibi, CHP’ye dönük haksız ve hukuksuz saldırılar ve suçlamalar toplum vicdanında karşılık bulmamış, inandırıcı olmamıştır. Bir-iki gün önceden duyurulan CHP’nin eylem ve toplantılarına halkın yoğun katılımı ve coşkulu desteği yapılan haksızlıklara güçlü bir itiraz olarak kayıtlara geçmektedir.

Ekonomide zaten başarısız olan iktidar partisi demokrasiyi rafa kaldırıp, hukuku da baskı aracı olarak kullandıkça giderek zayıflarken, CHP umut vaat eden ve yorulmak bilmeyen genç genel başkanının etkili muhalefeti, onun etrafında kenetlenen örgütünün desteği ve gençlerin ilgisi ile giderek güçleniyor, kitlelerle kucaklaşarak yeniden hakın umudu olup kararlı adımlarla iktidara yürüyor. Artık, hiçbir güç bu yürüyüşü engelleyemez.

AV. M. ZİYA YERGÖK

22.DÖNEM ADANA MİLLETVEKİLİ ESKİ İL VE BARO BAŞKANI