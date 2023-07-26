Muhalif seçmeni geri çağırmak

26 Temmuz 2023 Çarşamba

Türkiye ve muhalefet çok kritik bir süreçten geçiyor. Zam kasırgası, ağır ve derin yoksulluk ekonomik, toplumsal ve psikolojik çöküntüyü hızlandırırken seçimlerin ardından muhalefette ve CHP’de, “tavan” ile “taban” arasındaki duygusal bağ kopmuş durumdadır. Peki, bu kopuş nasıl onarılacak? Vakit geçirmeden muhalefet, güç, inanç ve enerji toplayarak yaklaşan yerel seçimlerde yeni bir hikâye yaratması gerekiyor. 2019’da, muhalefet ve CHP’nin, yerel seçimlerdeki muazzam dayanışması ve zaferi, büyük bir “demokrasi” ve “vicdan” buluşmasının sonucuydu. Ancak son seçimde, özellikle muhalif seçmenlerde oluşmuş olan çöküntü ve umutsuzluk durumu, gelecek yerel seçimlerde, daha önce elde edilmiş olan başarının yeniden sağlanmasını zora sokmuş görünmektedir. Bu nedenle, CHP, 11 büyük ve 11 küçük ilde elde edilen başarının şifrelerini gözden geçirerek 2024 stratejisini hazırlamalıdır.

2019’da İstanbul başta olmak üzere, Ankara, Adana, Mersin ve Antalya’da CHP adayları, farklı siyasi parti tabanlarından oy aldıkları için kazanmıştı. Seçmenler CHP adaylarına stratejik ve emanet oy vermişti. Farklı parti tabanlarından gelen oyların “emanet” olduğu unutulmamalıdır. “Emanet” oyların yerelde bir seçimden diğerine parti değiştirdiğinin en çarpıcı örneği Antalya’dır. Bu nedenle, CHP’nin, elindeki tüm belediyelerin 4 yıllık yönetim performansı ve vatandaş memnuniyetini güvenilir şirketlerce ölçtürmesi ve planlamasını buna dayandırması zorunluluktur.

2024 seçimlerinde, muhalefet ve CHP’nin başarısı için, yeni bir ruha ve dayanışmaya ihtiyaç vardır. Çünkü muhalefet, 2023 seçimlerini düşük oranla kaybetmiş olsa da büyük şehirlerde, tek adam rejimine karşı üstünlük sağlamıştır.

CHP yönetimi, aday tespitinde, geçmişte yaptığı hataları tekrarlamamalıdır. Eski ve mevcut başarılı belediye başkanlarından oluşacak bir “danışma kurulu” oluşturmalıdır. Bu kurul, aday adaylarının mülakatlarında (tanınırlık, iletişim kapasitesi, yetkinlik, yapabilirlik vb. nitelikler temelinde) jüri olarak görev almalıdır. CHP adaylarını belirledikten sonra da özel uzmanlardan oluşan ekiplerce adaylara (Algı nedir? Nasıl dönüştürülür? Mesaj nasıl verilir? Politik iletişim nasıl kurulur? Sosyal medya nasıl kullanılır? Küçük gruplarla nasıl iletişim kurulur? Seçim kampanyasının etkinliği nasıl sağlanır, sivil toplum örgütlerinden nasıl yararlanılabilir vb.) ihtiyaç duyulan tüm alanlarda eğitim verilmelidir.

Bu bağlamda, 2024 yerel seçimlerine, son seçimden ders çıkararak planlı ve programlı hazırlanmanın bir zorunluluk olduğu ortadadır. İttifakın, diğer küçük muhalif partileri kapsayacak şekilde, genişletilmesi önemlidir.

Unutulmamalıdır ki söz konusu olan, ülkenin, devletin ve rejimin geleceğidir. Kısır tartışma ve çekişmelerin, hiç kimseye yarar sağlamayacağı açıktır. Yetki ve etki sahibi her bireyin, bu gerçeklikleri göz ardı etmeden, sorumluluklarının bilincinde olarak hareket etmesi, kenetlenerek güç birliği yapması, günümüzün en acil gereksinimidir.



PROF. DR. ÖZKAN YILDIZ/SOSYOLOG-SESADER BAŞKANI

