Alevi kıyımı ve değişmeyen yazgı - Ali Ekber ATAŞ

16 Aralık 2023 Cumartesi

Yazgının iki adından biriydi, 45 yıl önce gerçekleştirilen Kahramanmaraş katliamı. Diğeri, Sivas katliamı. Her iki katliam, evrensel hukukun “İnsanlığa karşı işlenen suçlar, zaman aşımına uğra(tıla)maz” kapsamındadır. Oysa bu suçun zaman aşımı olamaz, bunun altını çizelim. Maraş’ta 120 Alevi katledildi. Bunların içinde biri vardı ki 8 aylık hamile bir gelin.

17 kadın öldürüldü.

Adları unutuldu çoktan. Anımsatayım: Güllü Ergönül, Fatma Bar, Zeynep Aydoğan, Döndü Ünver, Zühre Ünver, Kezban Usta, Hatice Yılmaz, Gülsün Un, Hatice Güngör, Gülsüm Akırmak, Zeynep Nergiz, Sebahat İşbilir, Elif Balta, Esma Suna, Fidan Suna, Fatma Bilmez ve Cennet Çimen...

ÖLDÜRÜLEN MASUMLAR

Gözlerinin önünde ailesi katledilen biri şöyle haykırıyor: “Hamileyim, bari beni öldürmeyin!..”

Genç bir gelinin çığlığıydı bu. Dünyanın, herhangi bir yerinde değil, Maraş’tan yükseliyor. Bu çığlığın yükseldiği ev, faşistlerce taranıyor. Yetmez! Evin içine benzinli paçavralar ve patlayıcılar atılıyor. Yetmiyor!.. Kapılar, pencereler parçalanıyor. Gözlerini kırpmadan içerideki beş kişiyi kurşuna diziyorlar. Satırla, sopayla yaralayıp öldü diye bıraktıkları kadın hamile.

“Kocamı, kardeşlerimi öldürdünüz, bari beni öldürmeyin, hamileyim...” diye çığlık çığlığa... Sekiz aylık bebeğini kurtarmak için can havliyle dışarı fırlıyor. Kaçıp kurtulmaya çalışan kadını sırtından vuruyorlar. Öldü diye bırakıp kaçıyorlar. Komşusu, genç gelini sırtlayarak hastaneye yetiştiriyor. Ne yazık ki aldığı kurşun yaraları çok ağırdır. Kurtarılacak durumda olmadığını gören doktorlar, “Bari bebeği kurtaralım” diyerek sezaryenle bebeği alıyor. Ama annenin karnına aldığı darbeler nedeniyle bebek de ölü.

Sezaryen sonrasında, bebeğin, anne karnından çıkarıldığı anın fotoğrafı, gazetelerde sayfa sayfa yayımlandı. Bu fotoğraf, katliamın simgesi oldu. Sonrasında cansız, küçük bedeni Ege’nin bizden taraf kıyılarına vuran “Aylan” bebek için herkes gözyaşı döktü.

Soruyorum: Bu vahşet hangi ülkede, hangi iç savaşta yaşanmıştır? Doğmamış bir çocuğu katleden bu katilleri kim ya da kimler besledi? 45 yıl önce işlenen bu insanlık suçunu hatırlayanınız var mı?

Annelerinin yaşadıklarını ve Alevilere yüz yıllardır aynı akıbeti, sistematik olarak yaşattıklarını. Ve unutmayın. Burası Türkiye ve katliamın gerçekleştirildiği yer Kahramanmaraş.

Yıl 1978. Aylardan 16-29 Aralık...

ALİ EKBER ATAŞ

ŞAİR