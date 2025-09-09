İzmir’in işgalden kurtuluşunun 103. yılını, büyük bir gurur ve heyecanla karşılıyoruz. 1923 yılında düzenlediğimiz ilk kutlamanın üzerinden bir asırdan uzun süre geçmiş olsa da 9 Eylül ruhunu yaşamaya ve bizden önceki nesillerin yaptığı gibi kurtuluş gününün anlam ve önemini gençlerimize, çocuklarımıza anlatmaya, bizi biz yapan bu güçlü ve değerli mirası onlara aktarmaya devam ediyoruz.

Bildiğiniz üzere, İzmir’in işgalden kurtarılmasıyla birlikte, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki Kurtuluş Savaşı’mız mutlak bir zaferle sonuçlanmıştı. 26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz yürüyüşümüz; 30 Ağustos’ta Dumlupınar-Başkomutanlık Meydan Savaşı ile taçlanmış, burada elde edilen zaferin ardından Mustafa Kemal Paşa tarihi “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emrini vermişti. Türk ordusunun bu kutlu yürüyüşü, 9 Eylül 1922’de kentimizde son bulmuş, kesin bir galibiyet kazanılmıştı.

ÇAĞDAŞLAŞMANIN ÖNCÜSÜ

Eşsiz bir kararlılıkla sürdürdüğümüz Milli Mücadele’mizin başarıya ulaşmasının ardından, Lozan Barış Antlaşması’nın yolu açıldı ve yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci başladı. Bu anlamda, kurtuluşun ve kuruluşun şehri olan İzmir, genç Cumhuriyetimizin çağdaşlaşma yolculuğunun da öncü kentlerinden oldu.

Tarihimizdeki önemli dönüm noktalarından biri olan 9 Eylül’ün, İzmirlilerin kalbindeki yeri çok özel ve değerlidir. İzmirli hemşehrilerimiz 9 Eylül’de; kentlerinin kurtuluşunun sevinciyle, vatanın kurtuluşunun sevincini aynı anda yaşamış ve 10 Eylül’de Fevzi (Çakmak) Paşa ile birlikte kentimize gelen Gazi Mustafa Kemal Paşa’yı büyük bir coşkuyla, mutluluk gözyaşlarıyla karşılamıştır.

9 Eylül günü Yüzbaşı Şerafettin Bey, Hükümet Konağı binasına bayrağımızı çekmiş, Kadifekale’de ve İzmir’in daha birçok noktasında Türk bayrağı yeniden dalgalanmaya başlamıştır. Yaşanan işgal yıllarının ardından; bayrağını gönderde, Türk süvarisini Kordon’da, Gazi Paşa’sını kentlerinde gören halkımızın duygularını anlatmaya kelimeler kifayetsizdir. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa, Hükümet Konağı balkonundan onlara şöyle seslenir: “Başarı benim değil, sizin, milletindir.”

‘Türk ordusunun İzmir’e girişi’ Ahmet Ziya Akbulut

CUMHURİYET VE ATATÜRK’E BAĞLILIK

O kutlu günde orada bulunan hemşehrilerimiz, o an hissettikleri heyecanı, kıvancı, gururu yaşamları boyunca kutsal bir miras gibi yüreklerinde taşımış, sonraki nesillere aktarmış, 9 Eylül ruhunu bizlere ulaştırmışlardır.

9 Eylül, ilk yıldönümünden itibaren İzmir’de “Kurtuluş Bayramı” adıyla kutlanmış, halkımız bu önemli günün anlam ve öneminin farkındalığıyla, düzenlenen tüm etkinliklere büyük bir coşkuyla katılmıştır. Her 9 Eylül’de, kent adeta bir gelin gibi süslenmiş, bayraklarla, çiçeklerle donatılmıştır. 9 Eylül kutlamalarında İzmirliler, ilk yıllardan bugüne, Cumhuriyete ve Mustafa Kemal Atatürk’e olan sevgi ve bağlılıklarını ortaya koymakta, yüreğimizi gelecek için umutla doldurmaktadır.

9 Eylül ruhunun İzmir’de ne kadar güçlü ve coşkun olduğunu, kökleri kentimizin toplumsal belleğine uzanan kurtuluşun ve kuruluşun kenti olma gururunu ve beraberinde getirdiği sorumluluk duygusunu kelimelerle ifade etmek oldukça zordur. Ancak her bir hemşehrimizin gözlerinde parıldayan 9 Eylül coşkusunu ve heyecanını açıkça görmek mümkündür.

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı, vatanımızı korumak için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygıyla, rahmetle anıyorum. 9 Eylül günü İzmir’e giren ilk birlikler içerisinde yer alan ve şu anda Halkapınar Şehitliği’mizde ebedi istirahatlerinde bulunan şehitlerimizi de ayrıca anıyor, onlara minnet ve şükranlarımızı sunuyorum.

DR. CEMİL TUGAY

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI