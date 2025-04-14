Gençlerimizin geleceği kararmasın! - Prof. Dr. Güngör Evren

14 Nisan 2025 Pazartesi

Halkımız, özellikle geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz; ivedi çözüm bekleyen, fakat yıllardır çözüm umudu gözükmeksizin süren sorunların ağırlığı altında çok sıkıntılı günler yaşamaktadır.

Bilim dışı, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in deyimiyle rasyonel (akılcı) olmayan, uygulamalarla rayından çıkarılan ekonomik sistem nedeniyle, ulusumuzun önemli çoğunluğu açlık-tokluk noktasında geçim mücadelesi veriyor. Eğitimde “kindar ve dindar” kuşaklar yetiştirmeye yönelik laiklik ilkesini dışlayan çağdışı yaklaşımın sonucu olarak çocuklarımızın, gençlerimizin, dolayısıyla ülkemizin geleceği için tehlike çanları çalıyor.

Başta adalet sisteminde olmak üzere, sağlık, dış politika konularında yaşamsal sorunlar var. Bütün olumsuzluklar, Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyetimizin kuruluş değerlerine dayanan laik, demokratik, hukuk ve sosyal devlet amacından sapan yönetim anlayışının sonucudur. Başka bir anlatımla, yaşadığımız ağır sorunların nedeni akıl, bilim ve çağdaşlığı esas alan Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyetin kuruluş değerlerinden uzaklaşılmasıdır.

SORUNLAR VE GENÇLERİN ALGISI

Özetlenen olumsuzluklar tüm ağırlığı ve korkutuculuğu ile önümüzde dururken, son dönemde adeta bir düğmeye basılarak siyasal ve toplumsal ortamı iyice geren sorunlar üretilmiştir. 18 Mart’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve 27 kişinin diplomaları 30 yıl önce alınmış ve iptal edildi. Şaşkınlıkla karşılanan bu durumda, gençler alacakları diplomaların güvence altında olmadığını akıllarından geçirmekte haksızlar mı?

Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle çareyi yurtdışına gitmekte bulan genç doktorlara karşı, “Giderlerse gitsinler!” tepkisini gençler unutmamışlardır. Mustafa Kemal Atatürk’ün yetenekli gençleri yurtdışına eğitim için gönderirken söylediği “Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum, alevler olarak dönmelisiniz” sözlerini de unutmazlar.

DUYARLIKLARI UYANDIRAN GELİŞMELER

19 Mart günü bir şafak operasyonu ile Ekrem İmamoğlu, gözaltına alındı, beş gün sonra iki farklı iddia (yolsuzluk ve terör) ile tutuklanarak Silivri’ye gönderildi. Tutuklanan kişi, 16 milyonluk İstanbul’un belediye başkanı ve önseçimde 15.5 milyon seçmenin oyu ile cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmiş Ekrem İmamoğlu’dur. İmamoğlu’nun İBB’deki çalışma arkadaşları ve bazı belediye başkanları da tutuklandılar.

Bütün bunlar, sessizce uzaktan izlenecek yaşamın olağan akışına uygun gelişmeler mi? Bu uygulamanın hukukla, demokrasiyle ve sağduyuyla bağdaşan bir yanı bulunmamaktadır. Dünya da bu gelişmeleri şaşkınlıkla izlemektedir. Ülkemizdeki ilk somut sonuç Merkez Bankası’nın, uzun sürede zorlukla toplanan rezervinden 30 milyar doların erimesidir.

Özgürlükleri ve demokrasiyi ortadan kaldıran, çok olumsuz ekonomik sonuçlar yaratacak, dolayısıyla toplumdaki huzursuzluğu ve mutsuzluğu derinleştirecek gelişmelerdir bunlar. Gençlerin enerjileri, coşkuları, hayalleri, beklentileri, duyarlı yürekleri ve tertemiz vicdanları ile bu olup bitenlere, duyarsız ve sessiz kalarak seyirci olmaları mı isteniyor? Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz” sözleri ile onlara verdiği görevi unutmamaları gençlerin ulusal sorumluluklarıdır.

ŞİDDET Mİ, ŞEFKAT Mİ?

Gençler anayasal demokratik haklarını kullanarak toplantı ve gösteri yürüyüşü yaptılar. Herhangi bir şiddet girişiminde ve yasaya aykırı davranışta bulunmadılar. Ancak izlediğimiz görsellerde onlara karşı, biber gazı uygulamaları ve acımasız sert müdahaleler insanın içini acıtan ve kabul edilemez nitelikteydi. 301 genç tutuklandı.

Bu gençler bayramı ailelerinden uzakta cezaevinde geçirdiler. Doğal olarak aileleri çocuklarının durumundan kaygı duyarak günlerini cezaevi önlerinde geçirdiler. Üniversitelerde öğretim ve vize sınavı dönemi başladı. Bu gençlerin öğrenim haklarının zarar görmemesi gerekir.

Hukukçular, son dönem tutuklamalarının uygun olmadığı, yargılanmaların tutuksuz olarak yapılmasının gerektiği görüşündedir. Lise öğrencisiyken okuduğum ve hiç unutmadığım bir söz var: “Şiddette yanılmaktansa şefkatte yanılmak yeğdir.” Bu yaklaşımın herkes için ve özellikle kamu hizmeti verenler için gerekli olduğuna inanıyorum. Ancak özellikle son yıllarda ülkemizde, insana, doğaya karşı sevgiyi, saygıyı, acımayı yok eden sert, hoyrat bir siyasal ve toplumsal iklim egemendir.

SEVGİYLE YÖNETMEK

Son günlerde de sevgi yoksunluğu ve acımasızlık örneklerine tanık oluyoruz. Genç sayılacak yaşta aramızdan ayrılan, sanatıyla ve duruşuyla çok sevilen yurtsever sanatçı Volkan Konak için bir müftünün utanılacak söylemi, kalp hastalığı nedeniyle cezaevi koşullarında hayati tehlikesi bulunan saygın bilim insanı Mahir Polat’a, tutuksuz yargılanması yerine, cezaevi hastane arasında gidip gelme eziyetinin yaşatılması, tutuklanan gençlerin, bazılarının ağır adi suçlularla aynı koğuşa konulması, ilaç gereksinimlerinin karşılanmaması bunlardan bazıları.

Gençlerimiz geleceğimizdir. Onların geleceklerinin aydınlığı ülkemizin aydınlığı olacaktır. Bu gençlerimizin yaşamlarında ve genç dünyalarında olumsuz izler yaratacak yanlışlıktan hızla geri dönülerek bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarının sağlanması ulusal gerekliliktir.

Aslında son dönemde tutuklanan fakat tutuksuz yargılanmaları hukuken uygun olan başta gençler olmak üzere Ekrem İmamoğlu ve tüm siyasi tutukluların anayasal hak ve özgürlüklerin gereği olarak tahliye edilmeleri gergin ortamı bir ölçüde olsun rahatlatacaktır.

PROF. DR. GÜNGÖR EVREN