CHP’yi bekleyen devasa sorunlar - GANİ AŞIK

28 Kasım 2023 Salı

Mahalle delegeliğinden başlayarak örgüt yöneticiliği, milletvekilliği, yüksek disiplin kurulu ve PM üyeliğine kadar hemen her kademesinde görev yaptığım CHP’nin 65 yıllık üyesiyim. Partinin arşivi ve hafızasıyım dersem bu abartı sayılmamalı. Ulus gazetesinin basım ve yayımının yasak olduğu yıllarda gizlice basılan ve satılan gazeteyi bir biçimde temin eder, polisin görmemesi için her önlemi alırdım. Himmetdede ve Yeşilhisar olaylarının içinde bulundum. Amacım, kendim için güzelleme yapmak değil, yazacaklarımın CHP’nin tarihsel izdüşümü ile tutarlı ve uyumlu olacağını vurgulamak içindir.

Partinin sorumluluğu

Kasım ayı başında yapılan büyük kongrede CHP’de genel başkan dahil önemli bir kadro değişikliği yaşandı. Bu köklü değişiklik, yeni genel başkan ve yönetiminin şahsında umutların tomurcuklanması ve sorumluluk yükümlülüğünü de beraberinde getirdi.

Devletin hem soyulması hem de çürütülmesi ile uyumlu olarak halkın yüz kızartan sefaleti yeni CHP’nin başlıca sorumluluk alanını oluşturmaktadır. CHP lideri Özgür Özel’i ve yeni kadroyu bekleyen devasa sorunları özetlemek isterim:

Ağır hasarın onarımı

Doğal olarak öncelik çok yakın olan yerel seçimler olacaktır. Laik devletin bir beş yıl daha siyasal İslama hediye edilmesi ile yerel seçimler muhalefet, özellikle de CHP için yaşamsal bir anlam ifade eder duruma gelmiştir, maruz bırakıldığı ağır hasarın onarımı ve derin yaralarının sarılması açısından.

CHP Mart 2024 sınavından başarı ile çıkabilmeli ki güçlü bir moral ve mücadele gücü ile, Cumhuriyeti sarmalına alan cahil ortaçağ artıklarına karşı etkin bir siyasi cephe açabilsin. Henüz erken olmakla birlikte ilk izlenimler, yeni genel başkan ve kadrolarının bu demokrasi ve Cumhuriyet, başka bir ifade ile uygarlık kavgasına hazırlıklı, kararlı ve yürekli olduklarını gösteriyor.

İnönü ve Ecevit

Bu tablo, şimdiki CHP’nin, tramvaydan inme zamanı geldiğine inanan siyasi İslamın pervasızlaşan şeriat hamlelerini, İnönü ve Ecevit dönemleri gibi halkı arkasına alan karşı bir hamle ile püskürteceği; muhalefet modelini haftada bir gün grup konuşması ile sınırlı tutmayacağı, sendikalara, sivil toplum kuruluşlarına ve geniş halk kesimlerine öncülük edip demokratik muhalefeti kitleselleştirerek bir dönemi kapatacağı anlaşılmaktadır.

Atatürk mucizesi

Boş mide ve çıplak ayakla donanımlı düşmanı bu kutsal topraklardan kaçtığı yere kadar kovalayan dedelerimizi komuta eden Gazi Mustafa Kemal, İsmet İnönü ve silah arkadaşlarının Batı Anadolu’da ortaya koydukları ve dünyayı hayrete düşüren mucizedir CHP. Mahatma Gandhi’nin, “Mustafa Kemal yeninceye kadar İngilizleri Tanrı sanırdım” dediği bilinir.

CHP gibi bir partinin sadece üyesi olmak bile büyük bir siyasal onurdur. CHP’nin tarihinden utananlardan da ben utanıyorum.

GANİ AŞIK

EMEKLİ MÜFTÜ