Yıllar önce onu yitirdiğimizde daha 72 yaşındaydı Kerim Afşar. Atatürk Cumhuriyetinin ve sanatının yılmaz sözcüsü ve simgelerindendi.

Kerim Afşar... Geçim derdiyle yaşanan çocukluk ve hatta bir ömür... Buna karşın kazanç sağlayabilecek önerileri reddediş... Her anı sanatıyla, tiyatrosuyla dolu bir tutku insanıydı Kerim Afşar. Konservatuvar sınavını kazanır ama tek kişi için sınıf açılmaz. Vazgeçmez, sonunda okula girer. Sınav kurulundaki Muhsin Ertuğrul ile dost olurlar izleyen yıllarda...

Ankara Sanat Tiyatrosu, Devlet Tiyatroları, TRT, Türk sineması onun sesiyle doludur. Uzayda ses yitmezmiş, Kerim ustanın sesi ise hiç yitmez. Ne uzaydan ne yüreklerden...

SES USTASI

İlhan Selçuk’un “ses ustası”, Uğur Mumcu’nun da “Kerim Atatürk” diye nitelendirdiği Kerim Afşar, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü’nden 1953’te mezun oldu. Henüz okulunu bitirmeden oyunlarda rol almaya başlayan Afşar, yaşamı boyunca büyük, klasikleşmiş yapıtlarda, baş karakterleri oynadı. Her öğrencinin, oyun sanatçısının Kerim Afşar’ı çok iyi tanıması, bilmesi gerek. Ve tabii fakültelerde Afşar’la ilgili tezler de yazılmalıdır. Acaba öğrenciler böyle bir tez kabul edilmez kaygısından mı ilgisizler bu isme?

Uğur Mumcu ve İlhan Selçuk ile birlikte Atatürk Devriminin sacayağıydılar. Atatürk’ün Söylev yapıtını etkileyici sesiyle okuması ve bunun kaydedilmesi çok önemli ve güzel bir olaydır.

Avrupa oyun turnelerinde onu izleyen tiyatro uzmanları, yazarları da Kerim Afşar’a hayranlıklarını dillendirmiş, eşsiz yeteneğinin etkisinde kaldıklarını belirtmişlerdir.

Kerim Afşar öyle güçlü sanatçı ve erdemli bir insandı ki aramızdan ayrıldığı 26 Eylül 2003’ten bu yana ikileme düşmeden yazıyorum, oyun sanatımız, sahnelerimiz yetim sessizliği içinde. Eksikliği giderilemez...

GÜNAY GÜNER

İSMAİL HAKKI TONGUÇ BELGELİĞİ VAKFI ÜYESİ